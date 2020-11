WEBTOON anuncia WEBTOON Studios

LOS ÁNGELES, 10 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- WEBTOON™, la editorial de cómics digitales más grande del mundo anunció su expansión hacia el mundo del entretenimiento con el lanzamiento de WEBTOON Studios, una división multiplataforma de producción que conecta la extensa biblioteca de títulos y creadores de WEBTOON con un sinfín de plataformas de entretenimiento entre las que se encuentran: cine, televisión, entretenimiento interactivo, licencias y mercadeo.

Previo a la creación de WEBTOON Studios, WEBTOON ya había acordado alianzas con The Jim Henson Company y Crunchyroll. El día de hoy, WEBTOON Studios reveló tres nuevas alianzas, y estará anunciando otras durante los próximos meses.

Vertigo Entertainment, la compañía productora detrás de la franquicia IT y The Lego Movie.

Bound Entertainment, el estudio global dirigido por Samuel Ha, productor de "Snowpiercer" y "Okja", con quien se asocia para coproducir una serie de TV de ciencia ficción con actores reales.

Rooster Teeth Studios, conocido por su estudio de última tecnología en animación 3D y 2D, que hará las veces tanto de estudio de animación como de coproductor para una serie de acción en la categoría sobrenatural.

Con acceso a miles de series de cómics y más de 67 millones de lectores mensuales, WEBTOON Studios se asociará con nuestro equipo de artistas y escritores de gran talento para construir franquicias para todas las plataformas audiovisuales.

"Este momento representa un enorme paso para WEBTOON", afirmó Ken Kim, director ejecutivo de WEBTOON. "Los webcómics se han convertido en un importante fenómeno cultural durante los últimos quince años, en especial entre las generaciones más jóvenes. Este es otro paso importante en la creación de un mayor enlace entre el trabajo de nuestros creadores en WEBTOON y el cine, la televisión y mucho más".

"WEBTOON IP ha tenido una trayectoria tremendamente exitosa en otros medios", comentó Taylor Grant, vicepresidente sénior de desarrollo de IP. "Los recientes éxitos mundiales: "Tower of God", "Noblesse" y "The God of High School", todos publicados en 2020, demuestran lo apreciadas que son nuestras series alrededor del mundo.

"WEBTOON Studios representa otra importante fase en nuestra evolución hacia una compañía realmente multiplataforma. Esta es una inversión contundente por parte de WEBTOON, tanto para nuestra increíble comunidad de creadores como para nuestros socios. Ya que en la actualidad adelantamos múltiples negociaciones con importantes estudios, productores y compañías de producción, durante los próximos meses tendremos muchas más noticias emocionantes para compartir".

Como parte de las actividades para el lanzamiento, esta semana también se lanzó WebtoonStudios.com, un portal en línea que ofrece información actualizada del desarrollo de WEBTOON IP, estadísticas del público y proyectos futuros, además del portafolio para explorar. El portafolio en línea actual es una pequeña muestra de los proyectos que están disponibles o en desarrollo, y será actualizado mensualmente.

WEBTOON Studios firmó recientemente acuerdos de representación con Verve Talent and Literary Agency y Lit Entertainment Group.

