Wingstop apporte sa saveur emblématique à Paris et à ses fans du monde entier

A Paris… Entrez dans la « House of Flavor » de Wingstop : un goût de la culture de la rue.

La « House of Flavor » marque le début d'un plan de croissance plus large à Paris, avec un potentiel de plus de 200 restaurants Wingstop en France. Pour célébrer son entrée dans la ville, le restaurant Wingstop « House of Flavor » est ouvert au public du 27 juillet au 10 août*. Situé dans le quartier historique de La Caserne - 12 Rue Philippe de Girard, 75010 Paris - l'activation devrait attirer plus de 50 000 visiteurs. Les fans pourront déguster des ailes gratuites, assaisonnées à la main et trempées dans cinq des saveurs les plus emblématiques de Wingstop, accompagnées de frites assaisonnées et d'une sauce ranch fraîchement préparée.

Pendant que les fans savourent leurs saveurs préférées, ils peuvent assister à plusieurs événements à la Maison des saveurs :

Divertissement : matchs de basket-ball 3x3, spectacles de breakdance, batailles de danse et retransmissions d'événements sportifs.

matchs de basket-ball 3x3, spectacles de breakdance, batailles de danse et retransmissions d'événements sportifs. Musique : un club accueillant une sélection élégante de collectifs de DJ parisiens du mardi au dimanche. Le 8 août, une grande soirée musicale réunira des grands noms du hip-hop et du rap.

un club accueillant une sélection élégante de collectifs de DJ parisiens du mardi au dimanche. Le 8 août, une grande soirée musicale réunira des grands noms du hip-hop et du rap. Mode : coupes stylées d'un barbier réputé, manucures tendance et produits exclusifs disponibles sur place.

coupes stylées d'un barbier réputé, manucures tendance et produits exclusifs disponibles sur place. Art : tatouages proposés et œuvres exclusives de graffeurs parisiens.

Les personnes intéressées peuvent trouver plus de détails sur https://www.wingstop.paris/ et suivre @Wingstop.fr sur Instagram et TikTok pour les dernières informations. Les ailes, accompagnements et frites de Wingstop seront disponibles sur certains marchés de livraison après « House of Flavor », le premier de ses restaurants parisiens devant ouvrir fin 2024.

À la maison… Laissez-vous tenter par l'offre Summer of Flavor de Wingstop

Alors que l'excitation fait rage à Paris, Wingstop offre à ses fans aux États-Unis l'ultime paquet de saveurs. L'offre « Summer of Flavor » comprend 25 ailes désossées, une grande frite, un accompagnement de maïs cajun, trois sauces et deux boissons de 20 oz., disponibles dans tout le pays pour seulement 24,99 $**. Les fans peuvent commander en ligne sur Wingstop.com ou via l'application Wingstop pour savourer des saveurs audacieuses tout en encourageant leurs équipes préférées.

« Notre mission chez Wingstop est de servir les saveurs du monde et il n'y a pas de meilleur cadre que Paris cet été, alors que les fans de saveurs du monde entier se transcendent dans la ville emblématique », a déclaré Melissa Cash, Directrice de la marque Wingstop. Qu'il s'agisse de la boutique temporaire « House of Flavor » ou de la satisfaction du besoin de saveur des fans avec l'offre Summer of Flavor, il s'agit d'une étape passionnante pour faire de Wingstop l'une des 10 plus grandes marques de restauration au monde. »

*Ouvert au public tous les jours de 11 h à 2 h du 27 juillet 2024 au 10 août 2024 (les heures peuvent être modifiées, des droits d'entrée et/ou des restrictions d'âge peuvent s'appliquer). Visitez le site https://www.wingstop.paris/ pour obtenir tous les détails, y compris l'horaire des événements.

** Les prix peuvent être plus élevés en Alaska, en Californie et à Hawaï.

À propos de Wingstop

Fondé en 1994 et basé à Dallas, TX, Wingstop Inc. (NASDAQ : WING) exploite et franchise plus de 2 250 établissements dans le monde entier. Les experts en saveurs se consacrent à offrir le meilleur goût du monde grâce à une expérience client inégalée et à une plateforme technologique de classe mondiale, tout en proposant des ailes de poulet classiques et désossées, des lanières et des sandwichs au poulet, cuits à la commande et assaisonnés à la main de 12 saveurs audacieuses et distinctives, au choix des fans. Le menu de Wingstop comprend également des accompagnements uniques, notamment des frites fraîchement coupées et assaisonnées, ainsi que des trempettes au fromage bleu et au ranch fraîchement préparées.

Au cours de l'exercice 2023, les ventes de Wingstop à l'échelle du système ont augmenté de 27,1 % pour atteindre environ 3,5 milliards de dollars et ont marqué la 20e année consécutive de croissance des ventes dans les magasins comparables. Avec l'ambition de devenir l'une des 10 premières marques mondiales de restauration, le système Wingstop est composé de restaurants appartenant à l'entreprise et de franchisés indépendants, ou partenaires de la marque, représentant environ 98 % du nombre total de restaurants Wingstop, soit 2 279 au 30 mars 2024. L'une des clés de ce succès commercial réside dans le « Wingstop Way », qui comprend un système de valeurs fondamentales d'authenticité, d'esprit d'entreprise, de service et d'amusement. Le Wingstop Way s'étend à la plateforme environnementale, sociale et de gouvernance de la marque, Wingstop cherchant à apporter de la valeur à tous les clients.

En 2023, Wingstop a obtenu la certification « Best Places to Work ». L'entreprise figure sur la liste des « Fastest Growing Franchises » (franchises à la croissance la plus rapide) du magazine Entrepreneur et se classe au 16e rang du « Franchise 500 ». Wingstop figure dans le « Top 500 Restaurant Chains Report » de Technomic, dans la liste « 2 023 QSR 50 » de QSR Magazine et dans la liste « 40 Fastest Growing Franchises » de Franchise Time.

Pour plus d'informations, visitez www.wingstop.com ou www.wingstop.com/own-a-wingstop et suivez @Wingstop sur X, Instagram, Facebook et TikTok pour rejoindre la base de fans passionnés. Apprenez-en plus sur l'implication de Wingstop dans vos communautés locales sur www.wingstopcharities.org. Sauf indication contraire spécifique, les références à nos adresses de sites web ou à des adresses de sites web de tiers dans ce communiqué de presse ne constituent pas une incorporation par référence des informations contenues sur ces sites web et ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ce communiqué.

