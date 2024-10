VVDN annonce des solutions d'IA générative innovantes pour ses clients internationaux

L'offre de VVDN, basée sur Google Cloud, aidera les clients et leur personnel à tirer parti de la puissance de l'IA générative pour stimuler l'innovation, la croissance et la transformation rapides

GURUGRAM, Inde, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, fournisseur mondial de logiciels, d'ingénierie de produits, de services et de solutions de fabrication électronique, annonce l'intégration des modèles et solutions d'IA générative avancés de Google, y compris Gemini Pro, dans sa main-d'œuvre et ses produits IP existants.

En tirant parti des capacités avancées de Google Cloud, VVDN a élaboré de nouvelles solutions industrielles utilisant la famille de modèles d'IA Gemini, développé des programmes associés de mise sur le marché et intégré Gemini Code Assist dans ses outils internes. Elle a notamment mis au point des solutions d'IA générative pour l'analyse des logs, la gestion des appareils et les assistants virtuels intelligents pour de multiples secteurs telles que l'IoT, les télécommunications, les réseaux, l'industrie, l'automobile, la technologie sanitaire et la technologie agricole. Ces solutions s'appuient sur la plateforme Vertex AI de Google Cloud, Vertex AI Search and Conversation, et d'autres encore.

Grâce à sa grande expertise dans divers secteurs industriels et à ses investissements dans la recherche et l'innovation, VVDN a mis au point une large gamme de solutions et d'IP alimentés par l'IA/le ML, notamment l'Intelligent Cloud Engine (ICE), l'Intelligent Network Controller (INC) et le RAN Intelligent Controller (RIC). L'entreprise collabore actuellement avec des clients de différents secteurs afin d'explorer les applications potentielles de l'IA générative dans leurs environnements professionnels particuliers.

Cette collaboration entre VVDN et Google Cloud vise à améliorer considérablement la productivité des développeurs au sein de VVDN, à accélérer les migrations vers le cloud et à fournir des solutions d'IA générative à la pointe de l'industrie aux clients de VVDN du monde entier.

VVDN dispose d'un effectif de plus de 300 professionnels formés et certifiés à Google Cloud, ce qui renforce l'engagement de VVDN à fournir des solutions de pointe qui répondent aux besoins évolutifs de ses clients internationaux. En intégrant les outils d'IA générative de Google, VVDN entend rester à la pointe de l'innovation, en fournissant à ses clients des capacités inégalées pour atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

Vivek Bansal, fondateur et président de VVDN Technologies : « Grâce à notre compréhension approfondie des activités de nos clients, nous sommes bien placés pour développer des solutions d'entreprise de pointe à l'aide de l'IA générative. VVDN investit dans les ressources, les cadres et l'expertise afin d'exploiter le potentiel de l'IA générative pour stimuler la croissance et faciliter la transformation pour nos clients. En intégrant les solutions d'IA générative de Google Cloud dans nos opérations, nous prévoyons des améliorations de productivité de plus de 30 % dans nos projets de transformation numérique. Non seulement ces améliorations profiteront à nos équipes internes, mais elle permettront également à nos clients de disposer d'outils de pointe pour stimuler leur innovation. »

« Google Cloud s'engage à fournir à des partenaires tels que VVDN les outils d'IA les plus avancés qui soient. Leur approche innovante de l'intégration de Gemini dans des solutions adaptées aux différents secteurs témoigne du pouvoir transformateur de l'IA générative. Nous sommes ravis de collaborer avec VVDN, qui aide les clients de divers secteurs à atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité et d'innovation », a déclaré Bikram Singh Bedi, vice-président et directeur général de Google Cloud en Inde.

À propos de VVDN Pvt. Ltd :

Fondée en 2007, VVDN est une société d'innovation technologique qui se concentre principalement sur les services logiciels, l'ingénierie de produits et les services de fabrication. Le siège indien de VVDN se trouve à Gurgaon, en Inde, et son siège nord-américain à Fremont, en Californie, aux États-Unis. VVDN est présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Viêt Nam, en Corée du Sud et au Japon. Avec 11 centres de R&D de pointe, VVDN est entièrement équipée pour concevoir, développer et tester l'ensemble du matériel, de la mécanique et des logiciels requis pour un produit ou une solution complète. Les sept installations de fabrication de VVDN se trouvent à Manesar, Gurgaon et Pollachi, Tamil Nadu, en Inde, et comprennent les meilleures usines internes de SMT, de moulage et d'outillage, de moulage par injection, de moulage sous pression, de revêtement par poudre, de tôlerie, d'assemblage de produits et de laboratoires de certification de produits. L'entreprise propose à ses clients internationaux une gamme complète de services allant du matériel à la mécanique, des logiciels embarqués à l'informatique en nuage et aux applications, des essais et de la validation à l'automatisation ainsi qu'à la fabrication en série.

