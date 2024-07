Wingstop bringt seinen populären Geschmack nach Paris und zu Fans in der ganzen Welt

In Paris... Besuchen Sie das „House of Flavor" von Wingstop: ein Geschmack von Straßenkultur

„House of Flavor" kennzeichnet den Beginn größerer Wachstumspläne in Paris mit dem Potenzial für über 200 Wingstop-Restaurants in Frankreich. Zur Feier seines Einzugs in die Stadt ist das Wingstop-Restaurant „House of Flavor" vom 27. Juli bis 10. August* für die Öffentlichkeit geöffnet. Im historischen Gebäude La Caserne - 12 Rue Philippe de Girard, 75010 Paris - werden über 50.000 Besucher erwartet. Die Fans kommen in den Genuss von kostenlosen Wings, die von Hand in fünf der kultigsten Saucen-Geschmacksrichtungen von Wingstop geschwenkt werden, zusammen mit gewürzten Pommes frites und frisch zubereitetem Ranch-Dressing.

Während die Fans ihre Lieblingsgeschmacksrichtungen genießen, können sie im „House of Flavor" verschiedene Veranstaltungen erleben:

Unterhaltung: 3x3-Basketball-Showdowns, Breakdance-Vorführungen, Tanzbattles und Streaming von Sportereignissen

3x3-Basketball-Showdowns, Breakdance-Vorführungen, Tanzbattles und Streaming von Sportereignissen Musik: Ein Club, in dem von Dienstag bis Sonntag ein stilvolles Line-up aus Pariser DJ-Kollektiven auftritt. Eine große Musiknacht am 8. August wird große Namen der Hip-Hop- und Rap-Szene zusammenbringen

Ein Club, in dem von Dienstag bis Sonntag ein stilvolles Line-up aus Pariser DJ-Kollektiven auftritt. Eine große Musiknacht am 8. August wird große Namen der Hip-Hop- und Rap-Szene zusammenbringen Mode: Stilvolle Schnitte von einem anerkannten Friseur, trendige Nagelkunst-Maniküre und exklusives Merchandising zum Mitnehmen

Stilvolle Schnitte von einem anerkannten Friseur, trendige Nagelkunst-Maniküre und exklusives Merchandising zum Mitnehmen Kunst: Tattoos im Angebot und exklusive Werke von Pariser Graffiti-Künstlern

Interessierte finden weitere Informationen unter https://www.wingstop.paris/ und können @Wingstop.fr auf Instagram und TikTok folgen, um aktuelle Informationen zu erhalten. Die Wings, Beilagen und Pommes frites von Wingstop werden nach „House of Flavor" bei ausgewählten Liefermarktplätzen erhältlich sein. Die Eröffnung des ersten Pariser Restaurants wird für Ende 2024 erwartet wird.

Zu Hause... Gönnen Sie sich das Summer of Flavor-Paket von Wingstop

Während sich die Aufregung in Paris entfaltet, bietet Wingstop den Fans zu Hause in den USA das ultimative Geschmacksbündel. Das Summer of Flavor-Paket enthält 25 knochenlose Flügel, eine große Portion Pommes frites, eine Beilage aus Cajun-Mais, drei Dips und zwei 600-ml-Getränke und ist landesweit für nur $24,99** erhältlich. Fans können online auf Wingstop.com oder über die Wingstop-App bestellen, um die köstlichen Geschmacksrichtungen zu genießen, während sie ihre Lieblingsmannschaften anfeuern.

„Unsere Mission bei Wingstop ist es, der Welt Geschmack zu servieren, und es gibt keine bessere Bühne als Paris in diesem Sommer, wenn Geschmacksfans aus der ganzen Welt sich auf die ikonische Stadt stürzen", sagte Melissa Cash, Chief Brand Officer von Wingstop. „Ob im House of Flavor-Pop-up oder mit dem Summer of Flavor-Paket, dies ist ein aufregender Schritt auf unserem Weg, Wingstop zu einer globalen Top-10-Restaurantmarke zu machen."

*Vom 27. Juli 2024 bis zum 10. August 2024 täglich von 11 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachts für die Öffentlichkeit geöffnet (die Öffnungszeiten können sich ändern, es können Eintrittspreise und/oder Altersbeschränkungen gelten). Besuchen Sie https://www.wingstop.paris/ für alle Einzelheiten und den Veranstaltungskalender.

** In Alaska, Kalifornien und Hawaii können die Preise höher sein.

Informationen zu Wingstop

Das 1994 gegründete Unternehmen Wingstop Inc. mit Hauptsitz in Dallas, Texas (NASDAQ: WING) betreibt und konzessioniert weltweit mehr als 2.250 Standorte. Die Geschmacksexperten haben sich dem Ziel verschrieben, der Welt Geschmack durch ein unvergleichliches Gästeerlebnis und eine erstklassige Technologieplattform zu servieren. Dabei bieten sie klassische und knochenlose Wings, Hähnchenstreifen und Hähnchensandwiches an, die auf Bestellung zubereitet und von Hand in Saucen in 12 gewagten, unverwechselbaren Geschmacksrichtungen geschwenkt werden. Auf der Speisekarte von Wingstop finden sich auch typische Beilagen wie frisch geschnittene, gewürzte Pommes frites und frisch zubereitete Ranch- und Blauschimmelkäse-Dips.

Im Geschäftsjahr 2023 stieg der systemweite Umsatz von Wingstop um 27,1 % auf ca. 3,5 Mrd. US-Dollar und markierte das 20. aufeinanderfolgende Jahr des Umsatzwachstums auf gleicher Verkaufsfläche. Mit der Vision, eine globale Top-10-Restaurantmarke zu werden, besteht das Wingstop-System aus unternehmenseigenen Restaurants und unabhängigen Franchisenehmern oder Markenpartnern, die etwa 98 % der gesamten Wingstop-Restaurantanzahl von 2.279 (Stand 30. März 2024) ausmachen. Ein Schlüssel zu diesem Geschäftserfolg liegt im „The Wingstop Way", der ein Kernwertsystem von Authentizität, Unternehmertum, Serviceorientierung und Spaß beinhaltet. The Wingstop Way erstreckt sich auch auf die Umwelt-, Sozial- und Governance-Plattform der Marke, da Wingstop bestrebt ist, allen Gästen einen Mehrwert zu bieten.

Im Jahr 2023 erhielt Wingstop die Zertifizierung „Best Places to Work". Das Unternehmen landete auf der Liste der am schnellsten wachsenden Lizenzbetriebe des Entrepreneur Magazine und auf Platz 16 der Franchise 500. Wingstop wurde im „Top 500 Chain Restaurant Report" von Technomic, in den „2023 QSR 50" des QSR Magazine und in den „40 Smartest-Growing Franchises" von Franchise Time aufgeführt.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.wingstop.com oder www.wingstop.com/own-a-wingstop und folgen Sie @Wingstop auf X, Instagram, Facebook und TikTok, um sich der leidenschaftlichen Fangemeinde anzuschließen. Erfahren Sie mehr über das Engagement von Wingstop in seinen lokalen Gemeinden unter www.wingstopcharities.org. Sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, stellen Verweise auf unsere Website-Adressen oder die Website-Adressen Dritter in dieser Pressemitteilung keine Einbeziehung der auf diesen Websites enthaltenen Informationen dar und sollten nicht als Teil dieser Pressemitteilung betrachtet werden.

