VT Markets meldt een record handelsvolume van $ 8 biljoen

SYDNEY, 30 juli 2026 /PRNewswire/ -- De eerste helft van 2026 werd gekenmerkt door volatiliteit: valutaschommelingen, veranderende renteverwachtingen en geopolitieke onzekerheid die veranderde hoe handelaren zich op verschillende markten positioneren. Tegen die achtergrond meldde VT Markets een handelsvolume van 8 biljoen dollar voor de eerste helft van 2026, een stijging van 212% op jaarbasis.

VT Markets Reports Record-High Trading Volume of $8 Trillion

Het momentum wordt weerspiegeld in verschillende belangrijke bedrijfsindicatoren. Actieve gebruikers groeiden met 70% in vergelijking met de tweede helft van 2025 en van de handelaren die in de periode actief waren, openden 350.000 hun eerste positie met VT Markets. Samen weerspiegelt de groei een toenemende acceptatie van het platform als dé keuze voor handelaren wereldwijd. Het toenemende momentum werd verder ondersteund door de toevoeging van 39 nieuwe Amerikaanse aandelen aan het aanbod en de lancering van ClubÉlite, een loyaliteitsprogramma voor Introducing Broker-partners dat uitgebreidere toegang en ondersteuning voor langdurige partnerschappen biedt.

Waar handelaren hun geld inzetten, weerspiegelde de bestaande volatiliteit. De handelsactiviteit was geconcentreerd in goud en zilver, naast belangrijke valutaparen zoals EURUSD en USDJPY, en indices NAS100 en DJ30.

Het bedrijf kwam ook in contact met handelaren en partners ter plaatse tijdens belangrijke branche-evenementen wereldwijd, zoals de deelname aan de jaarlijkse Money Expo Mexico 2026. Bovendien werd de merkbekendheid verder versterkt door erkenning van de sector, waarbij VT Markets in deze periode 26 onderscheidingen ontving, waaronder Best Gold Trading Platform 2026 van Global Financial Market Review.

Vooruitkijkend naar de tweede helft van 2026 zal VT Markets doorgaan met het uitrollen van nieuwe producten en innovaties, waaronder functionaliteiten die gericht zijn op het uitbreiden van de toegang buiten de traditionele handelsuren. Het bedrijf heeft ook Gold Cup 2026 gelanceerd, een wereldwijde handelscompetitie die loopt tot de Island Finale, naast voortdurende verbeteringen van zijn aanbod voor goudhandel. VT Markets zal contact blijven houden met handelaren via haar aanwezigheid op branche-evenementen, sponsoring en klantinitiatieven in haar belangrijkste markten. Met het eerste halfjaar dat een recordvolume, groei van deposito's en erkenning van de sector bracht, is VT Markets in de tweede helft van 2026 gepositioneerd voor een nog sterkere prestatie.