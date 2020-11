W kierunku digitalizacji energii: Huawei uruchamia Smart Modular Data Center 5.0

„Huawei Smart Modular Data Center 5.0 korzysta ze sztucznej inteligencji w celu gromadzenia zaawansowanych zbiorów informacji w centrum danych, wykorzystując pełny potencjał opracowanego przez nas inteligentnego akumulatora litowego – SmartLi – w celu wykorzystania zapewnianych przez nią rezerw energii".

Rozwiązanie polega na stworzeniu inteligentnego i ekologicznego centrum danych w oparciu o SmartLi, duży ekran wizualizujący cyfrowego bliźniaka oraz eksploatację i konserwację prowadzone przez robota działającego na bazie sztucznej inteligencji.

Dzięki akumulatorowi SmartLi teraz każde pomieszczenie może się stać centrum danych, co całkowicie zmienia reguły gry. Dużo mniejsze wymagania dotyczące wysokości netto sprawiają bowiem, że Huawei Modular Data Center 5.0 nie potrzebuje tradycyjnej konstrukcji z podłogą podniesioną. Zamiast tego przewody klimatyzacyjne oraz prądu o małym i dużym natężeniu poprowadzono od góry, co oznacza możliwość pomieszczenia sprzętu, nawet jeśli sufit ma wysokość tylko 2,6 m, czyli znacznie mniejszą niż 3 m – wymaganą dla tradycyjnych centrów danych.

Z kolei zasilacz awaryjny SmartLi posiada bardzo niskie wymagania w zakresie nośności, wynoszące poniżej 1000 kg/m2 dla centrów danych klasy III i IV wg normy TIA-942. Oznacza to, że w tym samym pomieszczeniu może działać zarówno instalacja zasilająca, jak i urządzenia informatyczne.

Dzięki zlikwidowaniu potrzeby osobnego pomieszczenia ruchu elektrycznego osiągnięto zwarte rozwiązanie ograniczające przestrzeń potrzebną na pomieszczenie akumulatorów litowych o 75% w porównaniu do jej odpowiedników kwasowo-ołowiowych, pozwalając na zastosowanie większej liczby przynoszących przychody szafek teleinformatycznych.

Stworzono też możliwość elastycznego zwiększania mocy – rozwiązanie Huawei Smart Modular Data Center 5.0, korzystające z akumulatora SmartLi, zapewnia w pełni modularne zasilanie awaryjne. Tym samym wcielono w życie w pełni modularny system – od modułu zasilania do modułu akumulatora, za sprawą którego przedsiębiorstwa ponoszą koszty wyłącznie bieżących potrzeb, znacznie redukując nakłady inwestycyjne, a gdy zachodzi potrzeba mają możliwość zwiększenia mocy.

Mówiąc wprost, jest to rozwiązanie na każdy budżet, radykalnie zmniejszające wartość pierwotnie wymaganej inwestycji.

Wizualizacja inteligencji czyni eksploatację i konserwację bardziej niezawodną, wydajną i prostą

Huawei Smart Modular Data Center 5.0 posiada 43-calowy miejscowy ekran dotykowy łączący w sobie technologię teleinformatyczną, algorytmy sztucznej inteligencji, inteligentną komunikację i infrastrukturę. Na potrzeby fizycznych modularnych centrów danych wdrożono tworzenie cyfrowych bliźniaków, natomiast w inteligentnym miejscowym ekranie zastosowano również inteligentne funkcje i3:

iPower: wizualizacja instalacji rozdzielczej centrum danych, kluczowe moduły systemów i konserwacja predykcyjna.

iCooling: wizualizacja instalacji chłodzącej i oparta na sztucznej inteligencji optymalizacja wydajności energii chłodniczej zwiększają efektywność wykorzystania energii o 8% do poziomu 15%.

iManager: globalna wizualizacja centrum danych, diagnostyka i optymalizacja zapewniające oszczędność kosztów eksploatacji i konserwacji o 35%.

Dodatkowo dostępna jest funkcja rozpoznawania twarzy na potrzeby kontroli dostępu i logowania się do systemu zarządzania, co zwiększa poziom bezpieczeństwa. Wszystko to ma na celu wprowadzenie inteligentnych rozwiązań w sposób przejrzysty i intuicyjny, przyspieszając procesy eksploatacji i konserwacji, a w ostatecznym rozrachunku pozwalając na redukcję kosztów.

Stworzone przez Huawei centrum danych Smart Modular Data Center 5.0 stanowi krok naprzód w konsekwentnie realizowanych działaniach firmy na rzecz promowania i rozwoju digitalizacji energii, przyczyniając się do kształtowania bardziej ekologicznego i inteligentnego świata. Huawei Digital Power będzie konsekwentnie opracowywać i włączać do swoich rozwiązań innowacje z zakresu teleinformatyki, algorytmów sztucznej inteligencji, inteligentnej komunikacji i infrastruktury na potrzeby automatyzacji centrów danych, wykorzystując potencjał inteligentnych rozwiązań w celu tworzenia rzeczywistej wartości dla klientów.

