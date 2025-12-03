Vyking: Digitale Zwillinge und KI verändern die Pipeline für moderne Produktinhalte

Das AI Production Studio arbeitet mit dem TurboScan 3D-Erfassungsworkflow von Vyking und der Immersive Experience Suite zusammen und bildet so eine vernetzte Pipeline. TurboScan liefert hochpräzise digitale Zwillinge, die Immersive Suite ermöglicht interaktives 3D, AR und virtuelles Anprobieren, und das Production Studio generiert skalierbare KI- und CGI-Inhalte für Marketing, E-Commerce und Produkt-Storytelling.

Das Studio kann auch mit reinen 2D-Fotografien betrieben werden, wenn kein Scannen erforderlich ist. Die 3D-Erfassung bleibt jedoch die höchste Stufe in Bezug auf Genauigkeit und Konsistenz. Beide Eingaben können beeindruckende KI-Szenen erzeugen, jedoch bietet 3D die stärkste Grundlage für Realismus, Kontrolle und kanalübergreifende Abstimmung.

2D-Eingaben bieten Marken Geschwindigkeit und Flexibilität, während die 3D-Erfassung einen echten digitalen Zwilling mit präziser Geometrie, exakten Abmessungen, realem Materialverhalten und präzisen Oberflächendetails erstellt. Dieses Maß an Genauigkeit ist unerlässlich, wenn Marken über alle Kanäle hinweg Konsistenz benötigen oder wenn digitale Ausgaben genau mit dem physischen Produkt übereinstimmen müssen.

Für High-End-CGI bietet 3D eine überragende Lichtreaktion, Materialrealismus und Wiederholbarkeit. Für immersive Formate wie interaktive 3D-Viewer, AR-Erlebnisse und Virtual Try-On ist ein 3D-Asset unerlässlich. Ohne sie können Marken zwar Bilder und Videos skalieren, jedoch nicht die immersiven und interaktiven Erlebnisse bieten, die heute das moderne Produkt-Storytelling auszeichnen.

Represent nutzt bereits das System von Vyking, um detaillierte digitale Zwillinge seiner Schuhe in den Formaten 2k, 4k und 8k zu erstellen. Diese Zwillinge, die mit TurboScan aufgenommen wurden, werden vom internen CGI-Team von Represent für hochwertige Standbilder, Videos und Produktgeschichten verwendet. Represent hat außerdem den Immersive 3D Viewer von Vyking in PDP integriert, um Kunden eine realistische und interaktive Möglichkeit zu bieten, jede Silhouette zu erkunden.

Jacob Boden, Represent:

„Bei Represent ist die Mission klar: die beste Marke der Welt aufzubauen. Das bedeutet, unseren Kunden unvergleichliche Erlebnisse zu bieten und die wertvollsten Partner für die Zusammenarbeit zu gewinnen. Durch die Erstellung immersiver 3D-Modelle unserer Schuhe mit Vyking erreichen wir beides. Wir sind bestrebt, die Grenzen immer weiter zu verschieben. Ob durch unsere Produkte oder unsere digitalen Erlebnisse – wir streben danach, an der Spitze des Möglichen zu stehen."

Das AI Production Studio unterstützt auch digitale Menschen, sodass Marken Produktzwillinge mit gescannten oder KI-generierten Modellen kombinieren können, um Ganzkörper-Looks und visuelle Variationen in einem Arbeitsablauf zu erstellen. Produktzwillinge und Personenzwillinge sitzen jetzt zusammen im selben System.

Vyking betont, dass das AI Production Studio so konzipiert ist, dass es mit bestehenden Kreativteams und Produktionspartnern zusammenarbeitet. Es stärkt die aktuellen Pipelines und bietet den Teams eine berechenbare und skalierbare Grundlage für Wachstum.

Matthew Klimpke, CEO von Vyking:

„Das AI Production Studio wurde für die neue Ära der KI-gesteuerten Kreation entwickelt. Marken können mit 2D oder 3D beginnen, jedoch bietet 3D die stärkste und zuverlässigste Grundlage. 2D bietet Geschwindigkeit und Flexibilität, wenn dies die Priorität ist. Die KI erweitert dann die Möglichkeiten der Teams, indem sie Szenen und visuelle Variationen erzeugt. Mit unserem umfassenden Angebot an Erfassungs-, Produktions- und proprietärer immersiver Software entspricht jedes Ergebnis dem tatsächlichen Produkt, unabhängig davon, ob es sich um ein Bild, CGI oder ein immersives AR-, VTO- oder 3D-Erlebnis handelt."

Da Marken ihren Content-Bedarf auf immer mehr Formate ausweiten, bietet Vyking jetzt ein komplettes End-to-End-System an:

> TurboScan für originalgetreue 3D-Erfassung und genaue digitale Zwillinge

> AI Production Studio für skalierbare KI-gesteuerte Inhaltsproduktion aus 2D- und 3D-Eingaben

> Immersive Suite für 3D-Viewer, AR- und VTO-Erlebnisse

Zusammen bilden sie eine einheitliche Grundlage für modernes Produkt-Storytelling und bieten Marken einen klaren Weg zur Skalierung über Produkte, Kategorien und Märkte hinweg.

Informationen zu Vyking

Vyking revolutioniert die Art und Weise, wie Mode erfasst, kreiert und erlebt wird. Mithilfe von 3D-Scanning, KI-Bildgebung und immersiver Software verwandelt die Plattform physische Produkte in interaktive digitale Erlebnisse für das Internet, Apps und den stationären Handel. Vyking unterstützt Marken dabei, die Art und Weise neu zu definieren, wie Mode visualisiert, anprobiert und in den Bereichen E-Commerce, Marketing, Einzelhandel und Großhandel geteilt wird.

