Wienerschnitzel, a maior cadeia mundial de cachorro-quente, busca parceiros internacionais para se tornar global

IRVINE, Califórnia, 19 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Fundada em 1961 por John Galardi no Sul da Califórnia, a Wienerschnitzel tornou-se a maior cadeia de cachorros-quentes do mundo, contando com mais de 300 unidades e servindo mais de 120 milhões de cachorros-quentes por ano. A marca popular com o nome divertido e memorável e que dispõe de um menu de opções deliciosas repletas de sabor continua a crescer em todo o oeste dos Estados Unidos. Atualmente, a cadeia de restaurantes de propriedade familiar está pronta para ampliar seu bem-sucedido modelo de negócios a nível internacional e levar o cachorro-quente até o nível global.

"Em um mundo repleto de opções de hambúrgueres, pizzas e frangos, o cachorro-quente é uma opção única e saborosa", declarou Werner Glass, diretor de Desenvolvimento de Franquias Internacionais da Wienerschnitzel. "Os cachorros-quentes são um alimento apreciado universalmente e ser proprietário de uma franquia da Wienerschnitzel proporciona um negócio altamente diferenciado em um mercado já saturado."

Por quase 60 anos, a Wienerschnitzel tem demonstrado ser um modelo de sucesso e uma oportunidade de negócios rentável. Graças às suas sólidas práticas operacionais e à equipe de liderança comprometida, os franqueados têm conseguido vendas recordes de alto nível, apesar dos desafios da recente pandemia. Seus projetos de loja flexíveis, capacitação superior, além de uma forte liderança e demanda dos consumidores, a tornam uma oportunidade atraente para investidores e operadores de QSR.

A Wienerschnitzel oferece um dos menus mais distintos e deliciosos do setor. Conhecida por seus mundialmente famosos Chili Dogs, Corn Dogs, Chili Cheese Fries, bebidas e sobremesas cremosas Tastee Freez, ela continua a capturar o coração e o apetite dos clientes.

Para saber mais sobre as oportunidades de franquia internacional da Wienerschnitzel, entre em contato com Werner Glass pelo telefone (949) 390-3089 ou envie um e-mail para [email protected].

Sobre a Wienerschnitzel

Fundada por John Galardi em 1961 com uma única barraca de cachorro-quente situada Wilmington, Califórnia, a Wienerschnitzel é uma das verdadeiras pioneiras do setor de alimentos de serviço rápido. A maior cadeia de cachorros-quentes do mundo agora serve mais de 120 milhões de cachorros-quentes por ano, e é impulsionada pela missão de "Servir alimentos para servir os outros", também retribui uma porcentagem dos lucros aos seus parceiros dedicados à caridade. Com sede em Irvine, Califórnia, a Wienerschnitzel opera ou concede franquias em 325 restaurantes em 11 estados. Ela faz parte do Galardi Group, que também é a empresa matriz da Hamburger Stand e Tastee-Freez LLC. Acesse nosso Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube para saber mais sobre a marca.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1081907/Wienerschnitzel_Logo.jpg

FONTE Wienerschnitzel

SOURCE Wienerschnitzel