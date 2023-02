Vodafone alemã aprofunda parceria com Tech Mahindra e Comviva para oferecer uma experiência perfeita a seus clientes

A expansão da parceria oferecerá uma visão mais abrangente das jornadas dos clientes e uma experiência omnicanal aprimorada que cobrirá os canais assistidos e digitais

A plataforma BlueMarble da Comviva permitirá unificar a experiência de vendas nos serviços móveis, fixos, a cabo e de TV da Vodafone alemã .

. Uma plataforma unificada e centralizada/convergente criará novas oportunidades de receita por meio de ofertas de pacotes

LONDRES, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Tech Mahindra, uma das principais fornecedoras de serviços e soluções de transformação digital, consultoria e reengenharia de negócios, anunciou hoje a expansão de sua parceria com a Vodafone Deutschland para transformar os processos de vendas e experiência do cliente da empresa.

No âmbito deste acordo de vários anos, a Comviva, uma subsidiária da Tech Mahindra, fornecerá uma solução de vendas unificada que cobrirá os serviços móveis, fixos, a cabo e de TV da Vodafone alemã. A parceria começou em 2019 com o objetivo transformar a experiência de vendas assistidas da empresa. A expansão da parceria tem como objetivo transformar os canais de venda digital não assistida e aprimorar toda a experiência de compra integrada.

Manish Vyas, presidente do departamento de comunicações, mídia e entretenimento e diretor executivo de serviços de rede da Tech Mahindra, disse: "A Tech Mahindra acredita firmemente no poder da inovação e do investimento no desenvolvimento da propriedade intelectual. Nossa estratégia de produto e plataforma comprova nossa profunda experiência no setor de telecomunicações. Agradecemos o apoio e orientação do Grupo Vodafone no início desse novo capítulo de nossa jornada digital, no qual construiremos as bases para a próxima geração de soluções tecnológicas através da plataforma BlueMarble".

A Comviva desenvolveu a plataforma BlueMarble com uma ampla gama de casos de uso, incluindo comércio digital, catálogo, gerenciamento de pedidos e atendimento ao cliente. A primeira fase do contrato concentrou-se na criação de uma plataforma unificada que pudesse oferecer uma visão de 360 graus sobre o cliente em operações de televendas e varejo. A segunda fase expandirá essa convergência para os canais digitais e permitirá que a Vodafone alemã ofereça a seus clientes pacotes de soluções personalizadas sob demanda nos canais de sua escolha.

Ulrich Irnich, diretor executivo da Vodafone alemã, disse: " Somos uma organização obcecada pelos clientes. Nossa parceria expandida com a Comviva, bem como a escolha de sua plataforma desenvolvida para a nuvem e compatível com arquitetura digital aberta, nos permitirá aprimorar ainda mais a experiência do cliente, impulsionando a personalização em escala e otimizando a experiência on-line e em lojas. A nova solução ajudará a alinhar nossas equipes em torno de uma visão unificada do cliente, com informações detalhadas e recursos de ativação que tornarão as experiências ainda mais integradas, conectadas e relevantes".

Manoranjan (Mao) Mohapatra, diretor executivo da Comviva, declarou: "Atualmente, os clientes recorrem a vários pontos de contato para interagirem digitalmente e off-line. Por esse motivo, é fundamental criar uma experiência de cliente unificada que cubra todos os canais. Nossa parceria fornecerá uma visão mais abrangente das jornadas dos clientes, oferecendo experiências omnicanal aprimoradas. Estamos muito entusiasmados com esta parceria. Ela será uma excelente base para nossos esforços de personalização e fortalecerá também nossa eficiência organizacional".

A BlueMarble da Comviva é uma plataforma modular de comércio, gerenciamento de pedidos, atendimento ao cliente e gerenciamento de parceiros. É uma solução digital aberta, desenvolvida para a nuvem, baseada em microsserviços e pronta para 5G, garantindo agilidade comercial por meio de experiências e jornadas de cliente personalizadas.

