W ramach strategii zerowej emisji dwutlenku węgla SERMATEC realizuje inwestycję magazynowania energii na cele komercyjne w Europie Wschodniej

FRANKFURT, Niemcy, 13 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- SERMATEC, jedna z niewielu firm na liście dostawców urządzeń do magazynowania energii o wysokich parametrach technicznych (Tier 1) utworzonej przez BloombergNEF (BNEF), ukończyła ostatnio przyłączanie do sieci inwestycji magazynowania energii na cele komercyjne i przemysłowe w Europie Wschodniej. Inwestycja zapewnia kompleksowe rozwiązanie do magazynowania energii (ESS), na które składa się system magazynowania z serii EasyCube 372kWh, transformator separacyjny PCS oraz zintegrowana szafa podłączona do sieci.

SERMATEC

Ważnym elementem projektu jest zapewnienie pełnego zestawu rozwiązań do magazynowania dostosowanego do potrzeb klientów. System magazynowania z serii EasyCube 372kWh jest szczególnie dobrze dostosowany do magazynowania energii na cele komercyjne i przemysłowe dzięki dużej pojemności. Inwestycja o skali 372kWh*2 oferuje następujące korzyści:

Zanurzeniowa ochrona przeciwpożarowa na poziomie pakietów zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, a szafa z zaawansowaną ochroną IP55 gwarantuje stabilność działania w złożonych warunkach zewnętrznych.

Inteligentny system zarządzania stanem akumulatorów, który obejmuje ocenę stanu, ostrzeżenia bezpieczeństwa i prognozy trwałości, zapewnia kompleksowe zarządzanie stanem systemu i ryzykiem, umożliwiając bezpieczną obsługę i konserwację.

Szybkie reagowanie systemu przy różnicy temperatury ogniwa ≤3℃ dodatkowo wydłuża trwałość akumulatora.

ESS znacznie poprawia jakość zasilania i zapewnia zasilanie awaryjne, zmniejszając koszty energii dla przedsiębiorstw i zwiększając wykorzystanie zielonej energii. Utrzymuje również bezpieczną i stabilną pracę systemu, dodatkowo wspierając strategię zerowej emisji dwutlenku węgla.

Li Feng, prezes SERMATEC, wyraził zadowolenie z osiągnięć firmy: „Bardzo się cieszę ze znacznych postępów, jakie poczyniliśmy na globalnym rynku magazynowania energii. Pomyślna realizacja inwestycji magazynowania energii na cele komercyjne i przemysłowe w Europie Wschodniej nie tylko demonstruje nasze zaangażowanie w technologię i rozwiązania, ale także odzwierciedla głębokie zrozumienie potrzeb klientów. Ciągła ekspansja w Europie, regionie Azji i Pacyfiku, Afryce i Ameryce Łacińskiej oraz ostatnie pomyślne realizacje w Europie, Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, zdecydowanie umacnia naszą czołową pozycję w skali globalnej".

SERMATEC zaprezentuje najświeższe innowacje na nadchodzących wystawach branżowych. Na targach SNEC firma będzie obecna na stoisku nr A130 w hali 8.1, prezentując najnowsze produkty i „Ekologiczną niskoemisyjną stację roboczą", aby pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu strategii zerowej emisji dwutlenku węgla. Na targach Intersolar na stoisku nr C2.410 SERMATEC zaprezentuje najnowsze komercyjne i sieciowe systemy ESS. Firma posiada również biuro we Frankfurcie w Niemczech.

SERMATEC konsekwentnie utrzymuje przyszłościową, pełną rozmachu strategię rozwoju, intensywnie inwestując w ostatnich latach w regionach takich jak Europa i APAC, aby zrozumieć lokalne potrzeby rynku i zapewnić solidne rozwiązania ESS. Obecnie firma przygotowuje się do realizacji kilku inwestycji w Europie, Afryce i Azji Południowo-Wschodniej. Jako producent rozwiązań do magazynowania energii o wysokich parametrach technicznych BNEF firma SERMATEC z powodzeniem dostarczyła ponad 5 GWh systemów magazynowania energii na całym świecie. Globalna baza klientów SERMATEC obejmuje ponad 30 krajów i regionów. Dzięki głównemu zespołowi firmy, który dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem w branży i w ponad 55% zajmuje się badaniami i rozwojem, SERMATEC jest dobrze przygotowany, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2436977/SERMATEC.jpg