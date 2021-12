WellPet wird in Wellness Pet Company umbenannt

Die Umbenennung der Wellness Pet Company harmonisiert das Ziel des Pioniers für Heimtiernahrung, mit der Vorzeigemarke Wellness® des Unternehmens Natur, Innovation und Wissenschaft in die Premium-Tiernahrung einzubringen

TEWKSBURY, Massachusetts, 22. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- WellPet, LLC, das größte in Nordamerika ansässige unabhängige Premium-Unternehmen für natürliche Heimtiernahrung, das von Clearlake Capital Group L.P. (zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen „Clearlake") unterstützt wird, hat heute bekannt gegeben, seinen Namen in Wellness Pet Company („Wellness Pet" oder das „Unternehmen") geändert zu haben. Auf der Grundlage seiner 100-jährigen Erfahrung mit erstklassiger Tiernahrung und Leckereien möchte Wellness Pet auf seiner Mission aufbauen, für ein harmonisches Zusammenleben zwischen Haustieren und einer neuen Generation von Besitzern zu sorgen. Diese Erweiterung der Perspektive bei der Wellness Pet Company erfolgt in einer entscheidenden Phase, denn das Interesse der Verbraucher an der Premium-Kategorie für natürliche Heimtiernahrung hat durch eine schrittweise Zunahme von Haustieradoptionen in den USA und von Haustierbesitzern, die hochwertige natürliche Nahrung aus erster Hand suchen, stark zugenommen.

„Für uns war das der ideale Zeitpunkt, Wellness Pet, ein Unternehmen, das sich ganz darauf konzentriert, die neue Generation von Haustierbesitzern von Anfang an zu begleiten, neu zu präsentieren. Unsere Beziehungen zu Haustieren sind mehr als nur Kameradschaft. Haustiere bieten eine für beide Seiten vorteilhafte emotionale Verbindung, die unserer Leben jeden Tag bereichert, und die richtige, wissenschaftsorientierte natürliche Ernährung ist eines der grundlegenden Elemente dafür, dass sie gesund und glücklich bleiben", erklärte Reed Howlett, CEO der Wellness Pet Company. „Die Haustierbesitzer und ihre Tiere sind der Mittelpunkt von allem, was wir tun, und wir glauben, dass natürliche, hochwertige Ernährung, die auf nachgewiesene Gesundheitsergebnisse ausgerichtet ist, die Grundlage für dieses gemeinsame Wohlbefinden darstellt. Unser Ziel ist es, noch mehr Haustiere und ihre Familien zu unterstützen."

Die Kategorie „Premium Natural" ist das größte und am schnellsten wachsende Segment in der Heimtierfutterindustrie, und die Wellness Pet Company ist der Ansicht, dass dies in erster Linie auf den Wünschen der Millennial- und Generation-Z-Haustierbesitzer beruht, die bis 20251 voraussichtlich 58 % der amerikanischen Haustierbesitzer ausmachen werden. Diese neue Generation von Haustierbesitzern sucht nach glaubwürdigen Marken, denen sie vertrauen kann, und hat ein größeres Interesse daran, hochwertige Leckerli, Snacks und Nahrungsergänzungsmittel zu füttern, bei denen sie sicher sein kann, dass das Tier alles bekommt, was es braucht. Wellness Pet setzt sich auch weiterhin aktiv dafür ein, eine natürliche Ernährung zu entwickeln, die körperliche, geistige und emotionale Vorteile bietet, die Haustiere spüren und Tierbesitzer sehen können, wie beispielsweise eine gesunde Haut und ein gesundes Fell, optimale Energie, eine gesunde Verdauung, gesunde Augen, Zähne und Zahnfleisch und ein gutes Immunsystem.

„Wir sehen so viel Potenzial für die Wellness Pet Company als zweckorientiertes Unternehmen, das Tierhaltern auf der ganzen Welt weiterhin die Qualitätsprodukte bietet, die sie verdienen", betonten José E. Feliciano, Mitbegründer und Managing Partner, sowie Arta Tabaee, Managing Director, von Clearlake. Wir freuen uns darauf, das strategische Wachstum des Unternehmens mit Hilfe unseres Operations, People and Strategy Playbook, O.P.S.®, zu unterstützen und gleichzeitig Initiativen zu fördern, die für Haustierbesitzer wichtig sind, wie das fortwährende Engagement für natürliche Ernährung, einen wissenschaftlich fundierten Ansatz und Nachhaltigkeit."

