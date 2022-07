VVDN signe un contrat avec C-DAC pour la fabrication du premier serveur HPC conçu en Inde

GURUGRAM, Inde , 28 juillet 2022 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, un fournisseur mondial de services et de solutions d'ingénierie, de fabrication et numériques, a annoncé aujourd'hui qu'il a signé un contrat avec le Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), une organisation de R&D de premier plan du ministère de l'électronique et des technologies de l'information (MeitY), pour la fabrication des premiers serveurs de calcul haute performance (HPC) de conception indigène de l'Inde, « RUDRA », en présence de l'honorable secrétaire du MeitY, Shri Alkesh Kumar Sharma.

Les serveurs HPC « RUDRA », conçus par le C-DAC, seront fabriqués par VVDN dans le cadre de la National Supercomputing Mission et devraient être utilisés dans la série de superordinateurs « PARAM » du C-DAC. Un large éventail de secteurs, notamment les systèmes de calcul à haute performance (HPC), les centres de données à très grande échelle, l'informatique périphérique, la banque et le commerce, l'industrie manufacturière, l'industrie pétrolière et gazière et les soins de santé, peuvent bénéficier de ce serveur conçu en interne.

VVDN a mis en place un dispositif de fabrication complet avec des lignes SMT capables de traiter des cartes d'une taille allant jusqu'à 850 mm x 560 mm.L'entreprise dispose également d'une grande infrastructure mécanique avec des outils et des moules à injection, la fabrication de tôles, des lignes d'assemblage dédiées, des tests robustes, la validation et la fiabilité. VVDN possède une expertise dans la conception, le développement et la fabrication de serveurs tels que les serveurs de stockage en rack, les serveurs de communication, etc. Tout en travaillant dans l'espace du centre de données, VVDN dispose de ses propres IP pour OvS et SSL pour le calcul de réseau.

Récemment, VVDN a été approuvé dans le cadre du programme PLI pour le matériel informatique, qui comprend la fabrication de serveurs, d'ordinateurs portables, de tablettes, d'ordinateurs de bureau tout-en-un, etc. VVDN a également été approuvé dans le cadre de 3 autres programmes PLI par le gouvernement indien dans le domaine de la fabrication d'équipements de télécommunications et de réseaux, de la fabrication de produits blancs et de la fabrication d'automobiles et de composants automobiles.

Nitin Jain, VP-Business Development 5G & Datacenter, India and EMEA, VVDN Technologies, a déclaré : « C'est une grande fierté pour VVDN de fabriquer les serveurs HPC RUDRA 1U et 2U - le tout premier serveur conçu en Inde pour le C-DAC. VVDN s'est engagé à fabriquer des serveurs en Inde et a mis en place l'infrastructure la plus performante pour réaliser la fabrication de bout en bout, y compris le PCBA, la mécanique - la fabrication de la tôle, les tests et la validation ainsi que la certification. Cette collaboration avec le C-DAC est le témoignage de l'avancée vers le renforcement de la recherche et du développement indiens en faisant de la conception, du développement, de la fabrication et du déploiement de serveurs rentables, ce qui peut être appelé "DESIGN and MAKE in INDIA". »

À propos de VVDN Technologies

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, centre de données, vision, mise en réseau et Wi-Fi, IoT, Cloud et applications). Le siège social de VVDN en Inde est situé à Gurgaon, en Inde, et son siège social en Amérique du Nord est situé à Fremont, en Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients mondiaux dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. VVDN dispose de 10 centres d'ingénierie de produits avancés en Inde, qui sont entièrement équipés pour concevoir et tester le matériel et les logiciels complets nécessaires au développement d'un produit ou d'une solution complète. Les 6 usines de fabrication de VVDN sont situées à Manesar, Gurgaon, en Inde, et comprennent une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine de moulage sous pression, une usine de fabrication de tôles, une usine d'assemblage de produits et des laboratoires de certification de produits internes haut de gamme. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont entièrement conformes pour développer et fabriquer des produits de qualité pour les entreprises, le grand public, l'industrie et l'automobile.

