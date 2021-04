Wienerschnitzel, la plus grande chaîne mondiale de hot-dogs, recherche des partenaires internationaux pour se développer à l'échelle mondiale

Après une année record, la marque emblématique souhaite étendre ses activités hors des États-Unis

IRVINE, Californie, 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- Fondée en 1961 par John Galardi en Californie du Sud, Wienerschnitzel est devenue la plus grande chaîne mondiale de hot-dogs, qui compte plus de 300 sites et sert plus de 120 millions de hot-dogs par an. La marque populaire au nom amusant et mémorable et aux options de menu délicieuses et pleines de saveurs poursuit sa croissance dans l'ouest des États-Unis. Aujourd'hui, la chaîne de restaurants familiale est prête à étendre son modèle commercial couronné de succès à l'échelle internationale et à faire du hot-dog un produit mondial.

« Dans un monde plein de hamburgers, de pizzas et de poulet, le hot-dog est un choix unique et savoureux », déclare Werner Glass, responsable du développement international des franchises pour Wienerschnitzel. « Les hot-dogs sont un aliment universellement apprécié, et être propriétaire d'une franchise Wienerschnitzel offre une activité très différenciée sur un marché déjà saturé. »

Pendant près de 60 ans, Wienerschnitzel s'est avérée être un modèle de réussite et une opportunité commerciale rentable. Grâce à ses solides pratiques d'exploitation et à son équipe de direction engagée, les franchisés ont enregistré des ventes record malgré les défis liés à la récente pandémie. La flexibilité de la conception de ses magasins, la qualité de sa formation, la force de son leadership et la demande des consommateurs en font une opportunité intéressante pour les investisseurs et les exploitants de QSR.

Wienerschnitzel propose l'un des menus les plus distinctifs et les plus délicieux du secteur. Réputée pour ses célèbres Chili Dogs, Corn Dogs, frites au fromage et au chili, ses boissons et ses desserts crémeux Tastee Freez, l'entreprise continue de conquérir le cœur et de combler l'appétit des clients.

Pour en savoir plus sur les opportunités de franchises internationales de Wienerschnitzel, contactez Werner Glass au numéro (949) 390-3089 par courriel à l'adresse [email protected].

À propos de Wienerschnitzel

Fondée par John Galardi en 1961 avec un seul stand de hot-dogs à Wilmington, en Californie, Wienerschnitzel est l'un des véritables pionniers de l'industrie de la restauration rapide. La plus grande chaîne mondiale de hot-dogs sert aujourd'hui plus de 120 millions de hot-dogs par an. Animée par la mission de « Servir la nourriture pour servir les autres », elle reverse également un pourcentage de ses bénéfices à ses partenaires caritatifs. Basée à Irvine, en Californie, Wienerschnitzel exploite ou franchise 325 restaurants dans 11 États. Elle fait partie du groupe Galardi, qui est également la société mère de Hamburger Stand et de Tastee-Freez LLC. Consultez nos pages Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube pour en savoir plus sur la marque.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1081907/Wienerschnitzel_Logo.jpg

SOURCE Wienerschnitzel