VVDN kündigt innovative GenAI-Lösungen für globale Kunden an

Das Angebot von VVDN, das auf Google Cloud aufbaut, wird Kunden und ihren Mitarbeitern helfen, die Leistung von Gen AI zu nutzen, um schnelle Innovation, Wachstum und Transformation zu fördern

GURUGRAM, Indien, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, ein globaler Anbieter von Software, Produktentwicklung, Elektronik-Fertigungsdienstleistungen und -lösungen, gibt die Integration der fortschrittlichen Gen-KI-Modelle und -Lösungen von Google, einschließlich Gemini Pro, in seine Arbeitsabläufe und bestehenden IP-Produkte bekannt.

Durch die Nutzung der fortschrittlichen Funktionen von Google Cloud hat VVDN neue Branchenlösungen entwickelt, die die Gemini-Familie von KI-Modellen nutzen, gemeinsame Markteinführungsprogramme entwickelt und Gemini Code Assist in seine internen Tools integriert. Dazu gehört die Entwicklung von GenAI-Lösungen für die Protokollanalyse, das Gerätemanagement und intelligente virtuelle Assistenten für verschiedene Branchen wie IoT, Telekommunikation, Netzwerke, Industrie, Automotive, HealthTech und AgriTech. Diese Lösungen basieren auf der Vertex AI-Plattform von Google Cloud, Vertex AI Search and Conversation und anderen.

Mit seinem umfassenden Fachwissen in verschiedenen Branchen und Investitionen in Forschung und Innovation hat VVDN eine breite Palette von KI/ML-gestützten Lösungen und IPs entwickelt, darunter die Intelligent Cloud Engine (ICE), Intelligent Network Controller (INC) und RAN Intelligent Controller (RIC). Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Kunden aus verschiedenen Branchen zusammen, um die potenziellen Anwendungen von GenAI in ihren spezifischen Geschäftsumgebungen zu untersuchen.

Die Zusammenarbeit zwischen VVDN und Google Cloud zielt darauf ab, die Entwicklerproduktivität innerhalb von VVDN deutlich zu steigern, Cloud-Migrationen zu beschleunigen und den Kunden von VVDN weltweit branchenführende Gen AI-Lösungen anzubieten.

VVDN beschäftigt mehr als 300 Fachleute, die in der Google Cloud geschult und zertifiziert sind. Dies unterstreicht das Engagement von VVDN, hochmoderne Lösungen zu liefern, die den sich entwickelnden Anforderungen seiner globalen Kunden entsprechen. Durch die Integration der GenAI-Tools von Google will VVDN an der Spitze der Innovation bleiben und seinen Kunden unvergleichliche Möglichkeiten bieten, ihre Ziele der digitalen Transformation zu erreichen.

Vivek Bansal, Gründer und Präsident von VVDN Technologies: „Mit einem umfassenden Verständnis der Geschäfte unserer Kunden sind wir in einer starken Position, um mit GenAI innovative Unternehmenslösungen zu entwickeln. VVDN investiert in Ressourcen, Frameworks und Fachwissen, um das Potenzial von GenAI zu nutzen, das Wachstum voranzutreiben und die Transformation für unsere Kunden zu erleichtern. Durch die Integration der Gen AI-gestützten Lösungen von Google Cloud in unsere Abläufe erwarten wir Produktivitätssteigerungen von über 30 % bei unseren digitalen Transformationsprojekten. Dies wird nicht nur unseren internen Teams zugute kommen, sondern auch unseren Kunden modernste Werkzeuge an die Hand geben, um ihre Innovationen voranzutreiben."

„Google Cloud ist bestrebt, Partnern wie VVDN die modernsten KI-Tools zur Verfügung zu stellen. Ihr innovativer Ansatz zur Integration von Gemini in branchenspezifische Lösungen ist ein Beweis für die transformative Kraft der generativen KI. Wir freuen uns, mit VVDN zusammenzuarbeiten, da sie Kunden in verschiedenen Branchen dabei helfen, neue Ebenen der Effizienz und Innovation zu erschließen", sagte Bikram Singh Bedi, Vizepräsident und Landesgeschäftsführer von Google Cloud in Indien.

Informationen zu VVDN Pvt. Ltd:

VVDN wurde 2007 gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich in erster Linie auf Software-Services, Produktentwicklung und Fertigungsdienstleistungen konzentriert. Der indische Hauptsitz von VVDN befindet sich in Gurgaon, Indien, und der nordamerikanische Hauptsitz in Fremont, CA, USA. VVDN hat eine weltweite Präsenz mit Büros in den USA, Kanada, Europa, Vietnam, Südkorea und Japan. Mit und 11 fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungszentren ist VVDN in der Lage, die komplette Hardware, Mechanik und Software für ein komplettes Produkt oder eine Lösung zu entwerfen, zu entwickeln und zu testen. Die 7 Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar, Gurgaon und Pollachi, Tamil Nadu, Indien, und umfassen die besten SMT-Fabriken, Werkzeug- und Formenbau, Spritzguss, Druckguss, Pulverbeschichtung, Blechverarbeitung, Produktmontage und Produktzertifizierungslabors. Das Unternehmen bietet seinen weltweiten Kunden ein umfassendes Dienstleistungspaket von Hardware bis Mechanik, eingebetteter Software bis hin zu Cloud und Apps, Prüfung und Validierung bis hin zur Automatisierung sowie Massenfertigung.

