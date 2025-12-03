Vyking: los gemelos digitales y la IA están transformando el flujo de trabajo del contenido de productos moderno

El Estudio de Producción con IA funciona junto con el flujo de trabajo de captura 3D TurboScan de Vyking y la Suite de Experiencia Inmersiva para formar un proceso conectado. TurboScan ofrece gemelos digitales de alta fidelidad, la Suite Inmersiva potencia el 3D interactivo, la RA y la prueba virtual, y el Estudio de Producción genera contenido escalable de IA y CGI para marketing, comercio electrónico y narrativa de productos.

El estudio también puede funcionar con fotografías solo en 2D cuando no se requiere escanear. Sin embargo, la captura 3D sigue siendo la opción más precisa y consistente. Ambas entradas pueden generar escenas de IA atractivas, pero el 3D proporciona la base más sólida para el realismo, el control y la alineación entre canales.

Las entradas 2D ofrecen a las marcas velocidad y flexibilidad, mientras que la captura 3D crea un verdadero gemelo digital con geometría precisa, dimensiones exactas, comportamiento real del material y detalles precisos de la superficie. Este nivel de precisión es esencial cuando las marcas necesitan consistencia en todos los canales o cuando las salidas digitales deben coincidir exactamente con el producto físico.

Para CGI de alta gama, el 3D proporciona una respuesta de iluminación superior, realismo del material y repetibilidad. Para formatos inmersivos como visores 3D interactivos, experiencias de RA y prueba virtual, un recurso 3D es imprescindible. Sin él, las marcas pueden escalar imágenes y vídeos, pero no pueden ofrecer las experiencias inmersivas e interactivas que definen la narrativa de producto moderna.

Represent ya utiliza el sistema de Vyking para crear gemelos digitales detallados de su calzado en formatos 2k, 4k y 8k. Estos gemelos, capturados mediante TurboScan, son utilizados por el equipo interno de CGI de Represent para imágenes fijas, vídeos y narrativa de producto de alta calidad. Represent también ha integrado el visor 3D inmersivo de Vyking en PDP para ofrecer a los clientes una forma realista e interactiva de explorar cada silueta.

Jacob Boden, de Represent:

"En Represent, la misión es clara: construir la mejor marca del mundo. Esto implica ofrecer experiencias inigualables a nuestros clientes y colaborar con los socios más valiosos. Al crear modelos 3D inmersivos de nuestro calzado con Vyking, logramos ambos objetivos. Nos comprometemos a superar siempre los límites. Ya sea a través de nuestras prendas o de nuestras experiencias digitales, nuestro objetivo es estar a la vanguardia de lo posible".

El Estudio de Producción con IA también es compatible con los humanos digitales, permitiendo a las marcas combinar gemelos de producto con modelos escaneados o generados por IA para crear looks de cuerpo completo y variaciones visuales en un solo flujo de trabajo. Los gemelos de producto y los gemelos de persona ahora se integran en el mismo sistema.

Vyking enfatiza que el Estudio de Producción con IA está diseñado para trabajar junto con los equipos creativos y los socios de producción existentes. Fortalece los procesos actuales y proporciona a los equipos una base predecible y escalable para el crecimiento.

Matthew Klimpke, consejero delegado de Vyking:

"El Estudio de Producción con IA está diseñado para la nueva era de la creación impulsada por IA. Las marcas pueden empezar con 2D o 3D, pero el 3D ofrece la base más sólida y fiable. El 2D ofrece velocidad y flexibilidad cuando esa es la prioridad. La IA amplía la capacidad de creación de los equipos mediante la generación de escenas y variaciones visuales. Con nuestro completo paquete de software de captura, producción y software inmersivo propietario, cada resultado se mantiene alineado con el producto real, ya sea una imagen, CGI o una experiencia inmersiva de RA, VTO o 3D".

A medida que las marcas amplían sus necesidades de contenido a más formatos, Vyking ahora ofrece un sistema integral:

> TurboScan para captura 3D de alta fidelidad y gemelos digitales precisos

> AI Production Studio para producción escalable de contenido basado en IA a partir de entradas 2D y 3D

> Immersive Suite para experiencias de visualización 3D, RA y VTO

En conjunto, crean una base unificada para la narración de productos modernos y brindan a las marcas un camino claro para escalar en todos los productos, categorías y mercados.

Acerca de Vyking

Vyking transforma la forma en que se captura, crea y experimenta la moda. Mediante escaneo 3D, imágenes con IA y software inmersivo, la plataforma convierte productos físicos en experiencias digitales interactivas para web, apps y tiendas físicas. Vyking ayuda a las marcas a redefinir cómo se visualiza, se prueba y se comparte la moda en comercio electrónico, marketing, venta minorista y mayorista.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2835421/Vyking_AI_Production_Studio.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2835422/Vyking_TurboScan.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2835423/Vyking_Virtual_Try_On.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2835424/Vyking_TurboScan.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835418/Vyking_AI_Production_Studio.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835419/Vyking_Studio_Outfit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2835417/Vyking_Logo.jpg

Contacto de prensa

Matthew Klimpke

Vyking PR Team

[email protected]

www.vyking.io