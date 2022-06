Winner Medical annonce l'acquisition d'une participation de 55 % dans Zhejiang Longterm Medical pour 108,2 millions de dollars américains

Winner Medical estime que l'acquisition s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à devenir le chef de file du marché des soins avancés des plaies. Winner Medical et Longterm Medical bénéficieront de l'économie d'échelle et de la création de synergie en matière de clientèle étrangère et nationale, de canaux de distribution, de produits, de recherche et développement et de fabrication.

Longterm Medical développe, produit et vend des produits de soins avancés des plaies et est le leader de l'industrie en Chine. Longterm Medical a généré un chiffre d'affaires total de plus de 52 millions de dollars américains en 2021, dont plus de 41,6 millions provenaient des produits liés aux soins avancés des plaies et aux stomies.

Longterm Medical a été fondée il y a dix ans, tandis que Winner Medical existe depuis 31 ans. Grâce à l'intégration post-acquisition et à la création de synergie, ensemble, les deux entreprises devraient conquérir une plus grande part de marché et générer une plus forte croissance des revenus.

En ce qui concerne les canaux de vente nationaux, Longterm Medical est au service de plus de 600 hôpitaux, et Winner Medical sert plus de 4 000 hôpitaux en Chine. Les deux entreprises travailleront en étroite collaboration et offriront des services complets à guichet unique et s'engagent à devenir le premier choix des médecins, des infirmiers et des patients. En outre, Winner Medical travaillera avec Longterm Medical à l'élaboration de solutions de soins de santé à domicile pour les patients et les consommateurs.

Le traitement avancé des plaies à l'échelle mondiale est un secteur de marché important et en développement, tandis que la concentration de l'industrie nationale devrait augmenter. Selon le rapport de recherche du BIS, le marché mondial des soins avancés des plaies a atteint 5,85 milliards de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 7,23 milliards en 2027. Winner Medical et Longterm Medical sont les leaders du marché chinois des pansements pour le traitement avancé des plaies. Cette acquisition permettra de promouvoir les avantages complémentaires de l'activité médicale mondiale des deux entreprises et d'améliorer encore davantage la position de Winner en tant que chef de file des soins avancés des plaies. Quant à la valeur fondamentale, elle consiste à tirer parti des technologies pour améliorer les résultats cliniques et l'économie des soins de santé, et ensemble, à offrir une solution plus complète pour améliorer la vie des patients dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.winnermedical.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1827521/Winner_Medical_Announces_Acquire_55__Stake_Zhejiang_Longterm_Medical_US.jpg

SOURCE Winner Medical Co., Ltd.