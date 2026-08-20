Vive el verano al máximo: Cómo el ecosistema de Huawei impulsa cada aventura estival

Desde festivales hasta vacaciones en bicicleta y carreras, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 y un ecosistema cada vez mayor de aplicaciones especializadas ayudan a los amantes del deporte a aprovechar al máximo el verano

LONDRES, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Este verano, Huawei ayuda a los amantes del deporte a sacar el máximo provecho de cada momento al aire libre. Gracias a la combinación de la serie HUAWEI WATCH FIT 5 con un ecosistema de aplicaciones diseñadas para actividades específicas, Huawei une hardware y software para apoyar festivales, ciclismo, carreras y mucho más, sin importar la forma que adopte el movimiento de verano.

Temporada de festivales sin peso extra

From festivals to cycling holidays to running, the HUAWEI WATCH FIT 5 Series and a growing ecosystem of dedicated apps are helping sport lovers make the most of every summer adventure. From smartwatch payments and wrist-based navigation to guided training and wearable sports apps, Huawei brings hardware and software together to support every kind of summer movement.

Días largos, noches largas y agendas apretadas definen la temporada de festivales de verano, pero muchos asistentes prefieren dejar la cartera en casa, e incluso el teléfono. Gracias a los pagos desde el smartwatch, impulsados por Curve Pay, los usuarios pueden pagar bebidas, comida y productos directamente desde su muñeca. La experiencia funciona tanto en dispositivos Android como iOS, por lo que los usuarios no se ven limitados por el teléfono que llevan.

Ojos en la carretera, ruta en tu muñeca

Las vacaciones en bicicleta y las rutas panorámicas son un clásico del verano, pero son muchos los ciclistas que aún dependen de un teléfono montado en el manillar para orientarse. Combinado con Naviki, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 lleva la navegación a la muñeca, permitiendo a los ciclistas seguir una ruta con solo un vistazo, en lugar de apartar la vista del camino. Komoot va más allá y ayuda a los excursionistas, corredores y ciclistas a descubrir, seguir y compartir sus rutas con confianza, para que puedan concentrarse en la aventura que les espera.

Cada corredor, cada objetivo

El verano también es la época en la que muchos se ponen las zapatillas con más frecuencia, ya sea para dar una primera vuelta a la manzana o para seguir un plan de entrenamiento de cara a una carrera. El ecosistema de Huawei está diseñado para acompañar a los corredores en cualquier etapa en la que se encuentren.

Para corredores que buscan el máximo rendimiento, Intervals.icu y RacePace aportan precisión al entrenamiento. Ambas aplicaciones se conectan por medio de la app HUAWEI Health en el teléfono vinculado, sincronizando el ritmo, la frecuencia cardíaca y los datos de sueño registrados en el reloj. Intervals.icu se centra en el análisis, ayudando a los corredores a monitorizar y mejorar cada entrenamiento, al tiempo que RacePace se basa en la estrategia de carrera, desde el ritmo hasta la predicción del tiempo de llegada.

Para corredores que aún buscan consistencia, Kotcha y URUNN ofrecen un acompañamiento más guiado. Kotcha lleva el entrenamiento a la muñeca y transforma los métodos de entrenamiento de élite en guías de vídeo y ejercicios personalizados, mientras que URUNN crea un plan de entrenamiento personalizado en función del ritmo y los objetivos de cada corredor, con la orientación de entrenadores de élite.

Detrás de cada nivel de carrera se encuentran los fundamentos. FIIT, con más de 60 millones de entrenamientos completados en su plataforma, completa el panorama con entrenamientos guiados y motivación diaria que ayudan a los corredores a desarrollar la fuerza y la constancia necesarias para un mejor rendimiento general.

Más formas de jugar y mantenerse conectado

El verano es una temporada social, y el ecosistema de Huawei es un claro reflejo de ello. El pádel sigue ganando popularidad en toda Europa, pero llevar la cuenta durante un partido a menudo implica pausar el juego o consultar el teléfono. Padel Point soluciona este problema directamente con su aplicación para el reloj: los jugadores marcan cada punto directamente desde su HUAWEI WATCH FIT 5.

Un ecosistema en crecimiento y abierto a nuevos socios

Las aplicaciones que impulsan las experiencias de este verano forman parte de una historia más amplia: el ecosistema de Huawei continúa creciendo y Huawei sigue invitando a nuevos socios a desarrollarlo. Para desarrolladores y marcas deportivas, el camino hacia la colaboración es sencillo, ya sea a través de la integración de Health Kit o el desarrollo de aplicaciones nativas para HUAWEI AppGallery, con las herramientas, las API y el soporte de comercialización necesarios para llevar al mercado experiencias atractivas para dispositivos conectados. Además, la compra de la serie HUAWEI WATCH FIT 5 incluye un mes de beneficios de Health+, mientras que la de HUAWEI WATCH FIT 5 Pro incluye tres meses, junto con acceso a Huawei MultiPass y beneficios exclusivos de socios como Komoot, Naviki, URUNN y FIIT.