El primer juego de Round1 Metaverse, un metaverso deportivo de cadena de bloques basado en tokens

Gráficos distintivos, personajes realistas y sofisticadas funciones del motor de béisbol.

Se lanzará en más de 170 países en el segundo semestre de 2023 a través de WEMIX PLAY y otras plataformas

SEÚL, Corea del Sur, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Wemade publicará Round 1 Baseball (R1B, título tentativo), un juego de béisbol de cadena de cadena de bloques desarrollado por Round 1 Studio.

Round 1 Studio está integrado por desarrolladores detrás del juego de béisbol más famoso de Corea "Magumagu". R1B es el primer juego de R1Metaverse, un metaverso deportivo de cadena de bloques basado en tokens que Round 1 Studio está estableciendo.

Wemade publicará R1B, un juego de béisbol de cadena de bloques de Round 1 Studio

R1B ofrece una experiencia diferenciada en juegos de béisbol con personajes realistas, gráficos de alta calidad y un sofisticado motor de béisbol que permite a los jugadores experimentar la profundidad del juego con controles sencillos. Además, los jugadores pueden adquirir y administrar varios jugadores, disfrutando de la diversión del manejo.

Los usuarios pueden recolectar el token utilitario "Money Ball" al jugar el juego y participar en los tokens para obtener el token "R1". "R1" es el token de gobernanza que se puede utilizar en R1B y en R1 Metaverse.

El juego se encuentra en la última etapa de desarrollo y planea lanzarse a nivel mundial a fines de 2023. Estará disponible en 170 países en la plataforma de juegos de cadena de bloques de Wemade, WEMIX PLAY, Google Play Store y Apple App Store.

Consulte el sitio web oficial para obtener más información sobre los juegos de cadena de bloques que se ofrecen en WEMIX PLAY.

Acerca de WEMIX

WEMIX es una plataforma de juegos de cadena de bloques desarrollada por WEMIX Pte. Ltd, que ofrece servicios como billetera de criptomonedas, intercambio descentralizado, mercado de NFT, un programa de apuestas de tokens WEMIX y la puerta de enlace a los videojuegos. WEMIX Pte. Ltd. es una subsidiaria de Wemade, el desarrollador y propietario de "The Legend of Mir IP", un juego altamente exitoso con más de 500 millones de usuarios. Para obtener más información, visite www.WEMIXnetwork.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2014052/Wemade_publish_R1B_a_blockchain_baseball_game_Round_1_Studio.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

FUENTE Wemade Co., Ltd

SOURCE Wemade Co., Ltd