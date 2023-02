Vodafone Allemagne renforce son partenariat avec Tech Mahindra & Comviva pour une expérience client transparente

Partenariat élargi pour offrir une vision plus complète du parcours client et une expérience omnicanale améliorée dans les circuits assistés et numériques

Comviva BlueMarble permet une expérience de vente unifiée sur les services mobiles, fixes, câblés et TV de Vodafone Allemagne

Création de nouvelles occasions de revenus en proposant des offres groupées par l'intermédiaire d'une plateforme unifiée, centralisée et convergente

LONDRES, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra, un fournisseur de premier plan de services et de solutions de transformation numérique, de consultation et de réingénierie des affaires, a annoncé aujourd'hui avoir élargi son partenariat avec Vodafone Allemagne dans le but de transformer ses processus de vente et d'expérience client.

Dans le cadre de cet engagement pluriannuel, Comviva , une société de Tech Mahindra, fournira une solution de vente unifiée pour les entreprises de services mobiles, fixes, câblés et de télévision de Vodafone Allemagne. La relation a commencé en 2019 et le partenariat était axé sur la transformation de l'expérience de vente assistée. Le partenariat élargi visera à transformer les canaux de vente numériques non assistés et à améliorer l'expérience d'achat intégrée dans son ensemble.

Manish Vyas, président, Communications, Media and Entertainment Business, et PDG, Network Services, Tech Mahindra, a déclaré : « Chez Tech Mahindra, nous croyons fermement au pouvoir de l'innovation et de l'investissement dans le développement de la propriété intellectuelle. Notre stratégie en matière de produits et de plateformes témoigne de notre expertise approfondie dans le secteur des télécommunications. Nous sommes reconnaissants du soutien et des conseils du groupe Vodafone alors que nous entamons un nouveau chapitre de notre parcours numérique, en posant les bases de la prochaine génération de solutions technologiques sur BlueMarble Foundation. »

Comviva a déployé sa plateforme BlueMarble avec une vaste gamme de cas d'utilisation qui comprennent le commerce numérique, le catalogue, la gestion des commandes et le service à la clientèle. La première phase de la mission était axée sur la création d'une plateforme unifiée qui offrait une vue d'ensemble convergente du client dans les opérations de télévente et de vente au détail. La deuxième phase favorisera la convergence vers les canaux numériques et permettra à Vodafone Allemagne de proposer, de manière transparente, des ensembles de solutions personnalisées à la demande à ses clients sur les canaux de leur choix.

Ulrich Irnich, directeur informatique de Vodafone Allemagne, a déclaré : « Nous sommes une organisation axée sur le client. L'élargissement de notre partenariat et le choix de la plateforme Comviva cloud-native conforme à la LPHO nous permettront d'améliorer encore davantage l'expérience client, en favorisant la personnalisation à grande échelle et en optimisant davantage l'expérience en ligne et en magasin. La nouvelle solution nous aidera à aligner les équipes autour d'une vision unique du client, avec des informations et des capacités d'activation qui rendront les expériences encore plus transparentes, connectées et pertinentes. »

Manoranjan (Mao) Mohapatra, directeur général de Comviva, a expliqué : « Aujourd'hui, les clients utilisent une variété de points de contact pour interagir à la fois numériquement et hors ligne. Il est donc primordial de créer une expérience client intégrée unifiée sur tous les canaux. Notre partenariat fournira une vision plus complète des parcours clients et des expériences omnicanales améliorées. Nous sommes très heureux de ce partenariat, qui servira de base aux efforts de personnalisation, tout en favorisant l'efficacité organisationnelle. »

BlueMarble de Comviva est une plateforme numérique de commerce numérique, de gestion des commandes, de service à la clientèle et de gestion des partenaires. Il s'agit d'une solution numérique ouverte, cloud-native, basée sur des microservices et prête pour la 5G, qui apporte une souplesse commerciale tout en offrant des expériences et des parcours personnalisés aux clients.

