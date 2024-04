Virtusa kündigt die Übernahme von ITMAGINATION an, um die Fähigkeiten im Bereich der digitalen Transformation zu stärken

Die Übernahme erweitert die europäische Präsenz von Virtusa, um die wachsende Nachfrage nach Umstrukturierungs-, Modernisierungs- und Kostenoptimierungsinitiativen zu unterstützen

SOUTHBOROUGH, Massachusetts, 5. April 2024 /PRNewswire/ -- Virtusa Corporation, ein globaler Anbieter von digitaler Strategie, digitalem Engineering und Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen, gab heute die Übernahme von ITMAGINATION Sp. z o.o. bekannt, einem führenden Technologieberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Warschau, Polen. Dieser strategische Schritt spiegelt das Engagement von Virtusa wider, sein Angebot für die digitale Transformation zu verbessern und seine Nearshore-Lieferkapazitäten zu erweitern.

ITMAGINATION wurde 2008 gegründet und hat sich als zuverlässiger Partner für Unternehmen etabliert, die innovative Lösungen für komplexe geschäftliche Herausforderungen suchen. Mit dem Schwerpunkt auf digitaler Transformation, Cloud Computing, Datenanalyse und künstlicher Intelligenz hat sich ITMAGINATION den Ruf erworben, maßgeschneiderte Technologielösungen zu liefern, die das Geschäftswachstum und die Effizienz von Kunden in ganz Europa und Nordamerika fördern.

Die Übernahme von ITMAGINATION stärkt die Fähigkeiten von Virtusa, fortschrittliche Nearshore-Lösungen in Polen anzubieten, indem sie den großen Pool an technischen Talenten und die starke Kultur und Kompetenz des Landes im Bereich der Ingenieurwissenschaften nutzt, was sich in den hohen Platzierungen in den Leistungsindizes widerspiegelt. Durch die Kombination von Virtusas tiefgreifendem Fachwissen und globalem Bereitstellungsmodell mit ITMAGINATIONs technischer Exzellenz und starker lokaler Präsenz in Europa ist das kombinierte Unternehmen in der Lage, Kunden, die ihre digitale Transformation beschleunigen wollen, einen größeren Mehrwert zu bieten.

„Wir freuen uns, ITMAGINATION in der Virtusa-Familie begrüßen zu dürfen. Ihr fundiertes technisches Fachwissen und ihre Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von transformativen digitalen Lösungen passen perfekt zu Virtusas Vision, Unternehmen zu befähigen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Gemeinsam werden wir besser in der Lage sein, auf die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und Innovationen in großem Umfang voranzutreiben", sagte Santosh Thomas, Geschäftsführer bei Virtusa.

Dawid Łaziński, Mitbegründer von ITMAGINATION, fügte hinzu: „Der Zusammenschluss mit Virtusa stellt für ITMAGINATION eine aufregende Gelegenheit dar, unseren Einfluss und unsere Reichweite zu vergrößern und unsere Mission zur Beschleunigung von Innovationen voranzutreiben. Gemeinsam werden wir unsere Stärken und Kompetenzen nutzen, um unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten und sie dabei zu unterstützen, die Komplexität der digitalen Transformation zu bewältigen und ihre Geschäftsziele zu erreichen."

Die Übereinstimmung zwischen Virtusa und ITMAGINATION zeigt sich in den Missionen der beiden Unternehmen - Virtusas Ansatz „Engineering First" und ITMAGINATIONs Mission „Accelerate Innovation". Dank einiger der besten Tech-Talente Europas wird diese Partnerschaft unseren Kunden helfen, die beste Technologie auf die effizienteste Weise zu nutzen, um ihre Abläufe zu rationalisieren, ihre schwierigsten geschäftlichen Herausforderungen zu lösen und eine mutige Transformation zu erreichen.

Die finanziellen Einzelheiten der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu ITMAGINATION

ITMAGINATION ist ein Technologieberatungsunternehmen mit Sitz in Warschau, Polen, das sich der Beschleunigung von Innovationen verschrieben hat und sich auf digitale Transformation, Cloud Computing, Datenanalyse und künstliche Intelligenz konzentriert. Seit der Gründung 2008 hat ITMAGINATION mehr als 275 Unternehmen dabei unterstützt, die Möglichkeiten der Technologie für ihr Geschäftswachstum zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.itmagination.com.

Informationen zu Virtusa

Die Virtusa Corporation ist ein globaler Anbieter von digitalen Engineering- und Technologiedienstleistungen und -lösungen für Forbes Global 2000-Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Kommunikation, Medien, Unterhaltung, Reisen, Fertigung und Technologie weltweit. Bei Virtusa steht die digitale Technik im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind 30.000 Konstrukteure, Macher und Macherinnen, die mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um Unternehmen neu zu gestalten und kreative Lösungen für die dringendsten geschäftlichen Herausforderungen zu entwickeln, die sie an die Spitze ihrer Branchen bringen.

Virtusas einzigartiger Ansatz „Engineering First" bedeutet, dass wir niemals eine Idee präsentieren, die wir nicht umsetzen können. Mit fundiertem Branchenwissen und agilen Teams, die sich aus erstklassigen Talenten zusammensetzen, denken wir schon früh im Prozess an die Umsetzung, denn je früher man an die Umsetzung denkt, desto früher kann eine Idee Wirkung zeigen. Lösungen von innen nach außen ermöglichen es Unternehmen, schnell auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren, die Qualität zu verbessern, Kosten zu senken und dauerhafte Ergebnisse zu erzielen.

Virtusa ist eine eingetragene Marke der Virtusa Corporation. Alle anderen Firmen- und Markennamen können Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

