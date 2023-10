Voxtron Middle East expande portfólio para incluir o Enghouse CCaaS Solutions

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 19 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- Enghouse Interactive e Voxtron Middle East LLC anunciaram hoje uma expansão ousada e abrangente da parceria de longa data entre a Voxtron e a Enghouse Interactive.

Com uma parceria que tem prosperado há mais de uma década, a Voxtron está embarcando em um avanço significativo, ampliando seu portfólio de serviços para abranger a Central de Contato da Enghouse como soluções de Serviço (CCaaS). A Voxtron é uma importante fornecedora de soluções de otimização de engajamento do cliente para o mercado do Oriente Médio e contratou a Enghouse Interactive como um parceiro-chave à medida que olha para sua próxima fase de expansão.

Sob esta parceria expandida, a Voxtron agora revenderá e oferecerá uma gama de tecnologias adicionais centradas na Enghouse CCaaS. O programa de parceria da Enghouse é uma das únicas combinações do mundo que permite aos clientes a escolha da rotulagem branca de sua tecnologia, que a Voxtron decidiu implementar sob a estrutura Voxtron CCaaS.

A Voxtron CCaaS é uma solução de contact center baseada em nuvem de última geração que capacita as empresas a se conectarem com os clientes por meio dos seus canais preferidos, incluindo voz, e-mail, bate-papo, SMS e redes sociais. Com a Voxtron CCaaS, os clientes ganham não apenas flexibilidade operacional máxima, mas também acesso à gama mais abrangente de recursos de contact center do setor.

"Estamos muito entusiasmados em aprimorar nossa colaboração de longa data e fortalecer nossa parceria com a Enghouse, lançando a Voxtron CCaaS", disse P. Thomas, CEO da Voxtron. "Essa expansão nos permite oferecer aos nossos clientes ferramentas ainda mais robustas e versáteis para aprimorar suas estratégias de engajamento do cliente".

"A Enghouse Interactive tem orgulho de fortalecer nossa aliança com a Voxtron Middle East, uma parceria que tem proporcionado valor de forma consistente ao longo dos anos", acrescentou Vincent Mifsud, presidente da Enghouse. "A introdução da Voxtron CCaaS, impulsionada pela tecnologia inovadora da Enghouse, destaca uma vantagem fundamental que oferecemos a nossos parceiros, uma solução líder de contact center em nuvem e a opção de escolher sua própria marca. Juntos, temos o compromisso de impulsionar o futuro do engajamento do cliente, garantindo que as empresas estejam equipadas com as melhores ferramentas para conectar e atender seus clientes".

Com essa empolgante expansão, a Voxtron reafirma seu compromisso com a excelência em atender às necessidades em evolução de seus clientes e solidificar sua posição como fornecedora global confiável de soluções abrangentes e de ponta da experiência do cliente.

O Consulado Geral do Canadá em Dubai está satisfeito com o sucesso global da Enghouse, uma empresa canadense. Funcionários do consulado apontaram o anúncio de hoje como um forte exemplo de inovação e P&D canadenses, criando produtos de software corporativo e acoplando-os estrategicamente com parceiros especialistas regionais como a Voxtron Middle East. "É animador ver que a Enghouse investiu e expandiu sua presença nos Emirados Árabes Unidos — um mercado de tecnologia crítico, de alto crescimento, com visão de futuro e um importante parceiro para o Canadá", disse Tracy Reynolds, Cônsul General do Canadá em Dubai.

Sobre a Enghouse Interactive: a Enghouse Interactive (EI), uma subsidiária da Enghouse Systems Limited, é uma renomada líder global em software de centros de contato e soluções de tecnologia de vídeo que oferece a seus clientes e parceiros a valiosa vantagem de escolha. A EI capacita as empresas a transformar centros de contato de centro de gastos em mecanismos de crescimento poderosos. A EI simplifica as integrações complexas por meio de padrões abertos e suporte a várias tecnologias de telefonia para garantir a acessibilidade perfeita do cliente em todos os canais e locais.

Sobre a Voxtron: a Voxtron Middle East está sediada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e tem presença global, com escritórios e afiliadas no Catar, Índia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Itália, Turquia, Tunísia, Hong Kong, Portugal e Tailândia. A Voxtron vem oferecendo soluções econômicas de otimização de engajamento do cliente em colaboração com fornecedores líderes de tecnologia, como Enghouse Interactive, SAGE, Verint e Clarabridge há mais de uma década. Este extenso portfólio posiciona a Voxtron como um provedor único, capaz de oferecer soluções completas e totalmente apresentadas a clientes e parceiros.

Voxtron Middle East LLC, PO Box 234162, M103, RAK Building Street 12 A, Al Qusais 2, Dubai, Emirados Árabes Unidos, E-mail: [email protected], Tel.: +9714-293 0000; Mehdi Hamdoun, Enghouse Systems, E-mail: [email protected], Tel.: +971 50 555 9413

FONTE Enghouse Systems Limited

