Visão Verde e Futuro Azul: Midea organiza conferência para lançar sua solução para casa inteligente NZEC

FOSHAN, China, 14 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- No dia 11 de outubro, Midea, a marca número um do mundo de equipamentos de tratamento de ar organizou uma conferência com o tema "Visão Verde, Futuro Azul". O evento reuniu no mesmo local gurus do setor, além de líderes em comércio e políticas climáticas para presenciar o lançamento da "Green House", a mais recente solução para casa inteligente da Midea, que foi desenvolvida para ajudar o mundo a atingir as emissões NZEC (consumo de energia quase nulo) e as metas da empresa para apoiar os objetivos mundiais de aumento da eficiência energética e redução do aquecimento global.