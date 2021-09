Vrijwilligers van LyondellBasell richten zich tijdens Global Care Day op duurzaamheid

Voorbeelden van de gemeenschapsprojecten voor LyondellBasell Global Care Day waren:

Cincinnati, Ohio

Helpen om het beheer van de uiterwaarden en de waterkwaliteit in de hoofd- en zijrivieren van Mill Creek in Greater Cincinnati te verbeteren als onderdeel van de Mill Creek schoonmaakactie.

Lake Charles, Louisiana

Samen met de stad Lake Charles bomen langs een wandelpad herplanten die in 2020 tijdens de orkanen Laura en Delta werden beschadigd of verwijderd.

Pune, India

Samen met de Swachh Pune -Swachh Bharat-groep rond de Mula-Mutha rivier plastic afval opruimen dat zich na de moesson in juli had opgehoopt.

Suzhou, China

Meedoen aan een schoonmaakactie van de gemeenschap van Yangcheng Lake Park en kinderen die hebben geholpen voorlichting geven over afvalclassificatie.

Sinds 2018 hebben medewerkers van LyondellBasell meer dan 43.000 uur besteed aan het ondersteunen van hun gemeenschappen tijdens Global Care Day. LyondellBasell-werknemer Denise de Hek, die werkt op de vestiging Moerdijk van het bedrijf in Nederland, heeft meer dan vijf jaar meegedaan aan gemeenschapsprojecten voor Global Care Day en vertelde dat het haar een goed gevoel geeft om haar gemeenschap te helpen omdat teruggeven aan de gemeenschap voor het bedrijf een prioriteit is.

"Ik heb als vrijwilliger vele uren besteed om het verschil te maken in mijn gemeenschap en daar ben ik trots op", aldus De Hek. "Het feit dat ik kan terugkijken op de keren dat ik vrijwilligerswerk heb gedaan, meestal samen met mijn collega's, geeft aan hoe belangrijk het voor ons bedrijf is om sterke gemeenschappen te creëren waar zijn mensen wonen en werken."

Ga voor meer informatie over LyondellBasell's werk in de gemeenschap naar de Advancing Good webpagina van het bedrijf.

Over LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) is een van de grootste grootste plastic-, chemicaliën- en raffinagebedrijven wereldwijd. LyondellBasell produceert materialen en producten die essentieel zijn voor het bedenken van oplossingen voor hedendaagse uitdagingen, zoals het verbeteren van de voedselveiligheid door lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van de kwaliteit van de watervoorziening door sterkere en veelzijdigere waterleidingen, het verbeteren van de veiligheid, het comfort en de brandstofefficiëntie van veel auto's en vrachtwagens, en het waarborgen van de veiligheid en effectiviteit van elektronica en apparaten. Medewerkers, die verspreid over de hele wereld werken, spelen een belangrijke rol. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is 's werelds grootste producent van polypropyleenverbindingen en de grootste licentieverstrekker van polyolefinetechnologieën. In 2021 werd LyondellBasell voor het vierde achtereenvolgende jaar genoemd in FORTUNE Magazine's lijst van 'De meest bewonderde bedrijven ter wereld'. Meer informatie over LyondellBasell is te vinden op www.lyondellbasell.com.

