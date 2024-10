Weiterhin führend auf dem Markt: die 136. Canton Fair wurde am 15. Oktober in Guangzhou eröffnet

GUANGZHOU, China, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die 136. Ausgabe der China Import and Export Fair, die weithin als Canton Fair bekannt ist, wurde am 15. Oktober in Guangzhou offiziell eröffnet. In drei Phasen vom 15. Oktober bis zum 4. November präsentiert die Veranstaltung mit über 30.000 teilnehmenden Unternehmen beeindruckende 1,15 Millionen neue Produkte vor Ort, die neue Stärken im chinesischen Außenhandel hervorheben und globale Einkäufer zur Erkundung neuer Möglichkeiten anlocken.

Chu Shijia, Generalsekretär der Canton Fair und Generaldirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums, sagte: „Die Canton Fair wird als Chinas Messe Nr. 1 gefeiert und ist wieder einmal wie geplant eingetroffen. Sie dient weiterhin als ,Band der Freundschaft' und als ,Brücke für den Handel' für Unternehmen in China und im Ausland."

Die 136. Canton Fair führt mehrere innovative Initiativen ein, die die Wirkung der Messe verstärken sollen:

Innovation bei der Einbindung neuer Produktivkräfte: Die drei Schwerpunktthemen der Messe sind „Advanced Manufacturing", „Quality Home Life" und „Better Life", die sich auf Spitzentechnologien und neue Produktivkräfte beziehen. Auf der Canton Fair werden rund 400 „ New Collection"-Veranstaltungen stattfinden, bei denen Innovationen wie humanoide Roboter, intelligente Geräte und autonome Fahrtechnologien erstmals vorgestellt werden.

Ausstellung „Grüne Innovation": Zum ersten Mal wird es auf der Canton Fair ein Wasserstoffthema im Ausstellungsbereich für neue Energieressourcen und einen eigenen Bereich für Energiespeicherprodukte geben. Mit der Verpflichtung zu 100 % umweltfreundlichen Ausstellungskonzepten fördert die Messe aktiv die Präsentation einer breiteren Palette von umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Produkten und strebt eine vollständige Kohlenstoffneutralität an, um die Canton Fair als kohlenstofffreie Veranstaltung zu etablieren.

Darüber hinaus wird die Canton Fair in allen drei Phasen einen 30.000 Quadratmeter großen internationalen Pavillon einrichten, der internationalen Unternehmen hilft, den chinesischen und globalen Markt zu erkunden. In diesem Segment werden 730 Unternehmen aus 49 Ländern und Regionen vertreten sein, was die internationale Anziehungskraft der Messe weiter erhöht.

Weitere Informationen über die laufende erste Phase, die unter dem Motto „Advanced Manufacturing" steht, finden Sie unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US

