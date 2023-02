Vodafone Deutschland vertieft seine Partnerschaft mit Tech Mahindra & Comviva für ein nahtloses Kundenerlebnis

Erweiterte Partnerschaft für umfassendere Einblicke in Customer Journeys und ein verbessertes Omnichannel-Erlebnis über gestützte und digitale Kanäle

Comviva BlueMarble möchte ein einheitliches Vertriebserlebnis für Mobil-, Festnetz-, Kabel- und TV-Dienste von Vodafone Deutschland ermöglichen

Eröffnet neue Umsatzmöglichkeiten durch Bereitstellung gebündelter Angebote über eine zentralisierte/konvergierte einheitliche Plattform

LONDON, 24. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen rund um digitale Transformation, Beratung und geschäftliche Umstrukturierung, gab heute bekannt, die Partnerschaft mit Vodafone Deutschland auf die Transformation seiner Vertriebs- und Customer-Experience-Prozesse ausgeweitet zu haben.

Im Rahmen dieses mehrjährigen Engagements wird Comviva, ein Tech-Mahindra-Unternehmen, eine einheitliche Vertriebslösung für Mobil-, Festnetz-, Kabel- und TV-Dienstleistungsunternehmen von Vodafone Deutschland anbieten. Die Partnerschaft begann im Jahr 2019 und konzentrierte sich bisher auf die Transformation der Nutzererfahrung bei gestützten Verkaufsmodellen. Die Erweiterung wird darauf abzielen, auch nicht-gestützte digitale Vertriebskanäle zu transformieren und das gesamte Kauferlebnis zu verbessern.

Manish Vyas, President of Communications, Media and Entertainment Business sowie CEO of Network Services bei Tech Mahindra, erklärt: „Wir bei Tech Mahindra sind fest überzeugt von den Chancen, die Innovation und Investitionen in die Entwicklung von geistigem Eigentum mit sich bringen. Unsere Produkt- und Plattformstrategie ist ein Beweis für unsere umfassende Fachkompetenz in der Telekommunikationsbranche. Wir sind dankbar für die Unterstützung und Beratung der Vodafone Group, während wir ein neues Kapitel auf unserer digitalen Reise einschlagen und die Grundlage für die nächste Generation von BlueMarble-basierten Technologielösungen schaffen."

Comviva hat seine BlueMarble-Plattform für eine umfangreiche Palette von Anwendungsfällen bereitgestellt, darunter digitaler Handel, Kataloge, Auftragsmanagement und Kundenbetreuung. Die erste Phase der Zusammenarbeit konzentrierte sich auf die Schaffung einer einheitlichen Plattform, die eine konvergierte 360-Grad-Sicht auf die Kundenerfahrung im telefonischen Verkauf und Einzelhandelsbetrieb bietet. Die zweite Phase ergänzt den Zusammenschluss um digitale Kanäle und wird Vodafone Deutschland in die Lage versetzen, maßgeschneiderte On-demand-Lösungspakete über alle Kanäle nahtlos auf Kunden in der ganzen Welt ausweiten.

Ulrich Irnich, CIO bei Vodafone Deutschland, sagt dazu: „Wir sind ein enorm kundenzentriertes Unternehmen. Unsere erweiterte Partnerschaft und die ODA-konforme, cloudnative Comviva-Plattform werden es uns ermöglichen, das Kundenerlebnis noch weiter zu verbessern, den Grad der Personalisierung auszuweiten und das Erlebnis sowohl online als auch im Ladengeschäft zu optimieren. Dank der neuen Lösungen können wir unseren Teams ein ganzheitliche Sicht auf den Kunden bieten, mit Insights und Aktivierungsfunktionen, die die gesamte Erfahrung noch nahtloser, vernetzter und relevanter gestalten werden."

Manoranjan (Mao) Mohapatra, Chief Executive Officer bei Comviva, erläutert: „Heute nutzen Kunden eine Vielzahl von Touchpoints für Interaktionen, die sowohl digital als auch offline stattfinden. Ein einheitliches, integriertes Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg ist von entscheidender Bedeutung. Unsere Partnerschaft soll eine umfassendere Sicht auf Customer Journeys bieten und verbesserte Omnichannel-Erlebnisse ermöglichen. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit. Sie wird nicht nur eine großartige Grundlage für eine umfassendere Personalisierung bieten, sondern auch gleichzeitig die Unternehmenseffizienz stärken."

BlueMarble von Comviva ist eine modulare digitale Plattform für Handel, Auftragsmanagement, Kundenbetreuung und Partnermanagement. Es handelt sich um eine 5G-fähige, cloudnative und offene digitale Lösung, die auf Mikrodiensten basiert. Sie unterstützt die geschäftliche Agilität, indem sie personalisierte Kundenerlebnisse und Kaufprozesse ermöglicht.

