Wemade onthult 1e DAO line-up op NILE

SINGAPORE, 24 februari 2023 /PRNewswire/ -- NILE (NFT Is Life Evolution), een DAO & NFT-platform gebaseerd op het mainnet WEMIX3.0, heeft zijn eerste DAO line-up onthuld: WONDER DAO, ARTEUM DAO, DELTA DAO en ORACLE DAO. Elke DAO heeft zijn eigen gemeenschap die samenwerkt om gemeenschappelijke doelen te bereiken, zoals de WONDER DAO-missie om het ecosysteem te laten groeien.

WONDER DAO, WONDER 1 van 40 WONDERS, ook "node council partners" van het mainnet WEMIX3.0, werd gevormd om bij te dragen aan de groei en vooruitgang van het WEMIX-ecosysteem. Het doel is een gemeenschap op te bouwen die duurzaam kan blijven groeien, samen met de vooruitgang van het mega-ecosysteem van WEMIX3.0, via democratisch en transparant beheer. Dit zal de eerste DAO op NILE zijn die deelnemers accepteert.

ARTEUM DAO is een gemeenschap met een nieuw concept voor kunstverzamelaars. De DAO als geheel wil een nieuwe kunstgemeenschap vormen die een scala aan kunstwerken verzamelt, opkomende kunstenaars ontdekt en zich uitbreidt naar de culturele zakelijke sector.

Bovendien ontwikkelt NILE momenteel DELTA DAO, een op WEMIX3.0 gebaseerd automatisch protocol voor activabeheer waarmee gebruikers gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van DeFi-diensten.

ORACLE DAO is een protocol dat actuele gegevens verfijnt en nauwkeurige cijfers in realtime levert door verbinding met blockchaintechnologie. De gegevens zullen worden gebruikt bij het ontwerpen van financiële producten die het WEMIX-ecosysteem nog verder kunnen verrijken.

Elke DAO wordt beheerd en onderhouden op het Neith Protocol, een programmeerbaar smart contract-mechanisme waarmee de gemeenschap alle aspecten van potentiële projecten kan creëren, faciliteren en beheren, inclusief de financiering van de DAO, het faciliteren van de onderneming of het project, en de verdeling van de winst. Het Neith Protocol verlaagt de toetredingsdrempels voor de oprichting van DAO's, en gemeenschapsactiviteiten van een omvang en reikwijdte die voorheen ondenkbaar waren, worden nu mogelijk gemaakt.

NILE is 's werelds eerste DAO-aangedreven blockchain NFT-platform gebaseerd op een volledig gedecentraliseerde smart contract-infrastructuur die de manier waarop we inspiratie, creativiteit en kansen identificeren en uitdrukken, zal herdefiniëren. Met NILE kunnen trustless en transparante projecten in de vorm van concerten, kunsttentoonstellingen, sport, muziek, investeringen en zelfs bedrijven worden gefaciliteerd en beheerd via de DAO. Meer op www.nile.io

