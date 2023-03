Wemade va publier R1B, un jeu de baseball blockchain, par Round 1 Studio

Le premier jeu de Round1 Metaverse, un métavers sportif blockchain à jetons

Graphismes remarquables, personnages réalistes et fonctionnalités sophistiquées du moteur de baseball.

Lancement dans plus de 170 pays au cours de la seconde moitié de 2023 via WEMIX PLAY et d'autres plateformes

SÉOUL, Corée du Sud, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Wemade va publier un jeu de baseball blockchain Round 1 Baseball (R1B, titre provisoire) développé par Round 1 Studio.

Round 1 Studio réunit les développeurs du jeu de baseball le plus célèbre de Corée, « Magumagu ». R1B est le premier jeu du R1 Metaverse, un métavers sportif blockchain à jetons en cours de création par Round 1 Studio.

R1B offre une expérience de jeu de baseball différenciée avec des personnages réalistes, des graphismes de haute qualité et un moteur de baseball sophistiqué qui permet aux joueurs de découvrir la complexité du jeu avec des commandes simples. Par ailleurs, les joueurs peuvent acquérir et gérer différents joueurs, en appréciant le plaisir de la gestion.

Les utilisateurs peuvent obtenir le jeton utilitaire « Money Ball » en jouant au jeu et miser les jetons pour accéder au jeton « R1 ». « R1 » est le jeton de gouvernance utilisable dans les métavers R1B et R1.

Le jeu est dans sa dernière phase de développement et devrait être lancé dans le monde entier d'ici la fin de l'année 2023. Il sera disponible dans 170 pays sur la plateforme de jeu blockchain de Wemade, WEMIX PLAY, Google Play Store et Apple App Store.

Consultez le site officiel pour plus d'informations sur les jeux blockchain proposés sur WEMIX PLAY.

À propos de WEMIX

WEMIX est une plateforme de jeu blockchain développée par WEMIX Pte. Ltd., qui fournit des services comprenant un portefeuille de cryptomonnaies, une bourse décentralisée, une place de marché NFT, un programme de jalonnement de jetons WEMIX et une passerelle de jeux. WEMIX Pte. Ltd. est une filiale de Wemade, le développeur et propriétaire de l'IP « The Legend of Mir », un jeu à succès qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez www.WEMIXnetwork.com.

