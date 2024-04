Virtusa annonce l'acquisition d'ITMAGINATION pour renforcer les capacités de transformation numérique

L'acquisition permet à Virtusa d'étendre sa présence en Europe afin de répondre à la demande croissante d'initiatives de transformation, de modernisation et d'optimisation des coûts de l'entreprise

SOUTHBOROUGH, Massachusetts, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- Virtusa Corporation , un fournisseur mondial de services et de solutions de stratégie numérique, d'ingénierie numérique et de technologie de l'information (TI), a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'ITMAGINATION Sp. z o.o., un cabinet de conseil en technologie de premier plan dont le siège se trouve à Varsovie, en Pologne. Cette décision stratégique reflète l'engagement de Virtusa à améliorer ses offres de transformation numérique et à étendre ses capacités de livraison nearshore.

Fondé en 2008, ITMAGINATION s'est imposé comme un partenaire de confiance pour les organisations à la recherche de solutions innovantes pour répondre à des défis commerciaux complexes. En mettant l'accent sur la transformation numérique, le cloud computing, l'analyse de données et l'intelligence artificielle, ITMAGINATION a acquis la réputation de fournir des solutions technologiques sur mesure qui stimulent la croissance et l'efficacité des entreprises pour les clients en Europe et en Amérique du Nord.

L'acquisition d'ITMAGINATION renforce considérablement les capacités de Virtusa à offrir une livraison nearshore avancée en Pologne, en tirant parti de l'important vivier de talents technologiques du pays et de sa solide culture et compétence en ingénierie, qui se reflète dans ses classements élevés dans les indices de compétence. En combinant l'expertise approfondie de Virtusa et son modèle de livraison mondial avec l'excellence technique d'ITMAGINATION et sa forte présence locale en Europe, l'entité combinée est prête à offrir une valeur ajoutée aux clients qui cherchent à accélérer leur parcours de transformation numérique.

« Nous sommes ravis d'accueillir ITMAGINATION dans la famille Virtusa. Leur expertise technique approfondie et leur solide expérience dans la fourniture de solutions numériques transformatrices s'alignent parfaitement sur la vision de Virtusa consistant à permettre aux entreprises de prospérer à l'ère du numérique. Ensemble, nous serons en meilleure position pour répondre aux besoins changeants de nos clients et stimuler l'innovation à grande échelle », a déclaré Santosh Thomas, directeur général de Virtusa.

Dawid Łaziński, cofondateur d'ITMAGINATION, a ajouté : « Unir nos forces avec Virtusa représente une opportunité passionnante pour ITMAGINATION d'amplifier notre impact, notre portée et de faire avancer notre mission d'accélération de l'innovation. Ensemble, nous tirerons parti de nos forces et de nos domaines d'expertise combinés pour offrir encore plus de valeur à nos clients, en les aidant à naviguer à travers les complexités de la transformation numérique et à atteindre leurs objectifs commerciaux. »

L'alignement entre Virtusa et ITMAGINATION est évident dans les missions des entreprises — l'approche axée sur l'ingénierie de Virtusa et la mission d'ITMAGINATION d'accélérer l'innovation. Grâce à certains des meilleurs talents technologiques d'Europe, ce partenariat aidera nos clients à tirer parti de la meilleure technologie de la manière la plus efficace possible pour rationaliser leurs opérations, résoudre leurs défis commerciaux les plus ardus et réaliser une transformation audacieuse.

Les détails financiers de la transaction ne sont pas divulgués.

À propos d'ITMAGINATION

ITMAGINATION est un cabinet de conseil en technologie basée à Varsovie, en Pologne, dont la mission est d'accélérer l'innovation et qui se concentre sur la transformation numérique, le cloud computing, l'analyse de données et l'intelligence artificielle. Depuis sa création en 2008, ITMAGINATION a permis à plus de 275 organisations d'exploiter la puissance de la technologie pour stimuler la croissance de l'entreprise. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site https://www.itmagination.com .

À propos de Virtusa

Virtusa Corporation est un fournisseur mondial de services et de solutions d'ingénierie et de technologie numériques pour les entreprises du classement Forbes Global 2000 dans les secteurs des services financiers, de la santé, des communications, des médias, du divertissement, du voyage, de la fabrication et de la technologie dans le monde entier. Chez Virtusa, l'ingénierie numérique est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes 30 000 constructeurs, fabricants et acteurs qui s'associent à des clients pour réinventer les entreprises et mettre en place des solutions créatives pour répondre aux défis commerciaux les plus urgents qui les propulsent au premier plan de leurs industries.

L'approche unique de Virtusa, qui accorde la priorité à l'ingénierie, signifie que nous ne présentons jamais une idée que nous ne pouvons pas exécuter. Grâce à une expertise approfondie du secteur et à des équipes agiles et autonomes composées de talents de classe mondiale, nous pensons à l'exécution dès le début du processus, car plus tôt vous pensez à l'exécution, plus vite une idée peut avoir un impact. Résoudre les problèmes de l'intérieur vers l'extérieur permet aux entreprises de répondre rapidement à des besoins changeants en améliorant la qualité, en réduisant les coûts et en obtenant des résultats durables.

Virtusa est une marque déposée de Virtusa Corporation. Tous les autres noms de sociétés et de marques peuvent être des marques commerciales ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs.

