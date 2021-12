WellPet cambia de nombre a Wellness Pet Company

TEWKSBURY, Massachusetts, 21 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- WellPet, LLC, la compañía independiente de alimentos naturales de marca para mascotas más grande de Norteamérica, con el respaldo de Clearlake Capital Group L.P. (junto con sus filiales, "Clearlake"), anunció hoy que cambiará su nombre a Wellness Pet Company ("Wellness Pet" o la "Compañía"). Con un legado de 100 años en alimentos y golosinas de primera calidad para mascotas, Wellness Pet se basará en su misión de satisfacer una vida compartida de bienestar entre mascotas y una nueva generación de padres de mascotas. Esta visión ampliada para Wellness Pet Company llega en un momento crucial, ya que el interés de los consumidores en la categoría de alimentos naturales prémium para mascotas se ha visto impulsado por un aumento radical en la adopción de mascotas en los Estados Unidos y por los padres de mascotas que buscan de primera mano los beneficios de la nutrición natural de primera calidad.

"Creemos que este fue el momento ideal para relanzar Wellness Pet, una compañía que se enfoca con determinación en atender a la próxima generación de padres de mascotas al comienzo del resto de sus vidas en ese papel. Nuestras relaciones con las mascotas son más que solo compañía. Las mascotas ofrecen una conexión emocional de mutuo beneficio que hace que cada una de nuestras vidas sea mejor cada día, y una nutrición natural adecuada y basada en la ciencia es uno de los elementos fundamentales necesarios para mantenerlas saludables, felices y en bienestar", señaló Reed Howlett, director ejecutivo de Wellness Pet Company. "Los padres de mascotas y sus mascotas están en el centro de todo lo que hacemos, y creemos que la nutrición natural prémium enfocada en resultados saludables comprobados es la base para crear este bienestar mutuo. Estamos aquí para marcar una diferencia para incluso más mascotas y sus familias".

La categoría natural prémium es el segmento más grande y de más rápido crecimiento en la industria de los alimentos para mascotas, y Wellness Pet Company cree que esto está impulsado principalmente por los deseos de los padres de mascotas milenials y de la generación Z, que se espera constituyan el 58 % de los padres estadounidenses de mascotas para 20251. Esta próxima generación de padres de mascotas busca marcas fiables en las que puedan confiar y que tengan un mayor interés en ofrecer alimentos, complementos y suplementos que les den la seguridad de que se están satisfaciendo las necesidades de sus mascotas. Wellness Pet seguirá ejecutando activamente su misión de crear una nutrición natural que ofrezca beneficios físicos, mentales y emocionales que las mascotas puedan sentir y los padres de mascotas puedan ver, como una piel y un pelaje saludables; energía óptima; salud digestiva; ojos, dientes y encías saludables; e inmunidad.

"Vemos un gran potencial para Wellness Pet Company como una organización orientada a objetivos específicos que sigue ofreciendo a los padres de mascotas de todo el mundo los productos de calidad que merecen", afirmaron José E. Feliciano, cofundador y socio directivo y Arta Tabaee, director administrativo de Clearlake. "Esperamos apoyar el crecimiento estratégico de la compañía con la ayuda de nuestro manual de Operaciones, Personas y Estrategias, O.P.S.®, a la vez que apoyamos iniciativas importantes para los padres de mascotas, como un compromiso continuo con la nutrición natural, un enfoque basado en la ciencia y la sostenibilidad".

Wellness Pet Company da continuidad al legado de la mejor innovación en productos y nutrición basada en resultados de su categoría, liderado por su marca insignia Wellness® que incluye a WHIMZEES® by Wellness®, la reconocida marca de golosinas dentales, y a Old Mother Hubbard® by Wellness®, la marca de golosinas naturales para perros, además de las marcas de alimentos de primera calidad Holistic Select®, Sojos® e Eagle Pack®, todas con el respaldo de sus capacidades operativas y de fabricación de clase mundial arraigadas en la calidad y la seguridad.

El bienestar mutuo de mascotas y padres también significa bienestar para sus comunidades y el entorno que disfrutan juntos. Es por eso que Wellness Pet Company seguirá comprometida con la lucha global contra el cambio climático mediante el uso de empaques más reciclables, envíos de comercio electrónico con bajo desperdicio y mayor atención a las emisiones de fabricación, a la vez que seguirá operando con los más altos estándares en seguridad y cumplimiento para los alimentos. De igual importancia será crear y cultivar la diversidad, la inclusión y el sentido de pertenencia al lugar de trabajo.

El nuevo nombre de la compañía entrará en vigencia a principios de 2022. Wellness Pet Company seguirá teniendo su sede en Tewksbury, Massachusetts. La compañía también abrió recientemente una nueva oficina en Boston, Massachusetts, el Consumer Connect Center (C3), un centro de excelencia que se enfocará en el desarrollo de las mejores soluciones nutricionales de su categoría para la próxima generación de padres de mascotas.

Acerca de Wellness Pet Company:

Wellness Pet Company, la compañía independiente de alimentos naturales de marca para mascotas más grande de Norteamérica, es el hogar de los alimentos y golosinas para mascotas Wellness®, WHIMZEES® by Wellness®, Old Mother Hubbard® by Wellness®, Holistic Select®, Sojos® e Eagle Pack®. Basándose en un legado de 100 años, Wellness Pet Company tiene la misión singular de satisfacer una vida compartida de bienestar entre mascotas y padres de mascotas con una nutrición natural de primera calidad que ofrece beneficios de salud comprobados que las mascotas sienten y los padres de mascotas pueden ver, porque cuando las mascotas están bien, los padres de mascotas también lo están. Wellness Pet produce formulaciones patentadas y exclusivas en sus tres plantas de última generación en Indiana, Minnesota y los Países Bajos, con el apoyo de una cadena de suministro que abarca a más de 1,2 millones de puntos de distribución en todo el mundo. Para obtener más información, visite el sitio web de la compañía.

Acerca de Clearlake:

Fundada en 2006, Clearlake Capital Group, L.P. es una firma de inversión líder que opera negocios integrados en capital privado, crédito y otras estrategias relacionadas. Con un enfoque centrado en el sector, la firma busca asociarse con equipos de gestión experimentados al ofrecer capital paciente a largo plazo a empresas dinámicas que puedan beneficiarse del enfoque en la mejora operacional de Clearlake definido en su O.P.S.®. Los principales segmentos objetivo de la firma son el tecnológico, el industrial y el de consumo. En este momento, Clearlake cuenta con más de USD 55.000 millones de activos bajo gestión, y sus directores de inversiones sénior han liderado o coliderado más de 300 inversiones. La firma tiene oficinas en Santa Mónica y Dallas. Puede obtener más información en www.clearlake.com y en Twitter @ClearlakeCap.

1 2019, Packaged Facts Pet Owner Survey

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1713804/Wellness_Pet_Company_Logo.jpg

FUENTE Wellness Pet Company

SOURCE Wellness Pet Company