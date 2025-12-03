Vyking: デジタルツインとAIが現代の製品コンテンツのパイプラインを再構築

スキャンが不要な場合、スタジオは2D写真のみでも動作可能です。ただし、3Dキャプチャは、精度と一貫性の点で依然として最高レベルです。どちらの入力でも魅力的なAIシーンを生成できますが、3Dはリアリズム、制御、およびクロスチャネル調整のための最も強力な基盤を提供します。

2D入力によりブランドはスピードと柔軟性を実現し、3Dキャプチャにより正確な形状、正確な寸法、実際の材料挙動、正確な表面詳細を備えた真のデジタル ツインが作成されます。ブランドがチャネル間で一貫性を必要とする場合や、デジタル出力が物理的な製品と完全に一致する必要がある場合、そのレベルの精度が不可欠です。

ハイエンドのCGIの場合、3Dは優れた照明応答、マテリアルのリアリティ、再現性を実現します。インタラクティブ3Dビューア、AR体験、バーチャル トライオンなどの没入型フォーマットでは、3Dアセットが必須です。それがなければ、ブランドは画像や動画を拡大縮小することはできますが、現代の製品ストーリーテリングを特徴づける没入型でインタラクティブな体験を提供することはできません。

Represent 同社はすでにVykingのシステムを使用して、2K、4K、8K形式で自社のフットウェアの詳細なデジタル ツインを作成しています。このツインはTurboScanを通じて撮影され、Representの社内CGIチームが高品質な静止画、動画、製品ストーリーテリングに使用しています。Representは、PDPにVykingのImmersive 3D Viewerも統合し、各シルエットをリアルかつインタラクティブに探索できる方法を顧客に提供しています。

RepresentのJacob Boden：

「Representの使命は明確です。世界最高のブランドを構築することです。それは、顧客に比類のない体験を提供し、最も価値のあるパートナーと協力することを意味します。Vykingで私たちのフットウェアの没入型3Dモデルを作成することで、その両方を実現しています。私たちは常に限界を押し広げることに尽力しています。私たちは、衣服を通じてでも、デジタル体験を通じてでも、可能性の最前線に立つことを目指しています。」

AI Production Studioはデジタルヒューマンもサポートしており、ブランドは製品ツインをスキャンしたモデルやAIで生成されたモデルと組み合わせて、1つのワークフローで全身の外観と視覚的なバリエーションを作成できます。製品ツインおよび人材ツインが同じシステム内に共存するようになりました。

Vykingは、AI Production Studioが既存のクリエイティブチームや制作パートナーと連携して動作するように設計されていることを強調しています。これにより、現在のパイプラインが強化され、チームに予測可能でスケーラブルな成長の基盤が提供されます。

VykingのCEO、Matthew Klimpke：

「AI Production Studioは、AI主導の制作という新しい時代に向けて構築されています。ブランドは2Dまたは3Dから始めることができますが、3Dが最も強力で信頼性の高い基盤となります。2Dは、速度と柔軟性が優先される場合にそれらを提供します。AIはシーンや視覚的なバリエーションを生成することで、チームが作成できるものを拡張します。弊社のキャプチャ、制作、独自の没入型ソフトウェアの完全なスタックにより、画像、CGI、没入型 AR、VTO、3D体験のいずれであっても、すべての出力が実際の製品と一致した状態を維持します。」

ブランドがより多くの形式でコンテンツのニーズを拡大するにつれて、Vykingは完全なエンドツーエンドのシステムを提供します。

> TurboScan：高忠実度3Dキャプチャと高精度デジタルツイン



> AI Production Studio：2Dおよび3D入力からスケーラブルなAI駆動型コンテンツ制作



> Immersive Suite：3Dビューア、AR、VTO体験

これらを組み合わせることで、現代の製品ストーリーテリングの統一された基盤が構築され、ブランドは製品、カテゴリ、市場全体にわたって拡大するための明確な道筋を得ることができます。

Vykingについて

Vykingは、ファッションの捉え方、創造の仕方、そして体験の仕方を変革します。このプラットフォームは、3Dスキャン、AIイメージング、没入型ソフトウェアを通じて、物理的な製品を Web、アプリ、店舗向けのインタラクティブなデジタル 体験に変換します。Vykingは、ブランドがファッションを視覚化し、試着し、eコマース、マーケティング、小売、卸売全体で共有する方法を再定義するのを支援します。

