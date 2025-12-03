Vyking: Les jumeaux numériques et l'IA redessinent le pipeline du contenu produit moderne

L'AI Production Studio fonctionne avec le flux de travail de capture 3D TurboScan de Vyking et l'Immersive Experience Suite pour former un pipeline connecté. TurboScan fournit des jumeaux numériques de haute fidélité, la suite Immersive permet des essais interactifs en 3D, en AR et virtuels, et le studio de production génère des contenus IA et CGI évolutifs pour le marketing, le commerce électronique et la narration de produits.

Le Studio peut également fonctionner avec des photographies 2D uniquement lorsque la numérisation n'est pas nécessaire. La capture 3D reste toutefois le niveau le plus élevé en termes de précision et de cohérence. Les deux types de données peuvent générer des scènes d'IA convaincantes, mais la 3D constitue la base la plus solide en termes de réalisme, de contrôle et d'alignement entre les canaux.

Les entrées 2D offrent aux marques rapidité et flexibilité, tandis que la capture 3D crée un véritable jumeau numérique avec une géométrie précise, des dimensions exactes, un comportement réel des matériaux et des détails de surface précis. Ce niveau de précision est essentiel lorsque les marques ont besoin de cohérence entre les canaux ou lorsque les sorties numériques doivent correspondre exactement au produit physique.

Pour les images de synthèse haut de gamme, la 3D offre une réponse à l'éclairage, un réalisme des matériaux et une répétabilité supérieurs. Pour les formats immersifs tels que les visionneuses 3D interactives, les expériences AR et les essais virtuels, une ressource 3D est obligatoire. Sans elle, les marques peuvent mettre à l'échelle des images et des vidéos, mais elles ne peuvent pas offrir les expériences immersives et interactives qui définissent aujourd'hui la narration moderne d'un produit.

Represent utilise déjà le système de Vyking pour créer des jumeaux numériques détaillés de ses chaussures en 2k, 4k et 8k. Ces jumeaux, capturés par TurboScan , sont utilisés par l'équipe CGI interne de Represent pour des images fixes, des vidéos et des histoires de produits de haute qualité. Represent a également intégré la visionneuse 3D immersive de Vyking sur PDP pour donner aux clients un moyen réaliste et interactif d'explorer chaque silhouette.

Jacob Boden, Represent :

« Chez Represent, la mission est claire : pour construire la meilleure marque au monde. Cela signifie qu'il faut offrir des expériences inégalées à nos clients et faire appel aux partenaires les plus précieux. En créant des modèles 3D immersifs de nos chaussures avec Vyking, nous atteignons ces deux objectifs. Nous nous engageons à toujours repousser les limites. Que ce soit à travers nos vêtements ou nos expériences numériques, nous voulons être à l'avant-garde de ce qui est possible ».

L'AI Production Studio prend également en charge les humains numériques, ce qui permet aux marques de combiner des jumeaux de produits avec des modèles scannés ou générés par l'IA pour créer des looks de corps entiers et des variations visuelles en un seul flux de travail. Les jumeaux de produits et les jumeaux de personnes sont désormais réunis dans le même système.

Vyking souligne que l'AI Production Studio est conçu pour travailler avec les équipes de création et les partenaires de production existants. Il renforce les pipelines actuels et donne aux équipes une base prévisible et évolutive pour la croissance.

Matthew Klimpke, CEO de Vyking :

« L'AI Production Studio est conçu pour la nouvelle ère de la création pilotée par l'IA. Les marques peuvent commencer par la 2D ou la 3D, mais la 3D constitue la base la plus solide et la plus fiable. La 2D offre rapidité et flexibilité lorsque c'est la priorité. L'IA élargit ensuite ce que les équipes peuvent créer en générant des scènes et des variations visuelles. Grâce à notre système complet de capture, de production et de logiciels immersifs propriétaires, chaque résultat reste aligné sur le produit réel, qu'il s'agisse d'une image, d'une image de synthèse ou d'une expérience immersive AR, VTO ou 3D ».

Alors que les marques étendent leurs besoins en contenu à un plus grand nombre de formats, Vyking propose désormais un système complet de bout en bout :

> TurboScan pour une capture 3D haute fidélité et des jumeaux numériques précis

> AI Production Studio pour une production de contenu évolutive pilotée par l'IA à partir d'entrées 2D et 3D

> Immersive Suite pour des expériences de visualisation 3D, AR et VTO

Ensemble, ils créent une base unifiée pour une narration moderne des produits et donnent aux marques une voie claire pour s'étendre à travers les produits, les catégories et les marchés.

