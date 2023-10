Voxtron Middle East breidt portfolio uit met CCaaS-oplossingen van Enghouse

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 19 okt 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Interactive en Voxtron Middle East LLC hebben vandaag een gedurfde en verreikende uitbreiding aangekondigd van de reeds lang bestaande samenwerking tussen Voxtron en Enghouse Interactive.

Met een florerend partnerschap van al meer dan tien jaar begint Voxtron aan een aanzienlijke vooruitgang door zijn serviceportfolio uit te breiden met Enghouse Contact Center as a Service (CCaaS)-oplossingen. Voxtron is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor het optimaliseren van klantbetrokkenheid voor het Midden-Oosten, en heeft Enghouse Interactive als belangrijkste partner betrokken bij de volgende uitbreidingsfase.

Onder dit uitgebreide partnerschap zal Voxtron nu gecentreerd rond Enghouse CCaaS een reeks aanvullende technologieën doorverkopen en aanbieden. Het Enghouse-partnerprogramma is een van de weinige combinaties ter wereld die klanten de keuze biedt om hun technologie van hun eigen merknaam te voorzien, hetgeen Voxtron heeft besloten te implementeren onder de Voxtron CCaaS-structuur.

Voxtron CCaaS is een geavanceerde, op de cloud gebaseerde contactcenteroplossing waarmee bedrijven contact kunnen maken met klanten via voorkeurskanalen, waaronder spraak, e-mail, chat, sms en sociale media. Met Voxtron CCaaS krijgen klanten niet alleen ultieme operationele flexibiliteit, maar ook toegang tot het meest uitgebreide aanbod aan contactcentermogelijkheden in de sector.

"We zijn erg blij dat we door de lancering van Voxtron CCaaS onze langdurige samenwerking verder verbeteren en ons partnerschap met Enghouse versterken", aldus P. Thomas, CEO van Voxtron. "Met deze uitbreiding kunnen onze klanten nog robuustere en veelzijdigere tools bieden om hun strategieën voor klantbetrokkenheid te verbeteren."

"Enghouse Interactive is er trots op onze relatie met Voxtron Middle East te versterken, een partnerschap dat door de jaren heen constant waardevol is gebleken", aldus Vincent Mifsud, president van Enghouse. "De introductie van Voxtron CCaaS, mogelijk gemaakt door de innovatieve technologie van Enghouse, benadrukt een belangrijk voordeel dat we onze partners bieden door hen een toonaangevende, op de cloud gebaseerde contactcenteroplossing te bieden en de keuze om daaraan hun eigen merknaam te verbinden. Samen willen we de toekomst van klantbetrokkenheid stimuleren en ervoor zorgen dat bedrijven zijn uitgerust met de beste tools voor klantcontact om hun klanten te bedienen."

Met deze op handen zijnde uitbreiding bevestigt Voxtron opnieuw zijn streven naar perfectie om aan de veranderende behoeften van zijn klanten te voldoen en om zijn positie als een vertrouwde wereldwijde leverancier van uitgebreide en geavanceerde oplossingen voor klantervaring te versterken.

Het Consulaat-Generaal van Canada in Dubai is blij met het wereldwijde succes van Enghouse, dat een Canadees bedrijf is. Medewerkers van het consulaat beschouwen de bekendmaking van vandaag als een sterk voorbeeld van Canadese innovatie en R&D die bedrijfssoftwareproducten creëren en deze strategisch koppelen aan regionale deskundige partners zoals Voxtron Middle East. "Het is bemoedigend om te zien dat Enghouse heeft geïnvesteerd en zijn aanwezigheid in de Verenigde Arabische Emiraten heeft uitgebreid – een cruciale, snelgroeiende en vooruitstrevende technologiemarkt, en een belangrijke partner voor Canada", aldus Tracy Reynolds, consul-generaal van Canada in Dubai.

Over Enghouse Interactive: Enghouse Interactive, een dochteronderneming van Enghouse Systems Limited, is een gerenommeerde wereldleider op het gebied van oplossingen voor contactcentersoftware en videotechnologie die zijn klanten en partners het waardevolle voordeel van keuze biedt. Enghouse Interactive stelt bedrijven in staat contactcenters van kostenplaatsen naar krachtige verdienmodellen te transformeren. Enhouse Interactive vereenvoudigt complexe integraties via open standaarden en ondersteunt verschillende telefonietechnologieën om de toegankelijkheid voor klanten via kanalen en locaties naadloos en gegarandeerd te laten verlopen.

Over Voxtron: Voxtron Middle East heeft zijn hoofdkantoor in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, en is wereldwijd aanwezig met kantoren en dochterondernemingen in Qatar, India, Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Turkije, Tunesië, Hong Kong, Portugal en Thailand. Voxtron levert al meer dan tien jaar kosteneffectieve oplossingen voor het optimaliseren van klantbetrokkenheid in samenwerking met toonaangevende technologieleveranciers zoals Enghouse Interactive, SAGE, Verint en Clarabridge. Met dit uitgebreide portfolio plaatst Voxtron zich in de positie van unieke leverancier die complete, volledig uitgeruste oplossingen aan klanten en partners kan leveren.

Voxtron Middle East LLC, PO Box 234162, M103, RAK Building, Street 12A, Al Qusais 2, Dubai, V.A.E., E-mail: [email protected], Telefoon: +9714-293 0000; Mehdi Hamdoun, Enghouse Systems, E-mail: [email protected], Telefoon: +971 50 555 9413

