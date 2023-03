Wemade brengt R1B uit, een blockchain baseball game, door Round 1 Studio

Het eerste game van Round1 Metaverse, een token-gebaseerde blockchain sportmetaverse

Opvallende graphics, realistische personages en geavanceerde functies van de baseball engine.

Lancering in 170+ landen in de tweede helft van 2023 via WEMIX PLAY en andere platforms

SEOUL, Zuid-Korea, 3 maart 2023 /PRNewswire/ -- Wemade gaat een blockchain baseball game Round 1 Baseball (R1B, voorlopige titel) uitbrengen, ontwikkeld door Round 1 Studio.

Round 1 Studio is van de hand van de ontwikkelaars achter Korea's beroemdste baseball game 'Magumagu'. R1B is het eerste spel van R1 Metaverse, een token-gebaseerde blockchain sportmetaverse die Round 1 Studio momenteel opzet.

Wemade to publish R1B, a blockchain baseball game, by Round 1 Studio

R1B biedt een gedifferentieerde baseballervaring met realistische personages, hoogwaardige graphics en een geavanceerde baseball engine waarmee spelers met een eenvoudige besturing het spel diepgaand kunnen ervaren. Bovendien kunnen gamers verschillende spelers aankopen en beheren, wat voor heel wat managementplezier zorgt.

Gebruikers kunnen al spelend de utility tokens "Money Ball" verzamelen en de tokens inzetten om 'R1' tokens te krijgen. "R1" is het governance-token dat bruikbaar is in R1B en R1 Metaverse.

Het spel bevindt zich in de laatste ontwikkelingsfase en wordt volgens planning eind 2023 wereldwijd gelanceerd. Het zal in 170 landen beschikbaar zijn op het Wemade's blockchain game platform, WEMIX PLAY, Google Play Store en Apple App Store.

Bekijk de officiële website voor meer informatie over blockchain games die draaien op WEMIX PLAY.

Over WEMIX

WEMIX is een blockchain-gamingplatform dat werd ontwikkeld door WEMIX Pte. Ltd, en dat diensten aanbiedt zoals een cryptovalutawallet, gedecentraliseerde uitwisseling, NFT-marktplaats, WEMIX token staking-programma en de game gateway. WEMIX Pte. Ltd. is een dochteronderneming van Wemade, de ontwikkelaar en eigenaar van "The Legend of Mir" IP, een uiterst succesvol spel met meer dan vijfhonderd miljoen gebruikers. Ga voor meer informatie naar www.WEMIXnetwork.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2014061/Wemade_publish_R1B_a_blockchain_baseball_game_Round_1_Studio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

SOURCE Wemade Co., Ltd