- Ver en la oscuridad total: cómo la cámara térmica automotriz de Raytron resuelve el mayor desafío de la conducción todoterreno

YANTAI, China, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Conducir de noche es exigente para los conductores, especialmente en condiciones climáticas adversas. Raytron, líder mundial en tecnología de imagen térmica infrarroja, ha integrado su cámara térmica de alto rendimiento para automoción en el nuevo Tank 400 de Great Wall Motors (GWM), mejorando considerablemente su rendimiento de visión nocturna en las condiciones más adversas. Tras su exitosa integración en el Tank 500, esta colaboración impulsa un cambio fundamental: la detección infrarroja no es solo una función especializada, sino un sensor esencial para todo tipo de clima en vehículos inteligentes.

Las cámaras térmicas infrarrojas añaden una capa de seguridad a la industria automotriz

Las imágenes LWIR se consolidan cada vez más como un estándar de seguridad vital, especialmente para vehículos todoterreno que operan con frecuencia en entornos exigentes. El Tank 400 está equipado con visión nocturna LWIR, LiDAR y un sistema inteligente de asistencia a la conducción, lo que supone una transición de la tradicional "protección pasiva" a la "predicción activa" gracias a la fusión multisensorial. Por ejemplo, en carreteras con curvas o en carriles oscuros, la cámara infrarroja detecta con mayor antelación la presencia de seres vivos, lo que proporciona a los conductores un valioso tiempo de reacción adicional. Durante las acampadas al aire libre, la monitorización infrarroja continua del entorno mejora la seguridad al aparcar. Esta percepción en cualquier condición climática permite al Tank 400 afrontar diversas condiciones de conducción, ya sea en desplazamientos urbanos o en aventuras en la naturaleza.

Por qué las cámaras térmicas son un cambio radical para la seguridad al volante

Las cámaras térmicas detectan la radiación térmica de los objetos en lugar de la luz visible, lo que las hace eficaces para identificar peatones, ciclistas y fauna en peligro de extinción. La cámara térmica de Raytron puede detectar objetivos a una distancia de hasta 300 metros, mucho mayor que los faros tradicionales. Incluso en condiciones climáticas adversas, como niebla, polvo y arena, donde los sensores tradicionales son más propensos a fallar, la cámara infrarroja para automóviles de Raytron elimina los elementos que obstruyen la visibilidad y ofrece una imagen térmica nítida en la pantalla. Además, la cámara térmica para automóviles de Raytron se somete a rigurosas pruebas para garantizar su fiabilidad en temperaturas extremas, de -40 °C a 85 °C. Ya sea conduciendo por desiertos abrasadores o zonas de frío extremo, ofrece una visión en cualquier condición climática, dotando a los vehículos de una sólida conciencia ambiental.

Por qué elegir a Raytron como su compañero de cámara térmica automotriz

Las soluciones de imagen térmica automotriz de Raytron cubren vehículos de pasajeros y comerciales, tanto para instalaciones de fabricantes de equipos originales (OEM) como de posventa. Gracias a su colaboración con más de 10 fabricantes líderes de automóviles, como BYD, Geely y GWM, Raytron potencia la visión nocturna avanzada para sistemas de conducción automatizada L2, L3 e incluso L4, lo que hace que la conducción nocturna sea más segura para todos.