Die Wellness Pet Company führt das Erbe erstklassiger Produktinnovationen und ergebnisorientierter Ernährung, angeführt von seiner Flaggschiff-Marke Wellness® . Dazu gehören die bekannte Zahnleckerli-Marke WHIMZEES® by Wellness® und die Marke für natürliche Hundeleckerli Old Mother Hubbard® by Wellness® , zusätzlich zu den Premium-Lebensmittelmarken Holistic Select® , Sojos® und Eagle Pack® , die alle durch die erstklassigen Betriebs- und Fertigungskapazitäten des Unternehmens auf der Basis von Qualität und Sicherheit gestützt werden.

Wohlbefinden bei Haustieren und Besitzern bedeutet auch Wohlbefinden der Gemeinschaften und der Umwelt, die sie gemeinsam genießen. Aus diesem Grund engagiert sich die Wellness Pet Company weiterhin im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel, und zwar mit recycelbaren Verpackungen und einem abfallarmen Internet-Versand sowie mit einem größeren Fokus auf Emissionen aus der Fertigung bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Lebensmittelsicherheits- und Compliance-Standards. Ebenso wichtig ist die Schaffung und Pflege von Vielfalt, Inklusion und Zugehörigkeit am Arbeitsplatz.

Der neue Firmenname tritt Anfang 2022 in Kraft. Die Wellness Pet Company wird ihren Hauptsitz auch weiterhin in Tewksbury, Massachusetts, haben. Das Unternehmen hat kürzlich auch ein neues Büro in Boston, Massachusetts, eröffnet, das Consumer Connect Center (C3), ein Kompetenzzentrum, das sich auf die Entwicklung erstklassiger Ernährungslösungen für die nächste Generation von Tierhaltern konzentrieren wird.

Informationen zur Wellness Pet Company:

Die Wellness Pet Company, das größte in Nordamerika ansässige unabhängige Premium-Unternehmen für natürliche Haustiernahrung, produziert Tiernahrung und Leckerbissen der Marken Wellness® , WHIMZEES® by Wellness® , Old Mother Hubbard® by Wellness® , Holistic Select® , Sojos® und Eagle Pack® . Aufbauend auf ihrer 100-jährigen Erfahrung hat die Wellness Pet Company das Ziel, mit hochwertiger natürlicher Ernährung für ein harmonisches Zusammenleben zwischen Haustieren und ihren Besitzern zu sorgen, die nachgewiesene gesundheitliche Vorteile bietet, die die Haustiere spüren und ihre Besitzer sehen können – denn wenn es den Haustieren gut geht, geht es auch ihren Besitzern gut. Wellness Pet produziert in seinen drei hochmodernen Einrichtungen in Indiana, Minnesota und den Niederlanden unternehmenseigene und exklusive Rezepturen, unterstützt von einer Lieferkette mit über 1,2 Millionen Vertriebspunkten auf der ganzen Welt. Weitere Information finden Sie auf der Website des Unternehmens.

Informationen zu Clearlake:

Die 2006 gegründete Clearlake Capital Group, L.P. ist eine führende Investmentgesellschaft, die integrierte Geschäfte in den Bereichen Private Equity, Kredite und andere damit verbundene Strategien betreibt. Mit einem sektororientierten Ansatz versucht das Unternehmen, mit erfahrenen Managementteams zusammenzuarbeiten, indem es geduldiges, langfristiges Kapital für dynamische Unternehmen bereitstellt, die von Clearlakes Ansatz zur operativen Verbesserung, O.P.S.®, profitieren können. Die Hauptzielsektoren des Unternehmens sind Technologie, Industrie und Konsumgüter. Clearlake verfügt derzeit über ein verwaltetes Vermögen von über 55 Milliarden USD, und die leitenden Investmentmanager haben über 300 Investitionen geleitet oder mit geleitet. Das Unternehmen hat Büros in Santa Monica und Dallas. Weitere Informationen finden Sie unter www.clearlake.com und auf Twitter @ClearlakeCap.

1 2019, Packaged Facts Pet Owner Survey

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1713804/Wellness_Pet_Company_Logo.jpg

SOURCE Wellness Pet Company