Wacker Neuson Group choisit Syncron comme partenaire stratégique pour la tarification du marché des pièces détachées

Un fabricant leader d'équipements légers et compacts met en œuvre Syncron Price pour automatiser la tarification et tirer parti de capacités de rapport étendues

MUNICH, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- Syncron a annoncé aujourd'hui que Wacker Neuson Group, fabricant d'équipements de construction et de machines compactes, a choisi Syncron Price pour automatiser la tarification des nouvelles pièces détachées et des changements de prix, et pour assurer l'interface avec les technologies ERP.

« Notre plus grand défi a été de passer d'une tarification manuelle à une tarification automatisée, a déclaré Jan Mollerus, responsable des opérations après-vente de Wacker Neuson Group. Environ 7 000 nouvelles pièces de rechange et 210 000 modifications de prix sont traitées manuellement chaque année. Syncron est le partenaire idéal qui nous soutient dans notre politique de prix orientée vers le marché grâce à un haut degré d'automatisation et à des solutions innovantes. L'environnement très concurrentiel du marché des pièces détachées nous permet de réagir plus rapidement aux tendances du marché et de proposer à nos partenaires distributeurs et à nos clients finaux un modèle de tarification des pièces détachées encore plus orienté vers le marché. »

Syncron Price est une plateforme intelligente de tarification des pièces détachées qui transforme les stratégies de tarification avec une solution adaptée. Avec Syncron, des entreprises telles que Wacker Neuson Group peuvent mieux analyser et répondre à l'évolution des conditions du marché.

Le logiciel d'optimisation des prix utilise des données historiques et actuelles pour informer ses choix de tarification et catégorise efficacement les pièces au fur et à mesure qu'elles s'intègrent dans la chaîne d'approvisionnement. Cette solution conviviale et adaptable comprend un ensemble de fonctionnalités intégrées, permettant aux utilisateurs de visualiser les données de tarification des pièces grâce à des tableaux de bord personnalisables et de générer des rapports à la volée. En identifiant les perspectives de prix favorables, Syncron Price facilite l'amélioration de la rentabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

« Grâce à la vaste expérience de Syncron en matière de tarification des pièces de rechange, nous sommes convaincus que Wacker Neuson Group sera non seulement en mesure d'automatiser ses processus de tarification manuels actuels, mais qu'il commencera rapidement à réaliser l'impact positif de cette solution dans l'ensemble de son service », a indiqué Kimberly Long, directrice de l'ingénierie de la valeur au niveau mondial chez Syncron.

Pour en savoir plus sur Syncron Price, rendez-vous sur https://www.syncron.com/price .

À propos de Syncron

Syncron aide les fabricants et les distributeurs à capitaliser sur la nouvelle économie du service en optimisant la rentabilité du marché secondaire, en augmentant la fidélité des clients et en permettant la transition vers la servitisation. Syncron aligne tous les services du marché secondaire sur sa plateforme cloud Connected Service Experience (CSX), aidant ainsi les entreprises à se différencier grâce à des expériences exceptionnelles sur le marché secondaire tout en générant une croissance significative de leurs revenus. Les plus grandes marques au monde font confiance à Syncron, ce qui en fait le plus grand leader mondial privé en matière de solutions SaaS de gestion intelligente du cycle de vie des services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site syncron.com .

À propos de Wacker Neuson Group

Wacker Neuson Group est un réseau international d'entreprises qui emploie environ 6 300 personnes dans le monde. Au cours de l'exercice 2022, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,25 milliards d'euros. En tant que principal fabricant d'équipements légers et compacts, le groupe propose à ses clients un vaste portefeuille de produits, une large gamme de services et un service de pièces détachées efficace. Wacker Neuson Group est le partenaire privilégié des professionnels de la construction, du jardinage, de l'aménagement paysager et de l'agriculture, ainsi que des collectivités locales et des entreprises des secteurs du recyclage et du transport ferroviaire. Les marques de produits Wacker Neuson, Kramer et Weidemann appartiennent au groupe.

