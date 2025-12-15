Společnost Voltage Energy získala od UL Solutions první certifikaci EBOS pro kompletní systém 2 kV v oboru
CHAPEL HILL, Severní Karolína, 15. prosince 2025 /PRNewswire/ -- V prosinci 2025 udělila společnost UL Solutions skupině Voltage Energy Group ("Voltage Energy") certifikaci pro její kompletní řešení elektrické rovnováhy systému (EBOS) pro 2kV fotovoltaické (PV) kabelové aplikace zahrnující produktové řady LYNX®, IBEX®, IBEX PLUS® a ALEX® podle normy UL 9703.
Solární projekty v měřítku veřejných služeb stále častěji zvažují přechod z 1 500 VDC na 2kV systémové konstrukce, aby zvýšily výtěžnost energie, snížily CAPEX (kapitálové, investiční výdaje) a zlepšily dlouhodobou spolehlivost. Tato certifikace potvrzuje, že systém 2kV EBOS společnosti Voltage Energy úspěšně absolvoval ověřovací testy UL Solutions pro požadavky na 2kV systémy, čímž se společnost Voltage Energy stala jedním z prvních poskytovatelů řešení EBOS, kteří získali certifikaci na úrovni systému pro 2kV architekturu.
„Získání certifikace UL pro naše řešení EBOS pro celý systém 2 kV odráží náš závazek dodávat řešení, která pomáhají oboru škálovat návrhy fotovoltaických systémů nové generace," řekl Angel Lopez, ředitel pro kvalitu ve společnosti Voltage Energy. „Přechod na 2 kV není jen vylepšení komponent. Vyžaduje koordinovaný pokrok v celém hodnotovém řetězci, přičemž moduly, střídače a EBOS jsou validovány společně, podporovány sladěnými normami a křížovými testy, které snižují variabilitu při nasazení v terénu. "
„UL Solutions se snaží podporovat své zákazníky v objevování nových inovací a zajišťování jejich uvedení na trh," zdůraznil generální ředitel UL pro asijský region Evan Xiao. „Jednotné ověření systému a opakovatelné instalační postupy jsou nezbytné pro rozšíření ekosystému 2 kV. Certifikace společnosti Voltage Energy dokládá pokračující investice do integrace a ověřování systémů a poskytuje trhu jasný referenční bod pro hodnocení spolehlivých nasazení 2 kV."
Po certifikaci bude společnost Voltage Energy i nadále podporovat EPC (smlouvy o energetické účinnosti) a vývojáře prostřednictvím spolupráce na návrhu, technického zaškolení a školení, čímž pomůže týmům přijmout konzistentní přístupy k inženýrství a instalaci pro projekty 2 kV.
O společnosti UL Solutions
UL Solutions je globální organizace zabývající se aplikovanou bezpečnostní vědou, která poskytuje testovací, inspekční a certifikační služby s cílem pomáhat podnikům zvýšit bezpečnost, výkonnost a shodu jejich produktů a systémů s měnícími se normami a požadavky trhu, aby podporovaly bezpečnější, spolehlivější technologie a udržitelný rozvoj.
O společnosti Voltage Energy Group
Společnost Voltage Energy Group („Voltage Energy") byla založena v roce 2015 a je předním globálním poskytovatelem řešení elektrické rovnováhy systémů (EBOS) pro solární projekty v měřítku veřejných služeb. Její sídlo se nachází v Chapel Hill v Severní Karolíně a evropská pobočka je ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.
Společnost Voltage Energy vykazuje každoroční růst a dodává inovativní, hodnotově orientované technologie, které zvyšují efektivitu instalace, bezpečnost a dlouhodobý výkon systému. Společnost se pevně zavázala k poskytování vynikajících služeb a podporuje chytřejší realizaci projektů pomocí pokročilých vizualizačních nástrojů, jako jsou 3D rendery, třistašedesátistupňové prohlídky a náhledy ve virtuální realitě. Její vlajkové produkty LYNX®, ALEX® a IBEX® lze přizpůsobit do flexibilních, na míru šitých řešení s pohotovostí, která splňuje jedinečné požadavky každého klienta, což podtrhuje trvalé zaměření společnosti na služby orientované na zákazníka a dlouhodobý úspěch.
