VVDN schließt Vertrag mit C-DAC über die Herstellung von Indiens erstem selbst entwickelten HPC-Server

GURUGRAM, Indien, 28. Juli 2022 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Technik, Fertigung und Digitaltechnik, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag mit dem Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), einer führenden Forschungs- und Entwicklungseinrichtung des Ministeriums für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY), über die Herstellung von Indiens erstem, im eigenen Land entwickelten High Performance Computing (HPC)-Server „RUDRA" unterzeichnet hat. Die Unterzeichnung fand in Anwesenheit des Sekretärs des MeitY, Shri Alkesh Kumar Sharma, statt.

Die von C-DAC entwickelten HPC-Server „RUDRA" werden von VVDN im Rahmen der National Supercomputing Mission hergestellt und sollen in der „PARAM"-Serie von C-DAC eingesetzt werden. Zahlreiche Branchen, darunter High Performance Computing (HPC)-Systeme, Hyperscale-Rechenzentren, Edge Computing, Banken und Handel, Fertigung, Öl- und Gasindustrie sowie das Gesundheitswesen, können von dem im eigenen Land gebauten Server profitieren.

VVDN hat eine komplette Fertigungsanlage mit SMT-Linien eingerichtet, die Leiterplattengrößen von bis zu 850 mm x 560 mm verarbeiten können.Das Unternehmen verfügt auch über eine große mechanische Infrastruktur mit Werkzeugbau und Spritzguss, Blechfertigung, speziellen Montagelinien, robusten Test-, Validierungs- und Zuverlässigkeitsprüfeinrichtungen. VVDN verfügt über Fachwissen in den Bereichen Design, Entwicklung und Herstellung von Servern wie Rack Storage Servern, Kommunikationsservern usw. Bei der Arbeit im Rechenzentrum verfügt VVDN über eigene IPs für OvS und SSL für Netzwerkberechnungen.

Vor kurzem wurde VVDN im Rahmen des PLI-Programms für IT-Hardware zugelassen, das die Herstellung von Servern, Laptops, Tablets, All-in-One-Desktops usw. umfasst. VVDN wurde außerdem von der indischen Regierung im Rahmen von drei weiteren PLI-Programmen für die Herstellung von Telekommunikations- und Netzwerkausrüstung, Weißwaren sowie Automobilen und Autoteilen zugelassen.

Nitin Jain, VP-Business Development 5G & Datacenter, India and EMEA, VVDN Technologies, erklärte: „Es erfüllt VVDN mit großem Stolz, die Herstellung der RUDRA 1U und 2U HPC Server zu übernehmen - Indiens erster einheimisch entwickelter Server für C-DAC. VVDN hat sich der Herstellung von Servern in Indien verschrieben und eine erstklassige Infrastruktur für die End-to-End-Fertigung einschließlich PCBA, mechanischer Blechfertigung, Prüfung und Validierung sowie Zertifizierung eingerichtet. Diese Zusammenarbeit mit C-DAC ist ein Beweis für den Fortschritt bei der Stärkung der indischen Forschung und Entwicklung durch einheimisches Design, Entwicklung, Herstellung und Einsatz von kostengünstigen Servern, was als DESIGN und MAKE in INDIA bezeichnet werden kann."

VVDN ist ein führendes Unternehmen für die Produktentwicklung und Herstellung von Endprodukten in mehreren vertikalen Technologiemärkten (5G, Rechenzentren, Vision, Vernetzung und WLAN, IdD, Verteidigung, Cloud & Apps). Der indische Hauptsitz von VVDN befindet sich in Gurgaon, Indien, und der nordamerikanische Hauptsitz in Fremont, CA, USA. VVDN ist weltweit für Kunden in verschiedenen Regionen tätig, einschließlich den USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. VVDN verfügt über 10 hochmoderne Produktentwicklungszentren in Indien, die voll ausgestattet sind, um die komplette Hardware und Software zu entwickeln und zu testen, welche für die Entwicklung eines kompletten Produkts oder einer Lösung erforderlich sind. Die 6 Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar, Gurgaon, Indien. Dazu gehören eine SMT-Fabrik, eine Fabrik für Gussformen und Werkzeuge, eine Druckgussanlage, eine Blechfertigung, eine Fabrik für die Produktmontage und ein Labor für Produktzertifizierungen. Die Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen von VVDN sind vollständig auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Unternehmen, Verbraucher, Industrie und Automobilindustrie ausgerichtet.

