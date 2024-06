SERMATEC treibt Null-Kohlenstoff-Strategie mit kommerziellem Energiespeicherprojekt in Osteuropa voran

FRANKFURT, Deutschland, 13. Juni 2024 /PRNewswire/ -- SERMATEC wurde als eines der wenigen Unternehmen in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen in die Tier-1-Liste von BloombergNEF (BNEF) aufgenommen und hat kürzlich den Netzanschluss seines gewerblichen und industriellen Energiespeicherprojekts in Osteuropa abgeschlossen. Dieses Projekt liefert eine umfassende Energiespeicherlösung (ESS), die das 372-kWh-Speichersystem der EasyCube-Serie, das PCS, den Trenntransformator und den integrierten netzgekoppelten Schaltschrank umfasst.

SERMATEC

Die Projektspezifika heben die Bereitstellung eines kompletten Satzes von Speicherlösungen hervor, die auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Das 372-kWh-Speichersystem der EasyCube-Serie eignet sich besonders gut für den Bedarf an Energiespeichern mit großer Kapazität für Gewerbe und Industrie. Mit einer Projektgröße von 372 kWh*2 bietet es mehrere Leistungsvorteile:

Es verfügt über einen PACK-Level-Feuerschutz, um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten, und sein Gehäuse hat die hohe Schutzart IP55, die eine stabile Leistung in komplexen Außenumgebungen garantiert.

Das intelligente Batteriezustandsmanagementsystem mit Zustandsbewertung, Sicherheitswarnung und Lebensdauervorhersage gewährleistet einen umfassenden Systemstatus und ein Risikomanagement, das einen sicheren Betrieb und eine sichere Wartung ermöglicht.

Das schnelle Ansprechverhalten des Systems mit einer Zellentemperaturdifferenz von ≤3 ℃ erhöht die Lebensdauer der Batterie zusätzlich.

Das ESS verbessert die Stromqualität erheblich und bietet eine Notstromversorgung, wodurch die Energiekosten für Unternehmen gesenkt und der Einsatz von grüner Energie gefördert werden. Außerdem wird der sichere und stabile Betrieb des Systems aufrechterhalten, was die Null-Kohlenstoff-Strategie weiter unterstützt.

Li Feng, Vorsitzender von SERMATEC, kommentierte stolz die Erfolge des Unternehmens: „Ich bin begeistert von den bemerkenswerten Fortschritten, die wir auf dem globalen Energiespeichermarkt gemacht haben. Die erfolgreiche Umsetzung unseres Projekts zur Energiespeicherung für gewerbliche und industrielle Anwendungen in Osteuropa zeigt nicht nur unser Engagement für Technologie und Lösungen, sondern auch unser tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden. Unsere kontinuierliche Expansion in Europa, APAC, Afrika und Lateinamerika sowie die jüngsten erfolgreichen Projekte in Europa, Afrika und Südostasien festigen unsere führende Position auf globaler Ebene."

Mit Blick auf die Zukunft wird SERMATEC seine neuesten Innovationen auf kommenden Industrieausstellungen präsentieren. Auf der SNEC wird das Unternehmen auf dem Stand Nr. A130 in Halle 8.1 vertreten sein und die neuesten Produkte sowie die „Green Low-Carbon Workstation" vorstellen, die Unternehmen bei der Umsetzung von Null-Kohlenstoff-Strategien unterstützt. Auf der Intersolar wird SERMATEC am Stand Nr. C2.410 die neuesten kommerziellen und netzseitigen ESS vorstellen. Das Unternehmen unterhält auch ein Büro in Frankfurt, Deutschland.

SERMATEC verfolgt konsequent eine vorausschauende und engagierte Entwicklungsstrategie und hat in den letzten Jahren stark in Regionen wie Europa und APAC investiert, um die lokalen Marktanforderungen zu verstehen und robuste ESS anzubieten. Das Unternehmen bereitet sich derzeit auf die Durchführung mehrerer Projekte in Europa, Afrika und Südostasien vor. Als BNEF Tier 1-Energiespeicherhersteller hat SERMATEC weltweit über 5 GWh an Energiespeichersystemen erfolgreich ausgeliefert. Der weltweite Kundenstamm erstreckt sich über mehr als 30 Länder und Regionen. Mit einem Kernteam, das mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung mitbringt und über 55 % des Personals, das sich der Forschung und Entwicklung widmet, ist SERMATEC gut gerüstet, um die sich entwickelnden Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2436977/SERMATEC.jpg