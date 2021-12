WellPet recebe novo nome e passa a se chamar Wellness Pet Company

TEWKSBURY, Massachusetts, 21 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A WellPet, LLC, a maior empresa de marca independente de alimentos naturais de alta qualidade para animais de estimação, com sede na América do Norte e com o respaldo do Clearlake Capital Group L.P. (juntamente com suas afiliadas "Clearlake"), anunciou hoje que está mudando seu nome para Wellness Pet Company ("Wellness Pet" ou a "Empresa"). Com cem anos de história em ração e petiscos de alta qualidade para animais de estimação, a Wellness Pet promoverá sua missão de proporcionar uma vida de bem-estar compartilhado entre os animais e uma nova geração de donos de animais de estimação. Essa ampliação da visão da Wellness Pet Company chega em um momento crucial, uma vez que o interesse do consumidor na categoria premium de rações naturais para animais de estimação foi impulsionado pelo grande salto na adoção de animais de estimação nos EUA e pela busca dos donos pelos benefícios da nutrição natural de alta qualidade em primeira mão.

"Sentimos que esse era o momento ideal para reapresentar a Wellness Pet, uma empresa com enfoque direto em atender à próxima geração de donos de animais de estimação no início de sua longa jornada na criação de um animal de estimação. Nossos relacionamentos com os animais de estimação vão muito além da companhia. Os animais de estimação oferecem uma conexão emocional mutuamente benéfica, que torna nossas vidas cada dia melhores, e a nutrição natural adequada e orientada pela ciência é um dos elementos fundamentais necessários para mantê-los saudáveis, felizes e bem", disse Reed Howlett, CEO da Wellness Pet Company. "Os donos e seus animais de estimação estão no centro de tudo o que fazemos, e acreditamos que a nutrição natural de alta qualidade com foco em resultados de saúde comprovados é a base para criar esse bem-estar mútuo. Estamos aqui para fazer a diferença para ainda mais animais de estimação e suas famílias."

A categoria natural premium é o maior segmento e o que cresce mais rápido no setor de alimentos para animais de estimação, e a Wellness Pet Company acredita que isso é impulsionado principalmente pelos desejos dos donos de animais de estimação da geração Y e Z, que devem compor 58% dos donos americanos de animais de estimação até 20251. Essa próxima geração de donos de animais de estimação procura marcas com credibilidade, em que possam confiar, e tem um maior interesse em oferecer petiscos, rações úmidas e suplementos de alta qualidade que os façam sentir confiantes de que as necessidades de seus animais de estimação estejam sendo atendidas. A Wellness Pet buscará cumprir ativamente sua missão de criar alimentos naturais que ofereçam os benefícios físicos, mentais e emocionais que os animais de estimação possam sentir e que seus donos possam ver, como pele e pelo saudáveis, energia ideal, saúde digestiva, olhos, dentes e gengivas saudáveis e imunidade.

"Vemos muito potencial para a Wellness Pet Company como uma empresa orientada por propósitos que continua a oferecer aos donos de animais de estimação do mundo todo os produtos de qualidade que merecem", disse José E. Feliciano, cofundador e sócio-gerente, e Arta Tabaee, diretor geral da Clearlake. "Estamos entusiasmados para apoiar o crescimento estratégico da Empresa com a ajuda de nossa cartilha de operações, pessoas e estratégia, a O.P.S.®, ao mesmo tempo que apoiaremos iniciativas importantes para os donos de animais de estimação como o compromisso contínuo com a nutrição natural, uma abordagem orientada pela ciência e sustentabilidade."

A Wellness Pet Company leva adiante o legado da melhor inovação em produtos e nutrição baseada em resultados da categoria, liderada por sua marca principal, a Wellness®, e inclui a famosa marca de tratamento dentário WHIMZEES® by Wellness® e a marca de petiscos naturais para cães Old Mother Hubbard® by Wellness®, além das marcas de ração de alta qualidade Holistic Select®, Sojos® e Eagle Pack®, todas respaldadas por seus recursos operacionais e de fabricação de classe mundial fundamentados na qualidade e na segurança.

O bem-estar dos animais de estimação e de seus donos também significa o bem-estar de suas comunidades e do meio ambiente que compartilham. É por isso que a Wellness Pet Company continuará comprometida com o combate global às mudanças climáticas, com mais embalagens recicláveis, remessas de comércio eletrônico com baixa geração de resíduos e uma maior atenção às emissões provenientes da fabricação, além de continuar a operar com os mais altos padrões de segurança e conformidade alimentares. Igualmente importante será criar e cultivar a diversidade, a inclusão e o pertencimento no local de trabalho.

O novo nome da empresa começará a ser utilizado no início de 2022. A sede da Wellness Pet Company permanecerá em Tewksbury, no estado de Massachusetts. Recentemente, a empresa também abriu um novo escritório em Boston, Massachusetts, o Consumer Connect Center (C3), um centro de excelência que se concentrará no desenvolvimento das melhores soluções nutricionais da categoria para a próxima geração de donos de animais de estimação.

Sobre a Wellness Pet Company:

A Wellness Pet Company, a maior empresa de marca independente de alimentos naturais de alta qualidade para animais de estimação da América do Norte, é a proprietária das marcas de ração e petiscos para animais de estimação Wellness®, WHIMZEES® by Wellness®, Old Mother Hubbard® by Wellness®, Holistic Select®, Sojos® e Eagle Pack®. Com um legado de cem anos, a Wellness Pet Company tem a missão diferenciada de proporcionar uma vida de bem-estar compartilhado entre os animais de estimação e seus donos, com nutrição natural de alta qualidade que oferece benefícios comprovados para a saúde que os animais de estimação sentem e que os donos podem ver, porque quando os animais de estimação estão bem, seus donos também estão. A Wellness Pet produz fórmulas exclusivas e únicas em suas três instalações de última geração em Indiana, Minnesota e na Holanda, com o apoio de uma cadeia de suprimentos que abrange mais de 1,2 milhão de pontos de distribuição no mundo todo. Mais informações estão disponíveis no site da Empresa.

Sobre a Clearlake:

Fundado em 2006, o Clearlake Capital Group, L.P. é uma empresa líder em investimentos que opera empresas integradas em capital privado, crédito e outras estratégias relacionadas. Com uma abordagem focada em setores, a empresa busca fazer parcerias com equipes de gestão experientes, oferecendo capital paciente e de longo prazo a empresas dinâmicas que possam se beneficiar da abordagem de melhoria operacional da Clearlake, a O.P.S.®. Os principais setores-alvo da empresa são tecnologia, indústrias e mercado de consumo. Atualmente, a Clearlake tem mais de USD 55 bilhões em ativos sob gestão, e seus diretores seniores de investimentos lideraram ou co-lideraram mais de 300 investimentos. A empresa tem escritórios em Santa Monica e Dallas. Mais informações estão disponíveis em www.clearlake.com e no Twitter @ClearlakeCap.

1 2019, Packaged Facts Pet Owner Survey

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1713804/Wellness_Pet_Company_Logo.jpg

FONTE Wellness Pet Company

SOURCE Wellness Pet Company