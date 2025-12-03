Vyking: los gemelos digitales y la IA están transformando el flujo de trabajo del contenido de productos moderno
News provided byVyking
Dec 03, 2025, 05:00 ET
Vyking presenta una plataforma unificada de extremo a extremo que conecta la captura, la producción de IA y las experiencias inmersivas. Esto proporciona a los equipos multifuncionales un flujo de trabajo consistente para cada resultado y crea un motor completo que puede escalar entre productos, categorías y mercados
LONDRES, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vyking ha presentado su nuevo Estudio de Producción con IA, un servicio de producción especializado que ofrece contenido generado por IA a partir de fotografías 2D existentes y captura 3D opcional. El estudio transforma la forma en que se captura, crea y experimenta la moda al vincular los datos del producto con escenas de IA, flujos de trabajo CGI y un proceso creativo optimizado. Las marcas obtienen una forma controlada, predecible y escalable de producir contenido de alta calidad con rapidez, garantizando al mismo tiempo que cada resultado se mantiene alineado con el producto real.
El Estudio de Producción con IA funciona junto con el flujo de trabajo de captura 3D TurboScan de Vyking y la Suite de Experiencia Inmersiva para formar un proceso conectado. TurboScan ofrece gemelos digitales de alta fidelidad, la Suite Inmersiva potencia el 3D interactivo, la RA y la prueba virtual, y el Estudio de Producción genera contenido escalable de IA y CGI para marketing, comercio electrónico y narrativa de productos.
El estudio también puede funcionar con fotografías solo en 2D cuando no se requiere escanear. Sin embargo, la captura 3D sigue siendo la opción más precisa y consistente. Ambas entradas pueden generar escenas de IA atractivas, pero el 3D proporciona la base más sólida para el realismo, el control y la alineación entre canales.
Las entradas 2D ofrecen a las marcas velocidad y flexibilidad, mientras que la captura 3D crea un verdadero gemelo digital con geometría precisa, dimensiones exactas, comportamiento real del material y detalles precisos de la superficie. Este nivel de precisión es esencial cuando las marcas necesitan consistencia en todos los canales o cuando las salidas digitales deben coincidir exactamente con el producto físico.
Para CGI de alta gama, el 3D proporciona una respuesta de iluminación superior, realismo del material y repetibilidad. Para formatos inmersivos como visores 3D interactivos, experiencias de RA y prueba virtual, un recurso 3D es imprescindible. Sin él, las marcas pueden escalar imágenes y vídeos, pero no pueden ofrecer las experiencias inmersivas e interactivas que definen la narrativa de producto moderna.
Represent ya utiliza el sistema de Vyking para crear gemelos digitales detallados de su calzado en formatos 2k, 4k y 8k. Estos gemelos, capturados mediante TurboScan, son utilizados por el equipo interno de CGI de Represent para imágenes fijas, vídeos y narrativa de producto de alta calidad. Represent también ha integrado el visor 3D inmersivo de Vyking en PDP para ofrecer a los clientes una forma realista e interactiva de explorar cada silueta.
Jacob Boden, de Represent:
"En Represent, la misión es clara: construir la mejor marca del mundo. Esto implica ofrecer experiencias inigualables a nuestros clientes y colaborar con los socios más valiosos. Al crear modelos 3D inmersivos de nuestro calzado con Vyking, logramos ambos objetivos. Nos comprometemos a superar siempre los límites. Ya sea a través de nuestras prendas o de nuestras experiencias digitales, nuestro objetivo es estar a la vanguardia de lo posible".
El Estudio de Producción con IA también es compatible con los humanos digitales, permitiendo a las marcas combinar gemelos de producto con modelos escaneados o generados por IA para crear looks de cuerpo completo y variaciones visuales en un solo flujo de trabajo. Los gemelos de producto y los gemelos de persona ahora se integran en el mismo sistema.
Vyking enfatiza que el Estudio de Producción con IA está diseñado para trabajar junto con los equipos creativos y los socios de producción existentes. Fortalece los procesos actuales y proporciona a los equipos una base predecible y escalable para el crecimiento.
Matthew Klimpke, consejero delegado de Vyking:
"El Estudio de Producción con IA está diseñado para la nueva era de la creación impulsada por IA. Las marcas pueden empezar con 2D o 3D, pero el 3D ofrece la base más sólida y fiable. El 2D ofrece velocidad y flexibilidad cuando esa es la prioridad. La IA amplía la capacidad de creación de los equipos mediante la generación de escenas y variaciones visuales. Con nuestro completo paquete de software de captura, producción y software inmersivo propietario, cada resultado se mantiene alineado con el producto real, ya sea una imagen, CGI o una experiencia inmersiva de RA, VTO o 3D".
A medida que las marcas amplían sus necesidades de contenido a más formatos, Vyking ahora ofrece un sistema integral:
> TurboScan para captura 3D de alta fidelidad y gemelos digitales precisos
> AI Production Studio para producción escalable de contenido basado en IA a partir de entradas 2D y 3D
> Immersive Suite para experiencias de visualización 3D, RA y VTO
En conjunto, crean una base unificada para la narración de productos modernos y brindan a las marcas un camino claro para escalar en todos los productos, categorías y mercados.
Acerca de Vyking
Vyking transforma la forma en que se captura, crea y experimenta la moda. Mediante escaneo 3D, imágenes con IA y software inmersivo, la plataforma convierte productos físicos en experiencias digitales interactivas para web, apps y tiendas físicas. Vyking ayuda a las marcas a redefinir cómo se visualiza, se prueba y se comparte la moda en comercio electrónico, marketing, venta minorista y mayorista.
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2835421/Vyking_AI_Production_Studio.mp4
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2835422/Vyking_TurboScan.mp4
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2835423/Vyking_Virtual_Try_On.mp4
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2835424/Vyking_TurboScan.mp4
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835418/Vyking_AI_Production_Studio.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835419/Vyking_Studio_Outfit.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2835417/Vyking_Logo.jpg
Contacto de prensa
Matthew Klimpke
Vyking PR Team
[email protected]
www.vyking.io
Share this article