Voltage Energy обеспечивает первую в отрасли сертификацию EBOS для всей системы 2 кВ от UL Solutions

ЧАПЕЛ-ХИЛЛ, Северная Каролина, 15 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- В декабре 2025 года компания UL Solutions присудила сертификацию компании Voltage Energy Group («Voltage Energy») за решение для полного системного электрического баланса систем (EBOS) для фотоэлектрических (PV) кабелей 2 кВ, охватывающих серии продуктов LYNX®, IBEX®, IBEX PLUS® и ALEX® до UL 9703.

2kV full-system EBOS solution from Voltage Energy

Солнечные проекты коммунального масштаба все чаще оценивают переход от 1500 В постоянного тока к системам 2 кВ для увеличения выработки энергии, снижения капитальных затрат и повышения долгосрочной надежности. Эта сертификация подтверждает, что система EBOS Voltage Energy 2 кВ успешно завершила верификационные испытания UL Solutions для требований к системе 2 кВ, что делает Voltage Energy одним из первых поставщиков решений EBOS, получивших сертификацию системного уровня для архитектуры 2 кВ.

«Получение сертификата UL для нашего полносистемного решения EBOS на 2 кВ отражает нашу приверженность предоставлению решений, которые помогают отрасли масштабировать проекты фотоэлектрических систем следующего поколения, — сказал Анхель Лопес, директор по качеству Voltage Energy. — Переход на 2 кВ — это не просто модернизация компонентов. Это требует скоординированного прогресса по всей цепочке создания стоимости, при этом модули, инверторы и EBOS проверяются вместе, поддерживаются согласованными стандартами и перекрестными испытаниями, которые снижают изменчивость развертывания на местах».

«UL Solutions стремится поддерживать наших клиентов в изучении инноваций и обеспечении выхода на рынок, — подчеркнул азиатский региональный генеральный директор UL Эван Сяо (Evan Xiao). — Валидация единой системы и повторяемые методы установки имеют важное значение для масштабирования экосистемы 2 кВ. Сертификация Voltage Energy демонстрирует постоянные инвестиции в системную интеграцию и проверку, и она предоставляет рынку четкую точку отсчета для оценки надежных развертываний 2 кВ».

После сертификации Voltage Energy продолжит оказывать поддержку EPCS и разработчикам посредством сотрудничества в области проектирования, технической адаптации и обучения, помогая командам применять согласованные подходы к проектированию и установке для проектов 2 кВ.

О компании UL Solutions

UL Solutions — это глобальная прикладная научная организация по безопасности, которая предоставляет услуги по тестированию, проверке и сертификации, чтобы помочь предприятиям повысить безопасность, производительность и соответствие своим продуктам и системам, соблюдая при этом развивающиеся стандарты и требования рынка для поддержки более безопасных, более надежных технологий и устойчивого развития.

О компании Voltage Energy Group

Основанная в 2015 году, Voltage Energy Group («Voltage Energy») является ведущим мировым поставщиком решений для электрического баланса систем (EBOS) в рамках крупномасштабных проектов солнечной энергетики, имеет штаб-квартиру в Чапел-Хилле (Chapel Hill), Северная Каролина, и европейский офис во Франкфурте, Германия.

Voltage Energy демонстрирует стабильный годовой рост и поставляет инновационные, оптимизированные по стоимости технологии, которые повышают эффективность монтажа, безопасность и производительность систем в долгосрочной перспективе. Будучи глубоко приверженной к высокому качеству обслуживания, компания обеспечивает более эффективную реализацию проектов за счет применения таких передовых инструментов, как 3D-визуализация, контроль с охватом 360° и виртуальные обзоры. Флагманские продукты компании — LYNX®, ALEX® и IBEX® — могут быть адаптированы к гибким, индивидуальным решениям с учетом специфики каждого клиента, что подчеркивает неизменную ориентацию компании на клиента и долгосрочный успех.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2845321/2kV_full_system_EBOS_solution.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2701909/Voltage_Group_Logo.jpg