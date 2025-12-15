Voltage Energy otrzymuje od UL Solutions pierwszy w branży certyfikat EBOS obejmujący cały system 2 kV

CHAPEL HILL, Karolina Północna, 15 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- W grudniu 2025 r. firma UL Solutions wystawiła Voltage Energy Group ("Voltage Energy") certyfikat dla jej rozwiązania w zakresie elektrycznej równowagi systemu (EBOS) dla zastosowań kabli fotowoltaicznych (PV) 2 kV, obejmującego serie produktów LYNX®, IBEX®, IBEX PLUS® i ALEX® zgodnie z normą UL 9703.

2kV full-system EBOS solution from Voltage Energy

W ramach projektów solarnych na skalę przemysłową coraz częściej rozważa się przejście z projektów systemów 1500 VDC na 2 kV w celu zwiększenia wydajności energetycznej, zmniejszenia nakładów inwestycyjnych i poprawy długoterminowej niezawodności. Ta certyfikacja potwierdza, że system EBOS 2 kV firmy Voltage Energy pomyślnie przeszedł testy weryfikacyjne UL Solutions pod kątem wymagań systemowych 2 kV, dzięki czemu Voltage Energy stała się jednym z pierwszych dostawców rozwiązań EBOS, którzy uzyskali certyfikację na poziomie systemu dla architektury 2 kV.

„Otrzymanie certyfikatu UL dla naszego rozwiązania EBOS obejmującego cały system 2 kV świadczy o naszym zaangażowaniu w dostarczanie rozwiązań, które pomagają branży w skalowaniu projektów fotowoltaicznych nowej generacji - powiedział Angel Lopez, dyrektor ds. jakości w Voltage Energy. - Przejście na 2 kV to nie tylko modernizacja komponentów. Wymaga to skoordynowanego postępu w całym łańcuchu wartości, z modułami, falownikami i EBOS zatwierdzonymi łącznie, przy wsparciu zharmonizowanych norm i testów krzyżowych, które zmniejszają zmienność wdrożeń w terenie".

„UL Solutions stara się wspierać naszych klientów w poszukiwaniu nowych innowacji i zapewniać bezpieczeństwo wprowadzania produktów na rynek - podkreślił Evan Xiao, dyrektor generalny UL na region Azji. - Ujednolicona walidacja systemu i powtarzalne praktyki instalacyjne mają zasadnicze znaczenie dla skalowania ekosystemu 2 kV. Certyfikacja Voltage Energy świadczy o ciągłych inwestycjach w integrację i weryfikację systemu oraz daje rynkowi jasny punkt odniesienia do oceny niezawodnych wdrożeń 2 kV".

Po uzyskaniu certyfikatu Voltage Energy będzie nadal wspierać wykonawców EPC i deweloperów poprzez współpracę projektową, wdrażanie rozwiązań technicznych i szkolenia, pomagając zespołom we wdrażaniu spójnych podejść inżynieryjnych i instalacyjnych w projektach 2 kV.

UL Solutions to globalna organizacja działająca w dziedzinie nauk stosowanych związanych z bezpieczeństwem, która świadczy usługi w zakresie testowania, kontroli i certyfikacji, pomagając przedsiębiorstwom zwiększyć bezpieczeństwo, wydajność i zgodność ich produktów i systemów, zgodnie ze zmieniającymi się normami i wymaganiami rynku, wspierając bezpieczniejsze, bardziej niezawodne technologie i zrównoważony rozwój.

Założona w 2015 r. Voltage Energy Group („Voltage Energy") jest czołowym globalnym dostawcą rozwiązań z zakresu elektrycznych elementów pomocniczych instalacji fotowoltaicznej (ang. electrical balance of systems, EBOS) dla inwestycji fotowoltaicznych na skalę użytkową. Firma ma siedzibę główną w Chapel Hill w Północnej Karolinie (USA) oraz oddział w Europie we Frankfurcie (Niemcy).

Voltage odnotowuje stały wzrost rok do roku i zapewnia innowacyjne, opłacalne technologie, które zwiększają efektywność, bezpieczeństwo i długoterminową wydajność instalacji. Dążąc do doskonałości, spółka wspiera bardziej inteligentną realizację przedsięwzięć dzięki zaawansowanym narzędziom do wizualizacji, takim jak rendery 3D, spacery 360° i podgląd w rzeczywistości wirtualnej. Jej flagowe produkty LYNX®, ALEX® i IBEX® oraz wysokiej jakości kable średniego napięcia i kable zasilające DC mogą tworzyć elastyczne, spersonalizowane rozwiązania, które sprawnie spełniają unikalne wymogi każdego klienta, co potwierdza nieprzerwane zaangażowanie spółki w obsługę skoncentrowaną na kliencie i długoterminowy sukces.

