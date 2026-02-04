Voltage Energy объявляет о планируемой глобальной штаб-квартире в Роксборо, Северная Каролина

ЧАПЕЛ-ХИЛЛ, Северная Каролина, 4 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Voltage Energy Group («Voltage Energy»), ведущий американский поставщик решений в области солнечной и чистой энергии, основанный в Северной Каролине, сегодня объявил о создании нового производственного предприятия в США и о прогрессе в создании своей глобальной штаб-квартиры, расположенной в Роксборо, округ Персон, Северная Каролина, включая приобретение и модернизацию участка площадью 72 акра с производственными площадями площадью 246 079 квадратных футов. Этот шаг отражает давнюю стратегию компании по построению и масштабированию своей глобальной деятельности от американских корней.

Voltage Energy Planned Global Headquarters in Roxboro

Основанная в 2015 году и в настоящее время имеющая штаб-квартиру в Чапел-Хилл, Северная Каролина, компания Voltage Energy обслуживает проекты солнечной энергетики масштаба коммунальных предприятий по всему миру с решениями для сбалансированных электрических систем (EBOS). После ввода в эксплуатацию объект в Роксборо планируется превратить в глобальную штаб-квартиру компании.

По мере расширения масштабов деятельности ожидается, что объект создаст возможности для трудоустройства на местном уровне и поддержит экономику округа Персон посредством устойчивой деятельности и постоянного участия сообщества. Чтобы поддержать этот долгосрочный план роста, Voltage Energy рассчитывает поддерживать высокий уровень инвестиций в течение следующих трех лет для расширения деятельности и обеспечения долгосрочных экономических и общественных выгод.

«Северная Каролина всегда была основой Voltage Energy, - сказал Боб Слэк (Bob Slack), технический директор Voltage Energy. — Расширяя наше производственное присутствие и планируя нашу будущую глобальную штаб-квартиру здесь, мы укрепляем нашу приверженность клиентам, партнерам и местному сообществу, поддерживая долгосрочный рост сектора чистой энергии».

Кайл Пурьер (Kyle Puryear), председатель Окружной комиссии округа Персон, сказал: «От имени Окружной комиссии округа Персон я с гордостью приветствую Voltage Energy в нашем сообществе. Мы благодарны за то, что компания Voltage выбрала наш округ в качестве дома для своей деятельности, и мы с нетерпением ждем долгого и успешного партнерства. Присутствие компании создаст качественные рабочие места, укрепит нашу налоговую базу и будет способствовать нашим постоянным усилиям по привлечению инновационных отраслей для диверсифицированного производственного сектора, необходимого для поддержки нашей местной экономики».

Синтия Петти (Cynthia Petty), мэр города Роксборо, сказала: «Я обязуюсь работать с Voltage и поддерживать компанию любым возможным способом. Еще раз тепло приветствую».

Джоди Блэквелл (Jody Blackwell), декан технических и производственных программ PCC, сказала: «Мы рады открытию Voltage Energy напротив Южного кампуса Общественного колледжа Пьемонта и нашего торгового центра. Voltage принесет новые возможности и новую энергию в наш кампус. Это новое присутствие укрепит наше партнерство с местной промышленностью и создаст дополнительные возможности для обучения студентов, трудоустройства и роста сообщества. Нам повезло, что компания выбрала округ Персон, и мы рады предложить ей поддержку в момент, когда мы начинаем это новое партнерство».

О компании Voltage Energy Group

Основанная в 2015 году, Voltage Energy Group («Voltage Energy») является ведущим мировым поставщиком решений для электрического баланса систем (EBOS) в рамках крупномасштабных проектов солнечной энергетики, имеет штаб-квартиру в Чапел-Хилле (Chapel Hill), Северная Каролина, и европейский офис во Франкфурте, Германия.

Voltage Energy демонстрирует стабильный годовой рост и поставляет инновационные, оптимизированные по стоимости технологии, которые повышают эффективность монтажа, безопасность и производительность систем в долгосрочной перспективе. Будучи глубоко приверженной к высокому качеству обслуживания, компания обеспечивает более эффективную реализацию проектов за счет применения таких передовых инструментов, как 3D-визуализация, контроль с охватом 360° и виртуальные обзоры. Ее флагманские продукты, VOLTAGE®LYNX, VOLTAGE®ALEX, and VOLTAGE®IBEX, могут быть адаптированы к гибким, индивидуальным решениям с гибкостью, чтобы удовлетворить уникальные требования каждого клиента, подчеркивая неизменную ориентацию компании на ориентированное на клиента обслуживание и долгосрочный успех.

