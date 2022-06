W Hongkongu rusza kanał TV CGTN Documentary i radio The Greater Bay

Carrie Lam, dyrektor wykonawcza w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong Chińskiej Republiki Ludowej (ang. HKSAR) i Shen Haixiong, prezes CMG, wygłosili przemówienia podczas ceremonii inauguracji, w której uczestniczyli również: Le Yucheng, wicedyrektor Narodowego Urzędu ds. Radia i Telewizji, Wang Linggui, wicedyrektor Biura Łącznikowego Rady Państwa ds. Hongkongu i Makau, Lu Xinning, wicedyrektor centralnego rządu Chińskiej Republiki Ludowej w HKSAR i inni.

W swoim wygłoszonym online przemówieniu Lam stwierdziła, że zasada „jedno państwo, dwa systemy" pomyślnie przeszła próbę czasu oraz że od mającego miejsce 25 lat temu przyłączenia Hongkongu do Chin jest on istotnym elementem rozwoju kraju. Rozszerzająca się w ostatnim latach obecność CMG na arenie światowej doprowadziła do globalizacji chińskiej kultury i marek. Rozpoczęcie nadawania przez należący do CMG dokumentalny kanał telewizyjny i radio The Greater Bay przyczyni się do zintegrowania obywateli Hongkongu z rodakami z kontynentu. Wyraziła nadzieję, że CMG spopularyzuje styl życia obywateli Hongkongu, a także przyczyni się do zintegrowanego, wielopłaszczyznowego i wieloaspektowego rozwoju.

Powiedziała również, że oba programy, które rozpoczną nadawanie 1 lipca, poszerzą wiedzę rodaków z Hongkongu na temat polityki państwa i strategii rozwoju, co z kolei przełoży się na większe zaangażowanie Hongkongu w rozwój kontynentu. Jeśli chodzi o CMG, jej głównym zadaniem jest rzucenie światła na historię Hongkongu, dzięki czemu rodacy z kontynentu będą mogli w pełni poznać uroki miasta wyrosłego na gruncie tradycyjnej chińskiej kultury i wkroczyć na ścieżkę innowacji oraz przyczyniać się do przyspieszenia tempa stabilnego i zrównoważonego wdrażania zasady „jedno państwo, dwa systemy".

Le Yucheng pochwalił CMG za produkowanie i nadawanie wielu wspaniałych programów ilustrujących najistotniejsze osiągnięcia w zakresie rozwoju państwa i reformowania Hongkongu oraz za wkład, jaki CMG wnosi w podtrzymanie stabilności społecznej. „Szczerze wierzymy, że media na kontynencie i w Hongkongu wykorzystają historyczną szansę na rozwój, będą świadkiem i dokumentalistą otwierania się nowego rozdziału w historii Hongkongu".

Wang Linggui w swoim przemówieniu podkreślił przekonanie, iż obecność CMG w Hongkongu pomoże obywatelom Hongkongu w pełni i dogłębnie zrozumieć oraz wdrożyć zasadę „jedno państwo, dwa systemy".

Lu Xinning, przemawiający online, zwrócił uwagę na istotną rolę, jaką CMG odgrywa w przekazywaniu informacji i upowszechnianiu kultury w Hongkongu. Lu wyraził przekonanie, że CMG zachęci mieszkańców Hongkongu do budowania wspólnych, emocjonalnych wspomnień.

Chen Jianwen, dyrektor Departamentu Prasowego Centralnego Komitetu KPCh, wyraził nadzieję, że CMG utrzyma pozycję medium głównego nurtu, przewodnika mediów wszystkich szczebli i wszystkich typów na drodze do pogłębienia dialogu oraz prezentowania piękna, witalności i atrakcyjności obszaru Greater Bay w sposób wszechstronny i wieloaspektowy.

Na ceremonii inauguracji CMG zaprezentowało również przewodni motyw muzyczny 25. rocznicy przyłączenia Hongkongu do Chin – pieść zatytułowaną „Heading Forward (Krok w przyszłość"), a także słuchowisko radiowe w języku kantońskim opowiadające o grupie inspirującej młodzieży z kontynentu i Hongkongu.

