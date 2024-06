SERMATEC fait progresser sa stratégie zéro carbone avec un projet commercial de stockage d'énergie en Europe de l'Est

FRANCFORT, Allemagne, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- SERMATEC, l'une des rares entreprises sélectionnées pour la liste BloombergNEF (BNEF) de niveau 1 pendant deux trimestres consécutifs, a récemment achevé la connexion au réseau de son projet de stockage d'énergie commercial et industriel (C&I) en Europe de l'Est. Ce projet fournit une solution complète de stockage d'énergie (ESS) qui comprend le système de stockage EasyCube Series 372k Wh, le PCS, le transformateur d'isolation et l'armoire intégrée connectée au réseau.

SERMATEC

Les détails du projet soulignent la fourniture d'un ensemble complet de solutions de stockage adaptées aux besoins du client. Le système de stockage de 372 kW de la série EasyCube est particulièrement adapté aux besoins de stockage d'énergie C&I de grande capacité. Avec une échelle de projet de 372k Wh*2, il offre plusieurs avantages de performance :

Il dispose d'une protection incendie par immersion de niveau PACK pour assurer une sécurité élevée, et son armoire dispose d'un niveau de protection IP55 élevé, assurant des performances stables dans des environnements extérieurs complexes.

Le système intelligent de gestion de l'état des batteries, qui comprend l'évaluation de l'état de santé, l'avertissement de sécurité et la prédiction de la durée de vie, assure une gestion complète de l'état et des risques du système, permettant un fonctionnement et une maintenance en toute sécurité.

La réponse de répartition à grande vitesse du système, avec une différence de température de cellule de 3 , futher améliore la durée de vie de la batterie.

L'ESS améliore considérablement la qualité de l'énergie et fournit une alimentation de secours, réduisant les coûts énergétiques pour les entreprises et augmentant l'utilisation de l'énergie verte. Il maintient également le fonctionnement sûr et stable du système, soutenant davantage la stratégie zéro carbone.

Li Feng, président de SERMATEC, a exprimé sa fierté à l'égard des réalisations de l'entreprise, déclarant : « Je suis ravi des progrès remarquables que nous avons réalisés sur le marché mondial du stockage de l'énergie. « La réussite de notre projet de stockage d'énergie C&I en Europe de l'Est démontre non seulement notre dévouement à la technologie et aux solutions, mais reflète également notre profonde compréhension des besoins des clients. Notre expansion continue en Europe, en Asie-Pacifique, en Afrique et en Amérique latine, ainsi que nos récents projets réussis en Europe, en Afrique et en Asie du Sud-Est, consolident fermement notre position de leader à l'échelle mondiale."

À l'avenir, SERMATEC présentera ses dernières innovations lors des prochains salons de l'industrie. Lors de la SNEC, l'entreprise sera au stand A130 dans le hall 8.1, pour dévoiler les derniers produits et le "poste de travail vert à faible émission de carbone" afin d'aider les entreprises à mettre en œuvre des stratégies zéro émission de carbone. Au salon Intersolar, situé au stand n° C2.410, SERMATEC présentera les derniers systèmes de stockage d'énergie commerciaux et en réseau. La société possède également un bureau à Francfort, en Allemagne.

SERMATEC maintient une stratégie de développement tournée vers l'avenir et rigoureuse, investissant massivement dans des régions comme l'Europe et l'Asie-Pacifique ces dernières années pour comprendre les demandes du marché local et fournir des ESS robustes. L'entreprise se prépare actuellement à livrer plusieurs projets en Europe, en Afrique et en Asie du Sud-Est. En tant que fabricant de stockage d'énergie de niveau 1 de BNEF, SERMATEC a livré avec succès plus de 5 GWh de systèmes de stockage d'énergie dans le monde entier. Sa clientèle mondiale s'étend sur plus de 30 pays et régions. Avec une équipe de base qui apporte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur et plus de 55 % du personnel dédié à la recherche et au développement, SERMATEC est bien équipé pour répondre aux besoins évolutifs du marché.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2436977/SERMATEC.jpg