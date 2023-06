Voicebots e chatbots generativos alimentados por IA da Yellow.ai já estão disponíveis na Genesys AppFoundry

A Yellow.ai articula-se com o mercado de soluções da Genesys, permitindo que as empresas ofereçam experiências autônomas e semelhantes às experiências humanas por meio de sua Plataforma de Automação Dinâmica (Dynamic Automation Platform; DAP), reduzindo também os custos operacionais em até 60%

SAN MATEO, Califórnia, 5 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Yellow.ai, líder global em IA de Conversação, anunciou hoje que seus voicebots e chatbots generativos alimentados por IA já estão disponíveis na Genesys AppFoundry™, um mercado de soluções que oferece uma seleção criteriosa de aplicativos e integrações que visam melhorar as experiências de clientes e funcionários.

A inclusão da Yellow.ai na AppFoundry permite que os clientes da Genesys implementem uma ampla gama de soluções de IA para Conversação em sua Nuvem de Serviços de Conversação, na Nuvem de Conversação Comercial de Comércio e em seus pacotes de produtos de Nuvem de Conversação EX Cloud. A solução permite que as empresas ofereçam aos seus clientes e funcionários uma experiência automatizada por meio da Plataforma de Automação Dinâmica (Dynamic Automation Platform; DAP) de IA generativa, que usa uma arquitetura multi-LLM. Além disso, ao simplificarem as interações de atendimento por meio de agentes dinâmicos de IA em canais de voz e bate-papo, as empresas podem reduzir custos em até 60%, ao mesmo tempo em que oferecem experiências consistentes. As empresas podem utilizar a solução Yellow.ai para:

Conversas baseadas em objetivos: transitando da automação baseada em conteúdo para conversas baseadas em metas impulsionadas por IA generativa, as empresas poderão alcançar uma automação de autoatendimento de até 90% nos primeiros 30 dias. Isso permite que as empresas ofereçam soluções aos clientes e cumpram as metas finais.

Fluxos de trabalho dinâmicos: as empresas poderão criar e expandir dinamicamente os fluxos de trabalho por meio de IA generativa, adaptando-se às alterações nas conversas com os clientes. Essa flexibilidade resulta em um aumento de até 40% na geração de leads e de até 50% no engajamento dos usuários, pois a operação não se restringe a fluxos de trabalho fixos.

Configuração zero: ao ativarem um bot que fica pronto poucos minutos após o upload dos documentos, as empresas se beneficiam um tempo de retorno mais rápido. As empresas podem conectá-lo aos seus canais preferidos, colocá-lo ao vivo e gerar instantaneamente fluxos de trabalho de campanha baseados em metas, contextos e segmentos de usuários. Isso resulta em um tempo de lançamento no mercado até 50% mais rápido e em um aumento de até 50% na eficiência operacional.

Raghu Ravinutala, CEO e cofundador da Yellow.ai, disse: "É com muita satisfação que ajudamos os clientes da Genesys a oferecer experiências de ponta a ponta com nossas soluções de IA conversacional generativa. Proporcionar uma experiência excepcional aos clientes e funcionários é crucial para que as empresas se mantenham competitivas e alcancem resultados comerciais significativos. Nosso mecanismo de IA e nossas soluções econômicas permitem que as empresas alcancem esses objetivos. Com a DAP Yellow.ai, fornecemos atendimento baseado em IA para agentes humanos e permitimos que os profissionais de marketing não apenas se comuniquem com os clientes, mas também alcancem resultados orientados a metas e aumentem suas taxas de conversão".

A Yellow.ai oferece uma solução omnicanal unificada que suporta mais de 35 canais de texto e voz em mais de 135 idiomas. A empresa oferece soluções pré-construídas para vários setores, como banca, serviços financeiros e seguros, comércio eletrônico, serviços públicos, saúde, automotivo, e muitos outros. Processando dois bilhões de interações por trimestre, os agentes de IA dinâmica da empresa garantem uma transferência perfeita para agentes humanos, com informações contextuais e históricos de conversa completos no caso de consultas complexas.

As soluções de IA para conversação da Yellow.ai estão disponíveis com o Genesys Cloud CX™, uma solução componível tudo-em-um que ajuda as empresas a oferecer experiências conectadas e sem atrito a seus clientes e funcionários. Como uma plataforma moderna de orquestração 'API first', o Genesys Cloud CX permite que as empresas coordenem todas as interações e pontos de contato por meio de um pacote completo de opções omnicanal, experiências de funcionários integradas, IA pronta para utilizar, e uma jornada otimizada de ponta a ponta.

Para obter mais informações sobre os recursos e benefícios específicos das soluções Yellow.ai para IA de conversação em contexto empresarial, acesse a lista da AppFoundry.

Sobre a Yellow.ai

Sediada em San Mateo, a Yellow.ai é líder global em IA de Conversação, oferecendo experiências autônomas semelhantes às experiências humanas para que clientes e funcionários acelerem seu crescimento empresarial. Acreditamos que o engajamento das marcas depende de conversas memoráveis. Mais de 1100 empresas, como a Sony, a Domino, a Hyundai, a Sephora, a Waste Connections, a Ferrellgas e a Randstad, confiam em nossa Plataforma de Automação Dinâmica (DAP) sem código e impulsionado por IA generativa.

O mecanismo multi-LLM AI patenteado da DAP, denominado DynamicnLP™, permite-nos processar dois bilhões de conversas por trimestre em mais de 35 canais e em mais de 135 idiomas. Nosso objetivo é oferecer experiências de conversação por meio de agentes dinâmicos de IA que ajudem as empresas a melhorar os níveis satisfação dos clientes e o engajamento dos funcionários. Recentemente, fomos reconhecidos como um 'Challenger' no Magic Quadrant™ 2023 da Gartner® para Plataformas de IA de Conversação Empresarial e arrecadamos mais de 102 milhões de dólares junto a investidores de primeira linha sediados em seis países.

