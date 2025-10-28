Voir dans l'obscurité totale : comment la caméra thermique automobile de Raytron résout le plus grand défi de la conduite hors route

YANTAI, Chine, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La conduite de nuit est exigeante pour les conducteurs, en particulier par mauvais temps. Raytron, leader mondial de la technologie d'imagerie thermique infrarouge, a intégré sa caméra thermique haute performance de qualité automobile dans le dernier Tank 400 de Great Wall Motors (GWM), améliorant ainsi considérablement ses performances en matière de vision nocturne dans les conditions les plus difficiles. Après son intégration réussie dans le Tank 500, cette collaboration atteint un tournant décisif : la détection infrarouge n'est pas seulement une fonction de niche, mais un capteur essentiel, utilisable par tous les temps, pour les véhicules intelligents.

Les caméras thermiques infrarouges ajoutent une nouvelle couche de sécurité à l'industrie automobile

L'imagerie à infrarouge à ondes longues s'impose de plus en plus comme une norme de sécurité essentielle, en particulier pour les véhicules tout-terrain qui évoluent fréquemment dans des environnements difficiles. Le Tank 400 est équipé d'un système de vision nocturne à infrarouge à ondes longues, d'un système LiDAR et d'un système d'aide à la conduite intelligente, marquant ainsi le passage d'une « protection passive » traditionnelle à une « prédiction active » rendue possible par la fusion de plusieurs capteurs. Par exemple, sur les routes sinueuses ou dans les allées sombres, la caméra infrarouge détecte les êtres vivants plus rapidement, ce qui permet aux conducteurs de disposer d'un temps de réaction supplémentaire précieux. Dans le camping en plein air, la surveillance infrarouge continue de l'environnement améliore la sécurité du stationnement. Cette perception tout temps permet au Tank 400 de faire face à diverses conditions de conduite, que ce soit en ville ou en pleine nature.

Pourquoi les caméras thermiques changent-elles la donne en matière de sécurité routière ?

Les caméras thermiques détectent le rayonnement thermique des objets plutôt que la lumière visible, ce qui leur permet d'identifier efficacement les piétons, les cyclistes et les espèces sauvages menacées. La caméra thermique de Raytron peut repérer des cibles jusqu'à 300 mètres de distance, bien plus loin que les phares traditionnels. Même dans des conditions météorologiques défavorables, telles que le brouillard, la poussière et le sable, où les capteurs traditionnels sont plus susceptibles de tomber en panne, la caméra infrarouge automobile de Raytron traverse les obscurcissements et produit une image thermique claire sur l'écran. En outre, la caméra thermique Raytron pour voiture est rigoureusement testée pour fonctionner de manière fiable dans des températures extrêmes allant de -40℃ à 85℃. Qu'il s'agisse de traverser des déserts brûlants ou des zones extrêmement froides, elle continue d'offrir une détection par tous les temps, équipant les véhicules d'une capacité de détection environnementale robuste.

Pourquoi choisir Raytron comme partenaire pour les caméras thermiques automobiles ?

Les solutions d'imagerie thermique automobile de Raytron couvrent les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires pour les installations des équipementiers et du marché de l'après-vente. En partenariat avec plus de 10 constructeurs automobiles de premier plan, tels que BYD, Geely et GWM, Raytron fournit une vision nocturne avancée pour les systèmes de conduite automatisée L2, L3 et même L4, rendant ainsi la conduite nocturne plus sûre pour tous.

