Vom Küchenabfall bis zum Düsentreibstoff: Chinas erstaunliche Energielösungen

BEIJING, 1. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Bericht von China.org.cn.

Ist gebrauchtes Speiseöl auch saubere Energie? Welche Energiequellen können unsere Welt sauberer machen? Wie sieht die gesamte Lieferkette aus? Unser Gastgeber Jason erlebte einen aufschlussreichen Tag auf der 2. China International Supply Chain Expo (CISCE).

Jason hatte nicht erwartet, dass er in der Abteilung für saubere Energie der CISCE gebrauchtes Speiseöl finden würde. Beijing Haixin Energy Technology kann gebrauchtes Speiseöl in hydrobehandeltes Pflanzenöl (HVO) umwandeln. Gemischt mit Diesel kann es in Autos, Schiffen und Flugzeugen verwendet werden. Der erste Testpunkt befindet sich im Pekinger Stadtteil Haidian, wo ein geschlossener Kreislauf von der Sammlung bis zur Wiederverwendung entsteht.

SINOPEC zeigte den größten Wasserstoffkompressor Chinas für die Betankung mit Zweidruckflüssigkeit. Sie wird die neue Wasserstofftankstelle von SINOPEC in Cangzhou mit Energie versorgen und über 100 schwere Lkw betanken. Dies spart mehr als 5.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen pro Jahr, was der Pflanzung von 500 Hektar Bäumen entspricht, was etwa der Größe von 700 Fußballfeldern entspricht! Und SINOPEC baut ein komplettes Wasserstoffnetz von der Produktion bis zu den Tankstellen auf.

China National Offshore Oil Corporation(CNOOC)LNG-Tanks speichern verflüssigtes Erdgas (LNG). Das Gas wird super kalt gehalten, bei minus 162 Grad. Diese extreme Kälte ist tatsächlich sehr nützlich. Es kann für Fischfarmen, Kühlhäuser und sogar Indoor-Schneeparks verwendet werden. Es ist wie eine kostenlose Klimaanlage.

Die Dongfang Turbine Co. Ltd. zeigte Chinas erste selbst entwickelte 50-MW-Gasturbine der F-Klasse für den Schwerlastbetrieb. Es erzeugt 50.000 kWh Strom pro Stunde, genug, um 7.000 Haushalte einen Tag lang zu versorgen. Es reduziert die Kohlendioxidemissionen um 500.000 Tonnen pro Jahr, was der Menge des Gases entspricht, die von 4,5 Millionen Bäumen pro Jahr aufgenommen wird. Die Turbine besteht aus über 20.000 Teilen. Das Unternehmen arbeitete mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und mehr als 300 Unternehmen zusammen, darunter 39 spezialisierte High-Tech-Firmen.

Hier sehen Sie die Upstream-, Midstream- und Downstream-Unternehmen. Mit CISCE, dieser offenen Plattform, wird die globale Lieferkette viel reibungsloser.

http://www.china.org.cn/business/2024-11/30/content_117578624.htm

Video - https://www.youtube.com/watch?v=2Cf9dSj0eRg