Wingstop lleva su sabor icónico a París y a sus fans de todo el mundo

En París… Entre a "House of Flavor" de Wingstop: una muestra de la cultura callejera

"House of Flavor" marca el comienzo de planes de crecimiento más amplios en París, con el potencial de más de 200 restaurantes Wingstop en Francia. Para celebrar su entrada en la ciudad, el restaurante y la experiencia "House of Flavor" de Wingstop están abiertos al público desde el 27 de julio hasta el 10 de agosto*. Ubicado en el histórico La Caserne – 12 Rue Philippe de Girard, 75010 París – se espera que la activación atraiga a más de 50.000 visitantes. Los aficionados disfrutarán de alitas gratis, condimentadas a mano y bañadas en cinco de los sabores más icónicos de Wingstop, junto con una guarnición de patatas fritas sazonadas y salsa ranch recién hecha.

Mientras los aficionados disfrutan de sus sabores favoritos, pueden experimentar varios eventos en "House of Flavor":

Entretenimiento: Enfrentamientos de baloncesto 3x3, actuaciones de breakdance, batallas de baile y retransmisiones de eventos deportivos

Enfrentamientos de baloncesto 3x3, actuaciones de breakdance, batallas de baile y retransmisiones de eventos deportivos Música: Un club que acoge de martes a domingo una elegante programación de colectivos de DJ parisinos. El 8 de agosto, una gran noche musical reunirá a grandes nombres de la escena del hip-hop y el rap

Un club que acoge de martes a domingo una elegante programación de colectivos de DJ parisinos. El 8 de agosto, una gran noche musical reunirá a grandes nombres de la escena del hip-hop y el rap Moda: Cortes elegantes de un barbero aclamado, manicuras de uñas de última tendencia y productos exclusivos disponibles en oferta

Cortes elegantes de un barbero aclamado, manicuras de uñas de última tendencia y productos exclusivos disponibles en oferta Arte: Tatuajes ofrecidos y obras exclusivas de grafiteros parisinos

Los interesados en visitarlo pueden encontrar más detalles en https://www.wingstop.paris/ y seguir a @Wingstop.fr en Instagram y TikTok para obtener la información más reciente. Las alitas, guarniciones y patatas fritas de Wingstop estarán disponibles en mercados de entrega seleccionados después de "House of Flavor", y se espera que la apertura del primero de sus restaurantes en París se realice a finales de 2024.

En casa... Deléitese con el paquete Summer of Flavor de Wingstop

Mientras la emoción se desata en París, Wingstop ofrece a los aficionados en Estados Unidos el mejor paquete de sabores. El paquete Summer of Flavor incluye 25 alitas deshuesadas, una patata frita grande, una guarnición de maíz cajún, tres salsas y dos bebidas de 20 oz, disponibles en todo el país por solo 24,99 dólares**. Los aficionados pueden realizar pedidos en línea en Wingstop.com o a través de la aplicación Wingstop para disfrutar de sabores audaces mientras alientan a sus equipos favoritos.

"Nuestra misión en Wingstop es servir el sabor del mundo y no hay mejor escenario que París este verano, ya que los aficionados del sabor de todo el mundo trascienden en la icónica ciudad", dijo la directora de marca de Wingstop, Melissa Cash. "Ya sea en la tienda temporal 'House of Flavor' o para satisfacer la necesidad de sabor de los aficionados con el paquete Summer of Flavor, este es un paso emocionante a medida que convertimos a Wingstop en una de las 10 mejores marcas de restaurantes del mundo".

*Abierto al público todos los días de 11 am a 2 am desde el 27 de julio de 2024 hasta el 10 de agosto de 2024 (horario sujeto a cambios, tarifas de entrada y/o restricciones de edad pueden aplicarse). Visite https://www.wingstop.paris/ para obtener detalles completos, incluido el programa del evento.

** Los precios pueden ser más altos en Alaska, California y Hawai.

Acerca de Wingstop

Fundada en 1994 y con sede en Dallas, TX, Wingstop Inc. (NASDAQ: WING) opera y otorga franquicias en más de 2.250 locales en todo el mundo. Los expertos en sabores se dedican a brindar el mejor sabor del mundo a través de una experiencia inigualable para los clientes y una plataforma tecnológica de primera clase, todo mientras ofrecen alitas de pollo, tiras y sándwiches de pollo clásicos y deshuesados, cocinados bajo pedido y aderezados a mano con 12 sabores audaces y distintivos a elección de los aficionados. El menú de Wingstop también incluye guarniciones exclusivas que incluyen patatas fritas recién cortadas y sazonadas y salsas de queso azul y ranch recién hechas.

En el año fiscal 2023, las ventas de todo el sistema de Wingstop aumentaron un 27,1% hasta aproximadamente 3.500 millones de dólares y marcaron su vigésimo año consecutivo de crecimiento de las ventas en las mismas tiendas. Con la visión de convertirse en una de las 10 principales marcas de restaurantes mundiales, el sistema de Wingstop está compuesto por restaurantes de propiedad corporativa y franquiciados independientes, o socios de marca, que representan aproximadamente el 98% del total de restaurantes de Wingstop, de 2.279 a 30 de marzo de 2024. Una clave de este éxito empresarial proviene de The Wingstop Way, que incluye un sistema de valores fundamentales de ser auténtico, emprendedor, con vocación de servicio y divertido. The Wingstop Way se extiende a la plataforma ambiental, social y de gobernanza de la marca, ya que Wingstop busca proporcionar valor a todos los clientes.

En 2023, Wingstop obtuvo su certificación como "Mejores lugares para trabajar". La empresa apareció en la lista de "Franquicias de más rápido crecimiento" de Entrepreneur Magazine y ocupó el puesto número 16 en "Franchise 500". Wingstop figuró en el "Informe de las 500 mejores cadenas de restaurantes" de Technomic, en la lista "2023 QSR 50" de QSR Magazine y en la lista de las "40 franquicias de mayor crecimiento" de Franchise Time.

Para obtener más información, visite www.wingstop.com o www.wingstop.com/own-a-wingstop y siga @Wingstop en X, Instagram, Facebook, y TikTok para unirse a la apasionada base de seguidores. Obtenga más información sobre la participación de Wingstop en sus comunidades locales en www.wingstopcharities.org. A menos que se indique específicamente lo contrario, las referencias a las direcciones de nuestros sitios web o las direcciones de sitios web de terceros en este comunicado de prensa no constituyen la incorporación por referencia de la información contenida en dicho sitio web y no deben considerarse parte de este comunicado.

