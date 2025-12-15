Voltage Energy obtient la première certification du secteur délivrée par UL Solutions pour sa solution d'équilibre électrique du système complet de 2 kV

CHAPEL HILL, Caroline du Nord, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- En décembre 2025, UL Solutions a attribué au groupe Voltage Energy (« Voltage Energy ») une certification pour sa solution d'équilibre électrique du système complet d'applications de câbles photovoltaïques (PV) de 2 kV, couvrant les séries de produits LYNX®, IBEX®, IBEX PLUS® et ALEX®, conformément à la norme UL 9703.

Les projets solaires d'échelle industrielle envisagent de plus en plus de passer d'un système de 1 500 VCC à un système de 2 kV afin d'augmenter le rendement énergétique, de réduire les dépenses d'investissement et d'améliorer la fiabilité à long terme. Cette certification confirme que la solution d'équilibre électrique du système de 2 kV proposée par Voltage Energy a satisfait aux tests de vérification d'UL Solutions relatifs aux exigences portant sur les systèmes de 2 kV. Voltage Energy devient ainsi l'un des premiers fournisseurs de solutions d'équilibre électrique des systèmes à recevoir une certification au niveau du système pour une architecture de 2 kV.

« L'obtention de la certification UL pour notre solution d'équilibre électrique du système complet de 2 kV illustre notre détermination à mettre à la disposition de l'industrie des solutions qui contribueront au développement des conceptions photovoltaïques de la prochaine génération », a déclaré Angel Lopez, directeur de la qualité chez Voltage Energy. « Le passage à un système de 2 kV n'implique pas seulement une mise à niveau des composants. Cela nécessite une progression coordonnée tout au long de la chaîne de valeur, la validation conjointe des modules, des onduleurs et des solutions d'équilibre électrique des systèmes, soutenues par des normes alignées et des tests croisés qui réduisent la variabilité dans le déploiement sur le terrain. »

« UL Solutions s'efforce d'aider ses clients à rechercher de nouvelles innovations et à garantir leur lancement sur le marché », a souligné Evan Xiao, directeur général régional d'UL pour l'Asie. « La validation de systèmes unifiés et des pratiques d'installation reproductibles sont essentielles au développement de l'écosystème de 2 kV. La certification de Voltage Energy témoigne d'un investissement continu dans l'intégration et la vérification des systèmes, et donne au marché un point de référence clair pour évaluer la fiabilité du déploiement des systèmes de 2 kV. »

Après la certification, Voltage Energy continuera à soutenir les prestataires de services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et les promoteurs grâce à une collaboration en matière de conception, à un accompagnement technique et à des activités de formation, afin de permettre aux équipes d'adopter des approches d'ingénierie et d'installation cohérentes pour les projets de 2 kV.

À propos d'UL Solutions

UL Solutions est une organisation mondiale de sciences appliquées à la sécurité qui fournit des services de test, d'inspection et de certification pour aider les entreprises à améliorer la sécurité, les performances et la conformité de leurs produits et systèmes, tout en respectant les normes en constante évolution et les exigences du marché afin de promouvoir des technologies plus sûres et plus fiables au bénéfice du développement durable.

À propos du groupe Voltage Energy

Fondé en 2015, le groupe Voltage Energy (« Voltage Energy ») est un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'équilibre électrique des systèmes, destinées aux projets solaires d'échelle industrielle. Il a son siège social à Chapel Hill, en Caroline du Nord, et possède un bureau européen à Francfort, en Allemagne.

Fort d'une croissance constante en glissement annuel, le groupe Voltage Energy propose des technologies innovantes conçues pour apporter une valeur ajoutée, qui améliorent l'efficacité des installations, la sécurité et la performance à long terme des systèmes. Profondément attachée à l'excellence du service, l'entreprise facilite une exécution plus intelligente des projets grâce à des outils de visualisation avancés tels que les rendus en 3D, les visites à 360 degrés et les aperçus en réalité virtuelle. Ses produits phares, LYNX®, ALEX® et IBEX®, qui peuvent être adaptés à des solutions souples et personnalisées avec l'agilité nécessaire pour répondre aux exigences uniques de chaque client, soulignent l'accent durablement mis par l'entreprise sur des services centrés sur les clients et sur la réussite à long terme.

