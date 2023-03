Wemade publicará o R1B, um jogo de beisebol em blockchain do Round 1 Studio

O primeiro jogo do Round1 Metaverse, um metaverso esportivo de blockchain baseado em token .

. Gráficos distintos, personagens realistas e recursos sofisticados do mecanismo de beisebol.

A ser lançado em mais de 170 países no segundo semestre de 2023 por meio da WEMIX PLAY e outras plataformas

SEUL, Coreia do Sul, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Wemade publicará o Round 1 Baseball (R1B, título provisório), um jogo de beisebol em blockchain desenvolvido pelo Round 1 Studio.

O Round 1 Studio é composto por desenvolvedores por trás do jogo de beisebol mais famoso da Coreia, o "Magumagu". O R1B é o primeiro jogo do R1 Metaverse, um metaverso esportivo de blockchain baseado em token que o Round 1 Studio está criando.

O R1B oferece uma experiência de jogo de beisebol diferenciada, com personagens realistas, gráficos de alta qualidade e um mecanismo de beisebol sofisticado que permite aos jogadores experimentar a profundidade do jogo com controles simples. Além disso, os jogadores podem adquirir e gerenciar vários jogadores, aproveitando a diversão do gerenciamento.

Os usuários podem coletar o token utilitário "Money Ball" jogando e apostando os tokens para obter o token "R1". "R1" é o token de governança que é utilizável no metaverso R1B e R1.

O jogo está na última etapa de desenvolvimento e deve ser lançado globalmente até o final de 2023. Ele estará disponível em 170 países na plataforma de jogos de blockchain da Wemade, WEMIX PLAY, Google Play Store e Apple App Store.

Acesse o site oficial para obter mais informações sobre jogos de blockchain disponíveis na WEMIX PLAY.

Sobre a WEMIX

A WEMIX é uma plataforma de jogos de blockchain desenvolvidos pela WEMIX Pte. Ltd., fornecendo serviços que incluem carteira de criptomoedas, câmbio descentralizado, mercado de NFT, programa de aposta de tokens WEMIX e gateway de jogo. A WEMIX Pte. Ltd. é uma subsidiária da Wemade, desenvolvedora e proprietária do IP "The Legend of Mir", um jogo de grande sucesso com mais de 500 milhões de usuários. Para obter mais informações, acesse www.WEMIXnetwork.com

